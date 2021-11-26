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Экономика

18-е место по наименьшему административному давлению на бизнес заняла Псковская область

26 ноября 2021 года, 15:29

18-е место в индексе административного давления по итогам 2020 года заняла Псковская область. Об этом 26 ноября во время заседания консультационно-экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области  рассказал руководитель направления расчета аналитических рейтингов АНО «Институт экономики роста им. Столыпина П. А.» Кирилл Пузанков 26 ноября, сообщает ПАИ.

Как сообщил Кирилл Пузанков, уникальность индекса административного давления заключается в том, что был введён мораторий на проверки в качестве одной из мер поддержки бизнеса. При этом введенная мера не вызвала рост инцидентов на объектах.

«Псковская область вошла в топ-20, заняв 18-е место – это хорошее место», – подчеркнул эксперт. Регион вошел в группу «А» и относится к субъектам, достигшим наименьших показателей по уровню административного давления на бизнес.

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