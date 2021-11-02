259 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима на прошлой неделе

С 25 по 31 октября 259 жителей Псковской области получили штрафы от 1 тыс. рублей за нарушение масочного режима. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
С 25 по 31 октября 259 жителей Псковской области получили штрафы от 1 тыс. рублей за нарушение масочного режима. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Также 17-ти правонарушителям вынесли предупреждение. Всего за прошедшую неделю рассмотрели 276 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ.