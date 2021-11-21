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Происшествия / ДТП

Мужчину сбили насмерть на трассе Псков – Санкт-Петербург

21 ноября 2021 года, 14:07

35-летнего мужчину из Архангельской области, проживающего на территории Вологодской области, сбили насмерть на 277 километре трассы Псков – Санкт-Петербург. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Мужчину сбили насмерть на трассе Псков – Санкт-Петербург

Фото: ПАИ

По имеющейся информации, во время движения автомобиля Kia Rio погибший выскочил на дорогу. В этот момент в машине была семья с ребенком. Ребенок не пострадал. Семья вызвала скорую сразу после столкновения. Прибывшие медики констатировали смерть.

На месте работали сотрудники скорой помощи, следователь по расследованию ДТП по Псковскому району, эксперты-криминалисты, ДПС, аварийно-спасательная служба,  следственно-оперативная группа.

Обстоятельства случившегося выясняются. 

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