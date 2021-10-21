25 октября в Пскове перекроют участок улицы Максима Горького

Участок улицы Максима Горького перекроют в Пскове 25 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службы городской администрации.

25 октября с 9.30 до 18.30 для автотранспорта перекроют участок дороги от улицы Красноармейская набережная до улицы Малясова. Перекрытие участка улицы Максима Горького связано с ремонтными работами на водопроводных сетях, которые были повреждены вследствие аварии на водоводе, которая произошла 19 октября.

Для объезда определены улицы Мирная, Юбилейная Малясова и Красноармейская набережная.