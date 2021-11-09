Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Дети

Торжественное открытие новой смены лагеря «Поверь в себя» прошло в Островском районе

9 ноября 2021 года, 17:52

9 ноября в Островском районе прошло торжественное открытие смены реабилитационного лагеря для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Поверь в себя». Об этом сообщает газета «Островские вести».

Торжественное открытие новой смены лагеря «Поверь в себя» прошло в Островском районе

Фото: «Островские вести»

Куратор лагеря от полиции Александра Котова, занимавшаяся организацией всех пяти смен, рассказала, что на открытии смены дети выбрали названия отрядов и девизы. Они также учились строевой подготовке вместе с военнослужащими. Инструкторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и сотрудники МЧС подготовили ребятам веревочный парк и организовали игру по станциям.

Для детей также подготовили самоорганизующее пространство, где они вместе с вожатыми готовят творческие задания и создают поделки своими руками. Ребятам также предложилои спортивные игры и психологический тренинг.

На вечер смены запланировали концерт, на котором сотрудники правоохранительных органов вместе с вожатыми будут проводить танцевальный флешмоб.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи