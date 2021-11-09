Торжественное открытие новой смены лагеря «Поверь в себя» прошло в Островском районе

9 ноября в Островском районе прошло торжественное открытие смены реабилитационного лагеря для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Поверь в себя». Об этом сообщает газета «Островские вести».

Куратор лагеря от полиции Александра Котова, занимавшаяся организацией всех пяти смен, рассказала, что на открытии смены дети выбрали названия отрядов и девизы. Они также учились строевой подготовке вместе с военнослужащими. Инструкторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и сотрудники МЧС подготовили ребятам веревочный парк и организовали игру по станциям.

Для детей также подготовили самоорганизующее пространство, где они вместе с вожатыми готовят творческие задания и создают поделки своими руками. Ребятам также предложилои спортивные игры и психологический тренинг.

На вечер смены запланировали концерт, на котором сотрудники правоохранительных органов вместе с вожатыми будут проводить танцевальный флешмоб.