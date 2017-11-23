Как человек мира Игорь Леонтьев удивил Псков

Нигде не просто, по-моему, быть, а не слыть художником. А в городе, где сноб – каждый второй, особенно сложно. Редко кто догадывается, до какой степени он нежен – Художник. До чего важно для него гармоничное окружение, атмосфера, и как легко любого из них ранить неосторожным словом, выбить из колеи. А Псков и это умеет. Тем радостнее, впрочем, встречать здесь людей, доброжелательно настроенных. К этой категории я бы отнесла, в первую очередь, всех, кто приходит на вернисажи. Медленно, но верно, круг этих людей растёт и, к счастью, меняется. Они смело идут на встречу с не предсказуемым, не зная, как правило, заранее, что за человек автор и каких творений от него ждать. Вот потому и доброжелательный настрой здесь – исключительно от подлинного великодушия. И если видишь в зале не разочарованные лица, а наоборот – горящие глаза, осознаёшь: случилось. Они нашли друг друга – автор и зритель. Понимаю, что не всякий в это верит. Да, Псков удивить трудно. Практически нереально. Но пробовать стоит.

С живописью Игоря Леонтьева наш город только-только начинает знакомиться. Но она уже зацепила псковского зрителя. Надеюсь, это – надолго.

Наверное, пора знакомиться.

Позвольте представить вам художника, год тому назад переехавшего в Псков: полистилист Игорь Леонтьев. Родился и жил в Риге. Там корни, там многое, но, оказывается, в России ему интереснее. Интереснее, чем в Австрии, Германии, Дании – странах, где он довольно часто бывает. Там время от времени проходят его выставки. Сложился свой круг единомышленников и ценителей. Леонтьев довольно успешно участвует в европейских аукционах. И чувствует себя, по его словам, «человеком мира». Ему, с одной стороны, уютно в той же Австрии, но не более двух недель – срок, спустя который раздражать начинает почти всё.

- Россия вам всё-таки ближе Европы, или мне показалось?

- Россия – благословенная страна. С непростой судьбой. Здесь жить интереснее. Когда хожу по музеям и галереям в Москве, Петербурге, убеждаюсь, насколько Россия богата художниками. И школа (художественные училища и институты) прекрасная. Образование художественное надо получать именно здесь.

- Хорошо. Начнём, в таком случае с образования. Ведь вы учились в Латвийской Академии художеств - так?

- Учился, но недолго. Выгнали из Академии, когда нашли у меня стихи Бродского и другие запрещённые книги.



- Были неприятности?

- Масса. Несмотря на мои заявления, такого рода: «Я – патриот СССР, но Бродский – гениальный поэт…» Словом, я тоже, как Горький в своё время, «университетов не заканчивал».





Вечер.

- Тем не менее, мастерство не скроешь, и ваши работы – тому свидетельство: школа прекрасная. У вас явно были отменные педагоги.

- Да, учился в двух студиях: у Виталия Борисовича Коркунова и Абрама Зиновьевича Быкова. Великие педагоги, одни из лучших преподавателей рисунка и живописи. Заниматься у них было сплошным удовольствием.

- На нынешней выставке в псковском «Даре» представлен «Портрет старика», студийная работа. Он именно в те годы написан?

- Да писали с натуры, без эскиза. Виталий Борисович поставил задачу: «Пишите так, как рисуете». Портрет написан всего за два сеанса.

- И явная удача. Вот и подошли к интересному моменту. Вы, признанный мэтр, да ещё и 60-летие своё отметили буквально месяц тому назад, представляете на суд зрителей в полном смысле слова ретроспективную выставку: работы, написанные вами в разное время. Есть и пейзаж 10-летнего Игоря Леонтьева. Следовательно, даже вы сами находите его удачным.

- Да, настолько удачным, что сегодня бы, пожалуй, не повторил.

Когда говорим о художнике «он – философ», мы вполне готовы видеть сложные не только по живописи, но и непростые для восприятия работы. Здесь же история несколько иная. Сначала ты задерживаешься перед картиной, затем «зависаешь» и значительно позже тебе начинают приоткрываться смыслы, лежащие не на поверхности. Улавливаешь намёки, замечаешь символы, одновременно просто любуешься великолепной живописью. А если повезёт, и рядом окажется автор, то его комментарий тебя поддержит и спасёт от недомолвок. Меня так не выпускала из плена работа «Старая лодка. Созерцание». Засмотрелась, а после прислушалась к красивой версии самого художника:

​«Старая лодка. Созерцание» - символический портрет пожилого человека-лодки, который уже не в море (выкинут на берег) и, пожалуй, ближе к небу.

- Лодка – всегда символ церкви и человека. Церковь ведь тоже строили в форме корабля. Такие крупные рыболовецкие шхуны нередко можно было видеть в Латвии. Каждая лодка ведёт себя по-разному, у неё есть не только профессия, но – непременно - индивидуальность и даже душа. Эта выброшена на берег. Она, как пожилой человек, уже не в море, но ближе к небу.

Диптих «Двери в прошлое и будущее». Причём, двери в прошлое плотно закрыты – в него уже не войдёшь. На них проступают образы зданий и людей, навеки запечатлённые в памяти. А двери в будущее – туда мы входим постоянно, каждую минуту, час, день – чуть приоткрыты, оттуда льётся свет, и они, совершенно определённо, текуче-изменчивы.

Совершенно поразительная работа названа художником «Одиночество». В ней есть человек – музыкант и наблюдатель, а всё, что его окружает – словно порождено музыкой, им созданной и воображением наблюдателя. Переменчиво, загадочно и непредсказуемо, как сама музыка. Пока есть наблюдатель, существует и мир. Судя по дальнейшей нашей беседе, эта работа важна для автора. И ещё важнее – быть понятым.

Всё, что окружает Наблюдателя - музыканта на картине «Одиночество», словно порождено его же музыкой.

- Какие места, города или городишки, в Европе или России, вам ближе?

- Пожалуй, интересны Австрия и Голландия. И Россия, естественно – Петербург, Москва и менее крупные города. Вот Псков – просто удивительный город. А Изборск в этом году стал для меня открытием и откровением. Но как-то больше тянет в мастерскую. В себя. И, чем старше становишься, тем меньше тем для общения и разговоров. Можно пообщаться внутри. Интереснее – через картину.

Игорь Леонтьев не просто эрудированный человек. Интересы его широки, велики и познания, и художник посредством своей живописи делится этим со зрителем. Живопись его насыщена не деталями, как некоторым кажется на первый взгляд, но символами. Это очень сближает маэстро со старыми мастерами, интереса к которым он не скрывает. Отсылки к старым мастерам в живописи или разговор о них – норма. Игорь говорит, что художник никогда не должен терять связи с прошлым. И это ему нужно именно для того, чтобы найти что-то новое.

Самая новая работа, давшая название выставке, называется «Возвращение в город сновидений». Она писалась достаточно долго, изменяясь и насыщаясь всё новыми коллизиями и персонажами. Если учесть, что картина написана по мотивам сновидений автора, сновидений многосерийных и удивительных, то её изменения естественны. Во сне и на холсте присутствует известный персонаж. Это Джон Леннон, родившийся в 1940 году в бомбоубежище. И замок присутствует, как символ чрева матери, и башня с часами без стрелок. Ведь в сновидении нет самого времени, но существует его территория. Музыкант всю жизнь боготворил свою мать и посвящал ей свои песни. Рассматривать и изучать этот холст ничуть не менее интересно, чем слушать автора:

- Джон едет на фантазионной машине, похожей на американские машины на территорию своего года рождения, как бы к возрождению. На заднем сидении сидит, возможно, образ его мамы. Сбоку от машины видим странную скульптуру. Этот памятник веселящимся полубогам, весьма музыкальным, прислужникам богини Калли, спасающим мир от забвенья и поддерживающие цикл рождений - смерти - возрождений душ и Вселенной. Мой автопортрет в полусферическом зеркале - затылке проводника-андроида за написанием этой картины сна. Только таким способом во сне я могу выйти со временем в этот город и погулять. Знаю там одно место с глиняным обрывом к реке. Из этой глины можно извлекать драгоценные камни. Там обычно много народу, целыми семьями добывают эти камни. То место называется «Долина храмов». Там присутствуют разные храмы, в любом состоянии , разных конфессий . Один раз попытался пронести в реальность большой, красивый изумруд , но когда проснулся в руке ничего не было, только оставалось чувство , что камень был зажат в руке только что. Очень явное и реальное ощущение

Судя по всему, снился Леннон Леонтьеву не случайно (оба родились в октябре с разницей в три дня, есть немало общего в их жизненной философии), не удивлюсь, если они и общаются время от времени. Во сне.





Портрет Арсения.

- У вас интересные пейзажи, мощные абстрактные работы, о сюрреалистических и философских работах мы немного поговорили. Но один аспект всё-таки выпал из поля нашего внимания: ваш недюжинный талант портретиста. Умный зритель поймёт, что вы идёте путём настоящего импрессионистического портрета, а не просто пытаетесь достичь пресловутого фотографического сходства.

- Портрет – вещь не менее философичная, чем другие жанры. Решая языком живописи очень сложные живописные задачи, здесь, кроме всего прочего, надо учитывать буквально всё: и психологию, и пластику, и цветовой ритм, да мало ли ещё составляющих. Но именно решение супер-сложных задач мне лично нравится.

- В таком случае, несколько слов, пожалуйста, о термине «полистилизм», а то об него постоянно кто-нибудь спотыкается и о том, что вас больше всего привлекает в творчестве.

- Полистилизм – это направление в живописи, которое предполагает путешествие и движение от реализма до абстракционизма, применение и использование многих стилей.

Когда я стал работать в полистилизме, то ещё не знал о существовании художника, работающего в этом же стиле. Его имя Георг Рихтер. Выдающийся немецкий художник. Современный. Он совмещает в живописи и гиперреализм, и абстракционизм. Впоследствии, когда меня узнали, стали называть «русским Рихтером». Я могу себя назвать путешественником по времени и пространствам, пространствам современного развития искусства.

По моим наблюдениям, никто из приличных художников, режиссёров, архитекторов и прочих творцов не искал лёгких путей. Как правило, они – белые вороны и идут, как минимум, непривычным для стороннего взгляда путём. Ценят эти удивительные существа не всегда то, что признаваемо большинством. И далеко не факт, что признание настигает их при жизни. А если такой человек живёт с вами в одном городе, то вряд ли вы придаёте этому особое значение. Он – один из нас. И в этом – всё. Другое дело, если кто-то неординарный неожиданно засветился на горизонте. И этот «кто-то» - уже с достижениями и биографией. Если явление достойно внимания, мимо уже не пройдёшь. Волей-неволей начинаешь изучать гораздо внимательнее, чем тех, к кому уже привык.

Не хочется опережать события и предугадывать реакцию псковичей на появление в городе нового художника. В одном у меня лично нет сомнений: мимо не пробегут.

