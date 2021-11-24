Пскович Александр Кузьмин намерен еще раз принять участие в шоу «Русский ниндзя»

Спортивный комментатор из Пскова Александр Кузьмин заявил, что хочет принять участие в шоу «Русский ниндзя» в следующем году. Об этом он сообщил «Комсомольской правде в Пскове» .

«Сейчас я уже безумно замотивирован работать дальше. Занимаюсь каждый день, бегаю, тренирую мышцы рук, ног и другие части тела. Активно работаю над собой, чтобы в следующем году попробовать снова», – заявил Александр Кузьмин.

Он также добавил, что, если будут съемки подобного рода, он с удовольствием примет в них участие. Менеджер спортивного комментатора займется продвижением псковича.

«Сейчас он уже ищет возможные кастинги, поэтому мы обязательно попробуем и прославим Псков», – рассказал Кузьмин.

Пскович также поделился, как он себя чувствует после прохождения полосы испытаний. По его словам, он полностью сосредоточился на прохождении дистанции и был уверен, что сможет пройти ее полностью.

«Конечно, со стороны кажется, что это невероятно сложно, но я уже побеждал в гонках героев и препятствия мне казались реально проходимыми. Все прошел, на финальном испытании я даже не понял, что произошло. Я очнулся уже в воде. Когда я вылез из бассейна, Ида Галич спросила, все ли в порядке. Я не понял вопроса, ведь мне казалось, что я просто упал», – поделился Александр Кузьмин. Он также добавил, что ждал эфира, чтобы увидеть, что произошло. По его словам, падения оказалось эффектным, но безболезненным. «Поэтому на следующий день я уже бегал без проблем», – отметил спортивный комментатор.