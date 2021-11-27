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Происшествия / ДТП

Три человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе

27 ноября 2021 года, 17:36

В результате ДТП на автодороге Плюсса – Струги Красные рядом с деревней Новая Деревня в Стругокрасненском районе пострадали три пассажира автомобиля Volkswagen Transporter. Об этом сообщает районная газета «Струги».

Три человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
Фото: Телеграм-канал Псковская сводка

Пострадавших госпитализировали в медучреждение. 

Водитель не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в левый кювет и перевернулся.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, скорой помощи и МЧС.


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