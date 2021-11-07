Трупы двоих пропавших 10 октября псковичей нашли в машине в Пустошкинском районе

7 ноября в автомобиле ZAZ Chance в Пустошкинском районе обнаружили тела двух мужчин, пропавших 10 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Псковичи скончались в результате ДТП. По предварительным сведениям, водитель машины съехал в кювет.
С помощью местных жителей полицейские установили, что обнаруженные тела принадлежат мужчинам, которых разыскивают с 10 октября. ДТП, предположительно, тогда и произошло.
На месте происшествия работает следственно- оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.