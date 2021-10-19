Более 600 дел за нарушение масочного режима рассмотрели псковские суды

За прошедшую неделю, с 11 по 17 октября, судами Псковской области были рассмотрены 605 дел об административных правонарушениях за несоблюдение масочного режима. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов общей юрисдикции.

605 дел об административных правонарушениях были рассмотрены в рамках ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС).

За это время были вынесены 85 предупреждений. 520 нарушителями назначили штрафы от одной тысячи рублей.