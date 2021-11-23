Шесть одаренных детей Псковской области будут получать стипендию от региональной администрации

Шесть одаренных детей Псковской области в сфере культуры и искусства будут получать стипендии от администрации региона. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал области.

По распоряжению губернатора Псковской области Михала Ведерникова с 1 сентября 2021 года по 30 июня 2022 года стипендии выплатят студентам Петрозаводской государственной консерватории им. А.Н.Глазунова Алене Гавриловой, Светлане Ендальцевой и Владиславу Прилуцкому, студентам Псковского областного колледжа искусств им. Н.А.Римского-Корсакова Ольге Зининой и Даниилу Семенову; студенту Московского военно-музыкального училища им. Генерал-лейтенанта В.М.Халилова Министерства обороны России Алексею Рыбачеку.