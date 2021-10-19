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Происшествия / Правосудие

Более 600 дел за нарушение масочного режима рассмотрели псковские суды

19 октября 2021 года, 17:55

За прошедшую неделю, с 11 по 17 октября, судами Псковской области были рассмотрены 605 дел об административных правонарушениях за несоблюдение масочного режима. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов общей юрисдикции.

Более 600 дел за нарушение масочного режима рассмотрели псковские суды

Фото: Дарья Хваткова

605 дел об административных правонарушениях были рассмотрены в рамках ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС).

За это время были вынесены 85 предупреждений. 520 нарушителями назначили штрафы от одной тысячи рублей.

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Комментарии

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Бабулечка
19:14 19.10.2021

Русскмй учёный,Д.М.Н. Александр Полетаев -"Маска зашищает от ковид19 не лучше,чем сетка-рабица защищает от комаров.Но по большей части это всё равно деньги.производители очень неплохо заработали.Обычная синяя маска из аптеки,не просто бесполезна,но и наносит вред.Мельчайшие синтетические кусочки маски не растворяются и оседают в лёгких.Подобная ситуация очень опасна для сердечников и страдающих лёгочными заболеваниями,и скоро мы узнаем цифры по росту числа инсультов,инфарктов"....3окт.2021г

Бабулечка
20:21 19.10.2021

Сегодня А.Лукашенко на совещании во Дворце Независимости резко выступил против штрафов за несоблюдение масочного режима,и обратился к представителю милиции :"Я же вас предупреждал.Вам что нечем заниматься?Вы почему закон нарушаете?У нас нет такого закона.Вы кому подигрываете?". Видимо,нам подигрывают,у нас оказывается есть закон.../из главных новостей в интернете/

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