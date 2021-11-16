Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове

В Пскове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщает Тедеграм-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло 16 ноября на Ленинградском шоссе, 49 в Пскове. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил 10-летнего ребенка около школы №16. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали с переломом голени.

Обстоятельства произошедшего выясняются.