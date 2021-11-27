Три человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе

В результате ДТП на автодороге Плюсса – Струги Красные рядом с деревней Новая Деревня в Стругокрасненском районе пострадали три пассажира автомобиля Volkswagen Transporter. Об этом сообщает районная газета «Струги».
В результате ДТП на автодороге Плюсса – Струги Красные рядом с деревней Новая Деревня в Стругокрасненском районе пострадали три пассажира автомобиля Volkswagen Transporter. Об этом сообщает районная газета «Струги».
Пострадавших госпитализировали в медучреждение.
Водитель не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в левый кювет и перевернулся.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС, скорой помощи и МЧС.