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Происшествия / Правосудие

Троих юношей из Пскова признали виновными в избиении бездомных

22 октября 2021 года, 17:48

В избиении троих мужчин, двое из которых скончались, признали виновными трех юношей из Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Псковской области.

Сотрудниками комитета было установлено, что в ночь на 24 декабря 2018 года несовершеннолетние псковичи в процессе употребления спиртных напитков в одной из квартир на улице Мирной решили без всякой причины убить человека. После чего они спустились в подвал дома, где и нанесли удары руками и ногами, а также металлической ножкой от стола трем потерпевшим без определенного места жительства в область туловища, головы и конечностей, тем самым нанеся им множественные переломы, ссадины и травмы внутренних органов. В результате черепно-мозговой травмы двое мужчин скончались, третьему была оказана своевременная медицинская помощь.

В ходе проверки Следственным комитетом РФ по Псковской области было установлено, что на протяжении длительного периода подростки вели асоциальный образ жизни: совершали агрессивные поступки с применением физического насилия. Кроме того, псковичами неоднократно нарушались правила поведения в школах. Они имели отрицательную успеваемость и дисциплину, а также выражались нецензурной бранью в отношении взрослых.

Доказательства причастности обвиняемых были собраны третьим отделом по расследованию особо важных дел области следственного управления СК РФ по Псковской области. Суд признал их достаточными для вынесения приговора. Троих псковских юношей в возрасте от 18 до 19 лет признали виновными по пунктам «а,ж,и» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30, пунктам «а,ж,и» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса РФ.

Приговором суда юным псковичам назначали наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 4 месяцев до 7 лет 9 месяцев.

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Комментарии

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Бабулечка
19:03 22.10.2021

Когда такое было, чтобы молодёжь с мостов прыгала, или забивала до смерти беззащитных?! Перестали тестировать на наркотики, ударились в пцртесты, заброшено патриотическое воспитание,кроме как берег реки убрать, разнести урны для голосования,где не просили. Дети впитывают настроения в обществе,семье, расслоение общества видят. Где они могут легально подзаработать?,сложно,и в многих семьях в обрез с деньгами. Ковидистерия плюсов ко всему. Вот результат .

Правдоруб
22:46 22.10.2021

Дожили.... Отморозки убили двух человек, и за это всего лишь 7, 5 лет лишения свободы. За подобное деяние надо давать пожизненное. Чем руководствовался суд, вынося такое неадекватное содеянному наказание?! Что бомжи - это люди третьего сорта?

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