К концу зимы из Пскова могут начать летать самолеты в Минск

Авиаперелеты из Пскова в Минск могут запустить к концу зимы. Об этом в прямом эфире «Псковского телеграма Online» 22 ноября сообщил директор аэропорта Артем Тарасов.

По его словам, самолеты могут начать летать по маршруту «Псков – Минск» уже в январе-феврале следующего года. «Перевозчик будет на большом воздушном судне, скорее всего это будет Sukhoi Superjet», – отметил Артем Тарасов.

Кроме того, директор псковского аэропорта добавил, что с авиарейсом из Пскова в Египет на данный момент есть некоторые сложности. «Перевозчик на это направление у нас есть, аэропорт готов, сейчас идут переговоры с теми, кто на той стороне сможет предоставить для пассажиров сервис – проживание, питание и прочее. Как только это получится, мы запустим прямые перелёты», – подчеркнул Артем Тарасов.

Также директор аэропорта отметил, что направления из областного центра в Анапу, Симферополь и Минеральные Воды будут расширяться или путем изменения воздушного судна, или путем увеличения их частотности на более двух раз в неделю.

Ранее заявку на выполнение перелетов по маршруту «Псков – Минск» в период с 16 ноября по 31 декабря подала авиакомпания «Скол». Однако в Росавиации отказали авиаперевозчику в осуществлении авиарейсов по данному маршруту.