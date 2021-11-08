Более 30 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

С 1 по 7 ноября в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий травмы различной степени тяжести получили 31 человек, погибли семь человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано 22 ДТП. Кроме того, за этот период полицейскими было выявлено 1 тыс. 957 административных правонарушений. С 1 по 7 ноября за руль в нетрезвом виде сел 61 автомобилист, девять из них выявили повторно.