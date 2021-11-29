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Досуг / Погода

До +1 градуса и снег ожидаются в Псковской области 29 ноября

29 ноября 2021 года, 09:15

29 ноября днем в Псковской области воздух прогреется до -4...+1 градуса. Ночью температура будет от -0 до -5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +1 градуса и снег ожидаются в Псковской области 29 ноября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозам синоптиков, 29 ноября в области днем ожидается снег, который к вечеру местами перерастет в сильный; по югу области выпадет мокрый снег, в отдельных районах – дождь. Местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода, а также гололед и гололедица на дорогах. Ночью ожидается снег, местами – сильный. Жителей некоторых районов застигнет метель. по юго-востоку области пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Местами также налипание мокрого снега на провода и гололед. Ветер будет восточных направлений умеренный.

В Пскове ожидается снег, который вечером и ночью перерастет в сильный. Ночью также будет метель. Днем температура воздуха составит от -1 до -3, ночью от -3 до -5.

В Великих Луках пройдет дождь, утром переходящий в мокрый снег, который будет налипать на провода. Температура в течение суток будет от 0 до +1.

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