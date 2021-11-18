Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Куньинском районе

Рейсовый автобус Великие Луки – Назимово опрокинулся в кювет в Куньинском районе между деревнями Трубицы и Горка. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Рейсовый автобус Великие Луки – Назимово опрокинулся в кювет в Куньинском районе между деревнями Трубицы и Горка. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В транспортном средстве находились водитель и кондуктор. Их осмотрели прибывшие сотрудники скорой помощи. Госпитализация не потребовалась.
На месте случившегося работали сотрудники ГИБДД и скорой, спасатели Куньинской пожарно-спасательной части.