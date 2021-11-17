Директор Роскультцентра: Креативная индустрия есть там, где можно поставить авторское право

Креативная индустрия есть там, где можно поставить авторское право, закрепить интеллектуальную собственность. Об этом 17 ноября заявила директор ФГБУ «Роскультцентр», директор фестиваля «Российская креативная неделя» Марина Абрамова на телефоруме «Другое дело».

«Это процесс перехода от творчества к бизнесу, когда творчество становится монетизируемым. Когда человек даже из небольшого города может выпустить свою книгу, продавать дизайнерскую одежду и так далее», – поделилась Марина Абрамова. По всему миру, дополнила она, идет активное развитие креативной экономики, а процент трудозанятости населения в этом сегменте быстро растет. По мнению директора ФГБУ «Роскультцентр», каждый субъект должен разработать свою стратегию развития креативных индустрий.

Важным в данном вопросе Марина Абрамова считает необходимость очертить круг креативных отраслей. Они указаны в рубрикаторе ООН, однако в России следует детализировать описание отраслей, которые соответствуют российской действительности. Марина Абрамова предлагает использовать перечень Роскультцентра для аналитики в регионах.

По словам федерального спикера, часть регионов имеет проблемы с межотраслевым взаимодействием. Марина Абрамова также заметила, что в Пскове уже действует объединенная рабочая группа, способная взаимодействовать с Торгово-промышленной палатой, министерствами, экономическими отделами. По мнению директора ФГБУ «Роскультцентр», очень важным является подключение к работе профильных министерств, без которых креативные индустрии невозможно рассматривать.

Спикер сообщила, что Роскультцентр ведет активную работу с регионами, в числе которых Псковская область. Марина Абрамова подчеркнула, что им бы хотелось развивать сотрудничество с псковскими брендами, креативщиками и предпринимателями. Псковским экспертам поступило предложение работать в партнерстве с федеральной российской креативной неделей.

В декабре подведут итоги федеральной национальной премии в сфере креативных индустрий, на которую Псков также подавал свои проекты на самое яркое интеллектуальное событие года. Всего подали 3 тыс. 700 заявок, которые обрабатывает жюри. 18 декабря станут известны результаты, уточнила Марина Абрамова, и 10 человек получат награду.

По словам спикера, качество проектов может сильно улучшиться, если пройти управленческие курсы. «Мы все очень креативные, но порой не можем правильно оформить проект», – объяснила Абрамова и пригласила всех на портал «Art Team».

Учиться в проекте может любой человек. Желающие приходят со своим продуктом и их обучают, как правильно вывести его на рынок и развить. Спикер отметила, что креативность и креативные индустрии – это разные понятия.

Федеральный спикер также сообщила точки роста на 2022 год: внедрение новых программ обучения; развитие системы знаний и компетенций в сфере креативных индустрий; создание особых экономических зон по развитию креативных индустрий; создание региональных дискуссионных площадок, территориальной инфраструктуры, учитывающей специфику региона; развитие системы защиты прав интеллектуальной собственности; формирование финансовой поддержки; исследование и прогнозирование, популяризация сегмента.