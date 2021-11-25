В Псковской области внесли изменения в региональные законы об упрощенной и патентной системах налогообложения

Изменения в региональные законы об упрощенной и патентной системах налогообложения внесли в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания. Данная законодательная норма была утверждена на 3-й сессии регионального парламента 25 ноября.

Пониженной налоговой льготой до конца 2021 года в Псковской области смогут воспользоваться предприниматели сферы организации дополнительного образования детей и взрослых, услуг по дневному уходу за детьми, выставок и конференций, а также демонстрации кинофильмов. Это является мерой поддержки бизнеса, который оказался в зоне риска в связи с введенными противокоронавирусными ограничениями в рамках объявленных в регионе нерабочих дней в октябре-ноябре текущего года.

Согласно данным налоговых органов, 106 зарегистрированных налогоплательщиков Псковской области, деятельность которых подпадает под меру поддержки, уже используют упрощенную систему налогообложения. Также было отмечено, что если налоговой льготой воспользуются все региональные предприниматели, облачные и местные бюджеты недополучат примерно 1 млн рублей.

Кроме того, в Псковской области также отменяется пониженная ставка по упрощенной схеме для налогоплательщиков, которые осуществляют свою деятельность в сфере социальных услуг и здравоохранения. Как отметили в региональном комитете по здравоохранению, данная льгота оказалась невостребованной. В 2019 году ей воспользовались восемь коммерческих медицинских организаций, в 2020 году – четыре.

Также на законодательном уровне закрепили дополнительный обязательный критерий, который позволит применять налоговые каникулы по патентной и упрощенной системам налогообложения. В частности, за налоговый период средняя численность работников не может быть меньше трех человек. Данная норма устанавливается для вывода из теневого рынка работающих на территории Псковской области граждан и сокращения неформальной занятости.

Налоговые каникулы и освобождение от уплаты налогов касается региональных предпринимателей, которые впервые зарегистрировались в социальной, производственной и научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению и которые применяют упрощенную и патентную систему налогообложения. Нулевая налоговая ставка в Псковской области предоставляется в течение двух налоговых периодов.