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Происшествия / ДТП

Нетрезвый водитель вылетел в кювет в Печорском районе

2 ноября 2021 года, 10:52

2 ноября в 9:10 госпитолизировали 65-летнего водителя«Рено Дастер», который не справился с управлением и вылетел в кювет на 36-м километре автодороги Неелово – Кудина Гора – Печоры. Об этом сообщает «Печорская правда».

Нетрезвый водитель вылетел в кювет в Печорском районе

Фото: Печерская правда

По словам очевидцев, мужчина ехал с превышением скорости. У него также были признаки алкогольного опьянения.

На месте случившегося работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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