Два человека погибли в результате ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

С 15 по 21 ноября в Псковской области в результате ДТП 27 человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали в регионе 17 дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, за этот период полицейскими было выявлено 1 тыс. 887 административных правонарушений. С 15 по 21 ноября в нетрезвом виде за руль сели 50 автомобилистов, пять из них были выявлены повторно.