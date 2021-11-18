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Происшествия / Правосудие

Год тюремного заключения за потраченные с чужой карты 444 рубля ждет жителя Дновского района

18 ноября 2021 года, 13:49

Дновский районный суд рассмотрел дело в отношении мужчины и женщины, похитивших средства в чужой карты. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Женщине назначили наказание в 8 месяцев условного лишения свободы.

30 декабря 2020 года обвиняемые обнаружили банковскую карту на проезжей части дороги и решили ею воспользоваться. Злоумышленники совершили покупки на 150 и 294 рубля. Потратить еще 336 и 276 рублей они не успели, поскольку потерпевшая успела перевести денежные средства на другой счет.

Обвиняемые причинили потерпевшей материальный ущерб на сумму 444 рубля. В случае, если бы потерпевшая не предприняла действий, ущерб бы превысил 4 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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