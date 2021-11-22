Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

К концу зимы из Пскова могут начать летать самолеты в Минск

22 ноября 2021 года, 10:47

Авиаперелеты из Пскова в Минск могут запустить к концу зимы. Об этом в прямом эфире «Псковского телеграма Online» 22 ноября сообщил директор аэропорта Артем Тарасов.

К концу зимы из Пскова могут начать летать самолеты в Минск

Фото: Дарья Хваткова

По его словам, самолеты могут начать летать по маршруту «Псков – Минск» уже в январе-феврале следующего года. «Перевозчик будет на большом воздушном судне, скорее всего это будет Sukhoi Superjet», – отметил Артем Тарасов.

Кроме того, директор псковского аэропорта добавил, что с авиарейсом из Пскова в Египет на данный момент есть некоторые сложности. «Перевозчик на это направление у нас есть, аэропорт готов, сейчас идут переговоры с теми, кто на той стороне сможет предоставить для пассажиров сервис – проживание, питание и прочее. Как только это получится, мы запустим прямые перелёты», – подчеркнул Артем Тарасов.

Также директор аэропорта отметил, что направления из областного центра в Анапу, Симферополь и Минеральные Воды будут расширяться или путем изменения воздушного судна, или путем увеличения их частотности на более двух раз в неделю.

Ранее заявку на выполнение перелетов по маршруту «Псков – Минск» в период с 16 ноября по 31 декабря подала авиакомпания «Скол». Однако в Росавиации отказали авиаперевозчику в осуществлении авиарейсов по данному маршруту.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До +1 градуса и гололедица прогнозируются в Псковской области 23 ноября
Автор инсталляции с Дедом Морозом на фасаде дома в центре Пскове рассказала, что готовит к этому Новому году
В конкурсе «Навстречу переменам» победили 6 проектов для образования, инклюзии и защиты здоровья детей
Россельхозбанк совместно с группой SRG запустил возможность онлайн-заказа отчета об оценке объектов недвижимости
Новую гостиницу строит Свято-Успенский монастырь в Печорах
66 классов закрыли на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Дорогу, ведущую к причалу для катера на Талабские острова, отремонтировали в Псковской районе
Как используется система «скуд», рассказали в Псковской областной инфекционке
Эксперты РСХБ дали советы, как безопасно совершать онлайн покупки в период распродаж

Комментарии

Авторизация
No comments
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте