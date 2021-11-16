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Происшествия / ДТП

Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове

16 ноября 2021 года, 17:58

В Пскове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщает Тедеграм-канал «Псковская сводка».

Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове

Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка"

ДТП произошло 16 ноября на Ленинградском шоссе, 49 в Пскове. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил 10-летнего ребенка около школы №16. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали с переломом голени.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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