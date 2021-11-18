Восьмилетнего ребенка сбила иномарка в Пскове

Восьмилетний ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове 18 ноября. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло в Пскове на улице Народной у дома №57. Водитель автомобиля Ford Fusion совершил наезд на ребенка восьми лет. Предположительно, в результате ДТП пострадавший получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован медиками скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.