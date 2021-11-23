Глава Правительства расширил условия для господдержки предприятий по итогам встречи с инвесторами «Моглино»

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет условия для получения господдержки предприятиями, входящими в состав промышленных кластеров. Документ был разработан по итогам визита премьер-министра в Псковскую область в феврале текущего года, когда он провёл встречу с резидентами особой экономической зоны «Моглино» , сообщает пресс-служба кабинета министров.

В соответствии с Постановлением, для регионов с низким уровнем социально-экономического развития, геостратегических территорий и моногородов снижаются требования к общему уровню так называемой функциональной зависимости предприятий промышленного кластера. Если раньше заводу, который выпускает готовую продукцию, нужно было закупать у находящихся по соседству предприятий, являющихся промежуточными производителями, 20% продукции, работ или услуг, то теперь эта планка снижена до 10%.

Кроме того, теперь в состав промышленного кластера могут включаться до трёх компаний, не имеющих кооперационных связей с другими участниками. Такие предприятия должны будут в течение трёх лет заключить соответствующие контракты с резидентами кластера на закупку или поставку промышленной продукции.

Также внесены изменения в требования к программе развития промышленного кластера. В них теперь нужно включать анализ потенциальных инвестиционных возможностей для реализации проектов, направленных на импортозамещение.

В настоящее время в России работают около 50 промышленных кластеров, в которых открыты порядка 700 предприятий. Действующие механизмы позволяют субсидировать до 30% затрат на всех стадиях производства продукции. Средства господдержки можно будет направить на уплату лизинговых платежей за оборудование, процентов по кредитам на покупку оборудования и программного обеспечения, на капитальное строительство, приобретение технической оснастки, разработку новой продукции, изготовление и тестирование опытных партий.