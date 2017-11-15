Военный пенсионер застрелил двух участковых и покончил с собой

Житель невельской деревни Язно, 62-летний Александр Шеряков, застрелил двух участковых, а потом себя. Трагедия произошла 13 ноября, тела погибших обнаружили только 14 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В полиции проводят служебную проверку.



- В Сибири Шеряков дослужился до капитана, но в 90-е годы попал под сокращение и вернулся в родную деревню. Добродушный человек, но, как у нас говорят, зеленый змей его сгубил, - рассказал «Псковской правде» глава Плисской волости Аркадий Максимов. – Многих военных тогда уволили, но кто-то оказался посильнее характером. А Шеряков ударился в пьянство. Неспроста стал стрелять по пацанам, голову заклинило.



Участковых вызвала Валентина, гражданская жена невельского стрелка. Как пишут в протоколах, на «бытовой конфликт». Глава волости говорит, что конфликты в паре и раньше бывали, но до вызова полиции дело дошло впервые.



- Валентина, пожалуй, была единственным человеком, с которым Шеряков мог ссориться, - считает почтальон Татьяна Комоедова. - Никто другой не может сказать, что Александр нагрубил когда-то или угрожал. Не было конфликтов. Вся деревня не понимает, как это могло произойти. Он был спокойный, но не замкнутый, общительный. Для всех случившееся большая неожиданность.



- Она не подарок, могла и выпить. Если б хорошая женщина была, так взяла бы своего мужика в руки, - считает Аркадий Максимов. - У нас обычно так бывает: мужик хорош, пока женщина в руках держит. Она тоже уже на пенсии, прописана не у нас, в городе.



Валентина жила в доме, оставшемся в Язно после смерти супруга. У Александра в Язно дом, оставшийся от родителей. Рядом строил собственный. Участок «украшен» довольно странными артефактами. Невельский стрелок увлекался тематикой Великой Отечественной войны. Так, на его придомовой территории один из камней, очевидно, символизируем могилу немецкого солдата. Надпись на булыжнике «Отдам концы в хорошие руки».



- Александр хорошо рисовал и вырезал из дерева. На войне погибли три брата его отца, и он устроил у себя на подворье уголок их памяти, - объясняет Татьяна Комоедова происхождение трех деревянных изваяний. - Вырезал их портреты с подписями.







Александр Шеряков застрелил двух полицейских и убил себя в родительском доме.



На 46 домов в Язно приходится 35 постоянных жителей. Летом дачники увеличивают население до 100 человек. Например, здесь дача поэта-песенника Анатолия Горохова, в соседней деревни Казенные Лешни – дача выигравшего «Евровидение» Александра Рыбака. Правда, певец не приезжал уже пять лет.



- Все просто в шоке, сейчас в деревне страшно находится, - передает состояние местных Аркадий Максимов. – Мирная российская деревня, в основном пенсионеры и дачники.



От Невеля до Язно прямая дорога в сторону латвийской границы. Язно тянется вдоль большого озера с тем же названием. Рыбак и охотник тут почти каждый, с охотничьим оружием проблем нет. Буквально в сентябре в этой же волости один охотник застрелил другого. Едва оправились, и вот…



Официальные данные о том, что происходило в Язно 13 ноября после прибытия сотрудников полиции крайне скупы. По данным «Псковской правды», Шеряков одного из полицейских застрелил наповал, а вот второй получил ранение, после которого еще некоторое время был жив. Когда участковые не вернулись с вызова, в Язно отправили экипаж ДПС. Дорожные полицейские вернулись ни с чем. Настоящие поиски начались только на следующий день, тогда-то три тела и обнаружили.



Погибшие – 28-летний заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН капитан Сергей Булыжников и 28-летний участковый уполномоченный полиции младший лейтенант Александр Кузнецов.





Сергей Булыжников.





Александр Кузнецов.

Кузнецов и сам был заядлым рыбаком и охотником. Кузнецов за свою недолгую службу успел побывать в служебных командировках в Чечне и в Дагестане.







- Сашу Кузнецова я плохо знал, а Сергей с моей дочерью в один детский сад ходил, - продолжает глава волости. – Часто к нам заходил по служебной надобности. Всегда представится, честь отдаст. Порядочный и добрый человек.





Сергей Булыжников.



На странице Булыжникова в соцсети близкие оставляют прощальные послания.



Дарья Россомакина:



«Серёжка... Братик.... Не вернёшься домой, а любимая собачка твоя - скучает по тебе, милый брат. Твоё сердце было очень добрым и открытым. Как же несправедливо все. Как мы будем без тебя.. Ты был незаменимым!!!! Сегодня, завтра и всю жизнь. Мы помним, любим и скорбим».



Зоя Лещенко:



«Жизнь несправедлива, Серёг! Ты столько в своей жизни сделал людям добра, а жизнь не успела тебе это вернуть. Уверена, что среди твоих друзей и близких нет человека, которому бы ты не помог. Прости, что мы не успели помочь тебе. Ты так любил скорость, ты так спешил жить, ты делал все честно, ты не умел врать. Ты не успел пожить для себя. Большой ребенок, ты никогда уже не повзрослеешь. Ты навсегда останешься моим лучшим другом, моим младшим братом. Верю, ты и теперь будешь всем помогать. Вечная память».



Дария Трофимова:



«Сережа! Эту боль не передать словами! Почему уходят лучшие?! Тот человек, который никогда не предаст, который всегда поддержит в трудную минуту всегда придёт на помощь, вне зависимости от времени суток! Настоящий и искренний! В голове не укладывается, кажется, ты сейчас зайдёшь, улыбнёшься, заговоришь и все будет как прежде! Скорбим!»



Оксана Артимович:



«Серёжа. Как жаль, что так случилось. Не передать никакими словами нашу боль и скорбь. Всех слов просто будет мало! Безграничной доброты и щедрости человек, друг, который никогда не отказывал в помощи, готовый в любое время суток примчаться на помощь. Спи спокойно, друг. Мы никогда тебя не забудем».



Яночка Прокопенкова:



«Не могу поверить. Он был добрым, отзывчивым, настоящим человеком. Жизнь очень не справедлива. Пусть земля тебе будет пухом».



Ксения Волкова:



«Не могу не написать. Чтобы ты сказал в этот момент, дружище. Многозначительно молчал, молчал… Но был бы рядом. Никогда не предавал, всегда помогал. Ты не судил по себе, и всегда оставался достойным человеком. Я рада, что знаю тебя, этого не отнять. Ты хороший человек. С нами навсегда».





Лакки. Любимая собака Сергея Булыжникова осталась без хозяина.

Прочитать все добрые слова в свой адрес Сергей Булыжников уже не сможет. Последний раз он был онлайн 13 ноября в 17:36. Двумя минутами ранее в сеть выходил его напарник по роковому вызову Александр Кузнецов.



Руководство УМВД России по Псковской области, коллеги и друзья выразили искренние соболезнования родным и близким погибших сотрудников. Траурный митинг с участием руководства УМВД России по Псковской области, представителей территориальных органов внутренних дел на районном уровне, а также церемония прощания с покойными состоятся в Невеле 16 ноября в 12 часов у здания полиции по улица Ленина, д. 10.



КСТАТИ

Последний случай гибели сотрудника полиции при исполнении на территории Псковской области произошел 7 июня 2016 года. Утром на автодороге Порхов – Великий Новгород автомобиль «Шкода» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104, в котором находились два сотрудника межрайонного отдела «Дедовичский». Один из них с тяжелыми травмами был госпитализирован, а второй скончался. Погибший – Греков Владимир Ефимович 1972 года рождения, лейтенант полиции, инспектор ДПС ГИБДД.





Фото Следственного комитета и с личных страниц погибших в соцсетях.