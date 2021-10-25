Два человека погибли в результате ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

С 18 по 24 октября в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли два человека, десять получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД УМВД.

За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано десять ДТП. Также за этот период полицейскими было выявлено 1 тыс. 904 административных правонарушения. С 18 по 24 октября за руль в нетрезвом виде сел 41 автомобилист, семь из них выявили повторно.