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Происшествия / ДТП

Восьмилетнего ребенка сбила иномарка в Пскове

18 ноября 2021 года, 19:35

Восьмилетний ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове 18 ноября. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Восьмилетнего ребенка сбила иномарка в Пскове

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

ДТП произошло в Пскове на улице Народной у дома №57. Водитель автомобиля Ford Fusion совершил наезд на ребенка восьми лет. Предположительно, в результате ДТП пострадавший получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован медиками скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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