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Общество / Дети

Шесть одаренных детей Псковской области будут получать стипендию от региональной администрации

23 ноября 2021 года, 19:31

 Шесть одаренных детей Псковской области  в сфере культуры и искусства будут получать стипендии от администрации региона. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал области.

По распоряжению губернатора Псковской области Михала Ведерникова с 1 сентября 2021 года по 30 июня 2022 года стипендии выплатят студентам Петрозаводской государственной консерватории им. А.Н.Глазунова Алене Гавриловой, Светлане Ендальцевой и Владиславу Прилуцкому, студентам Псковского областного колледжа искусств им. Н.А.Римского-Корсакова Ольге Зининой и Даниилу Семенову; студенту Московского военно-музыкального училища им. Генерал-лейтенанта В.М.Халилова Министерства обороны России Алексею Рыбачеку.

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