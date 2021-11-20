19 детей пострадали в ДТП в Пскове с начала года

За 10 месяцев, с января по октябрь, 19 детей и подростков до 16 лет пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

За данный период в областном центре произошли 19 ДТП. С 15 по 18 ноября в Пскове были зарегистрированы три происшествия с участием детей и подростков до 16 лет и автомобилей. В них пострадали три несовершеннолетних.

«За 10 месяцев 2021 года в Пскове отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет», – отметили в пресс-службе ведомства.

По словам ГИБДД УМВД России по городу Пскову, основными и частыми причинами дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних становятся неожиданный выход из-за стоящего автомобиля, переход дороги перед близко движущимся транспортом или не по пешеходному переходу, а также грубые нарушения водителей транспортных средств действующих правил дорожного движения.

«Участникам дорожного движения необходимо в корне изменить свое отношение к требованиям безопасности. Важно понять, что за каждой сломанной жизнью стоят еще искалеченные судьбы родных и близких. Давайте помнить о своей ответственности за себя и других людей и делать все, чтобы исключить возможность дорожных трагедий!» – подчеркнули сотрудники ведомства.