В Пскове женщина погибла под колесами рейсового автобуса

Под колесами рейсового автобуса №2 на улице Яна Фабрициуса, 5а в Пскове погибла женщина. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Происшествие произошло 10 ноября в 07.45 утра. 55-летний водитель автобуса совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. По предварительным данным, он не успел вовремя среагировать, из-за чего пострадавшая угодила под колеса транспортного средства.

Сотрудники аварийно-спасательной службы, прибывшие на место происшествия, извлекли из-под автобуса тело погибшей и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, ГИБДД, аварийно-спасательной службы и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего, а также личность погибшей выясняются.