Разрабатывается проект по строительству набережной вдоль левого берега реки Великой в Пскове

24 ноября глава Псковской области Михаил Ведерников обсудил со специалистами разработку проекта по строительству набережной вдоль левого берега реки Великой от Ольгинского моста вниз по течению во время рабочего совещания по вопросу реализации проекта туристской территории «Духовные истоки». Сейчас проходит проработка проектных решений.

И. п. главы администрации города Пскова Борис Елкин заявил, что у администрации есть предложения по обустройству данного участка набережной. По мнению Ведерникова, реализация проектов увеличит туристическую привлекательность Пскова. Также, по мнению главы региона, необходимо учитывать варианты дальнейшего развития и использования объектов.

На встрече также обсудили реализацию проекта по обустройству пешеходного моста через Пскову в месте впадения ее в реку Великую. Проект подготовил один из инвесторов. Объект, как заявил губернатор, не должен диссонировать с окружающей средой – эскизы должны пройти обязательное одобрение регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. Планируется подать заявку на выделение средств в 2022–2023 годах.

На совещании также обсудили развитие велосипедной инфраструктуры в Псковской области, способствующей созданию новых туристических маршрутов.

Туристскую территорию «Духовные истоки» будут реализовывать в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и в сотрудничестве с корпорацией «Туризм.рф». Проект направлен на развитие туристической инфраструктуры Пскова, Великих Лук, Пушкиногорского, Печорского, Псковского и Куньинского районов. Сначала будет согласована дорожная карта реализации мероприятий, потом специалисты проведут очный анализ площадок на местности.