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Происшествия / Правосудие

259 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима на прошлой неделе

2 ноября 2021 года, 11:18

С 25 по 31 октября 259 жителей Псковской области получили штрафы от 1 тыс. рублей за нарушение масочного режима. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

259 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима на прошлой неделе

Фото: Дарьи Хватковой

Также 17-ти правонарушителям вынесли предупреждение. Всего за прошедшую неделю рассмотрели 276 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ.

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