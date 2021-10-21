Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Дети

Новый детский сад откроют в декабре на Завеличье в Пскове

21 октября 2021 года, 12:37

Детский сад по адресу улица Коммунальная, 56 в Пскове будет введен в эксплуатацию в декабре этого года. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе города.

Новый детский сад откроют в декабре на Завеличье в Пскове

Фото администрации Пскова

Строительство детского сада, проходящее в рамках национального проекта «Демография», находится в завершающей стадии. Учреждение рассчитано на 120 мест.

Уже подходят к концу отделочные работы и идет установка оборудования. В начале ноября планируют начать сборку и установку мебели.

На уличной территории детского сада рабочие уже закачивают монтаж детских площадок и устройство освещения, на пешеходной зоне уложили брусчатка и асфальт. При хорошей погоде строители начнут укладывать резиновое покрытие на детскую площадку.

Заказчиком выступает Управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. Подрядчиком является организация ООО «Стройсистема».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи