Трупы двоих пропавших 10 октября псковичей нашли в машине в Пустошкинском районе

7 ноября в автомобиле ZAZ Chance в Пустошкинском районе обнаружили тела двух мужчин, пропавших 10 октября. Об этом «‎Псковской правде»‎ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичи скончались в результате ДТП. По предварительным сведениям, водитель машины съехал в кювет.

С помощью местных жителей полицейские установили, что обнаруженные тела принадлежат мужчинам, которых разыскивают с 10 октября. ДТП, предположительно, тогда и произошло.

На месте происшествия работает следственно- оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.