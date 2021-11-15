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Происшествия / ДТП

11 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

15 ноября 2021 года, 15:53

С 8 по 14 ноября в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий погиб один человек, десять получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

11 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

Фото: Андрей Степанов

За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано 11 ДТП. Кроме того, за этот период полицейскими было выявлено 1 тыс. 788 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. С 8 по 14 ноября за руль в нетрезвом виде сели 40 автомобилистов, десять из них выявили повторно.

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