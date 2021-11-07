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Происшествия / ДТП

Пассажир погиб в результате тройного ДТП в Бежаницком районе

7 ноября 2021 года, 15:50

7 ноября на дороге Порхов - Успенье рядом с деревней Сопрыгино произошло тройное ДТП, в результате которого погиб пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Пассажир погиб в результате тройного ДТП в Бежаницком районе

По имеющимся сведениям, Ford Focus ехал со стороны Бежаниц, а Renault Logan и Lada Granta шли по встречной полосе из деревни Сопрыгино.

Как сообщил водитель Renault Logan, выйдя из поворота, Ford Focus не справился с управлением, выехал на встречную, задел по касательной Renault Logan  и совершил лобовое столкновение с Lada Granta.

Один из пассажиров Lada Granta скончался на месте. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть.

На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства случившегося выясняются.

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