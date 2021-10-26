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Происшествия / Правосудие

Прокуратура выявила несоответствия сведениям ЕГРН у кафе на Шуйского в Пскове

26 октября 2021 года, 15:33

22 июля 2021 года в ходе проверки было выявлено несоответствие сведениям, внесенным в Единый государственный реестр недвижимости в отношении участка земли, принадлежащего ООО «Северная орхидея». Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Псковской области.

Как пояснили в прокуратуре, замеры показали, что владельцы кафе на Шуйского использовали не только свой участок земли, но и муниципальный в размере 200 квадратных метров.

В связи с выявленными нарушениями был направлен материал проверки для решения вопроса о возбуждении административного правонарушения по статье 7.1 КоАП РФ.

Росреестр привлек ООО «Северная орхидея» к административной ответственности в виде предупреждения, заседание по этому поводу состоялось 12 октября 2021 года. 

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