Пассажир погиб в результате тройного ДТП в Бежаницком районе

7 ноября на дороге Порхов - Успенье рядом с деревней Сопрыгино произошло тройное ДТП, в результате которого погиб пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

По имеющимся сведениям, Ford Focus ехал со стороны Бежаниц, а Renault Logan и Lada Granta шли по встречной полосе из деревни Сопрыгино.

Как сообщил водитель Renault Logan, выйдя из поворота, Ford Focus не справился с управлением, выехал на встречную, задел по касательной Renault Logan и совершил лобовое столкновение с Lada Granta.

Один из пассажиров Lada Granta скончался на месте. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть.

На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства случившегося выясняются.