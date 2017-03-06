После экспериментов Пушкинского театрального фестиваля зритель отдохнул на добротной местной постановке

От каждого худрука – по чеховскому спектаклю в репертуар Псковского драматического. От Василия Сенина остался «Ионыч». Александр Кладько 4 и 5 марта представил «Позвольте вам выйти вон!» по ранним произведениям Чехова

В месте действия и персонажах «Ионыча» многие узнали Псков и псковичей. И в этой постановке типично псковские дали маячили на картинке за сценическим окном, а в какой-то момент там показался пятиглавый храм. С синими куполами и на берегу озера, но все-таки.

Искать в обилии Чехова на псковской сцене скрытый смысл не стоит. Пару лет назад он сместил самого Шекспира с первой строчки рейтинга авторов, чьи произведения наиболее часто ставят на сценах всего мира. Основой для нынешнего спектакля стали «Брак по расчету», «Свадьба с генералом», «Предложение», «Свадьба».



Расширять сознание

К брачной теме Александру Кладько обращаться не впервой. Знакомство псковичей с режиссером два года назад началось с привезенном им из питерского театра «Мастерская» спектакля «Наш Авлабар» о свахе Хануме.

- Перебирали много рассказов, Чехов оставил более семи томов, - на пресс-конференци и перед премьерой Александр Кладько посвятил журналистов в подробности процесса отбора материала. – Как раз рассказов Чехова ставят мало, а там просто россыпь самоцветов. Если придется по вкусу, мы вернемся к другим рассказам, сделаем более емкое сценическое произведение.

Жанр спектакля режиссер определил словами одного из персонажей - «одна только малодушная психиатрия и больше ничего».

- Это зритель и увидит, - предупредил Александр Кладько. - Слово «комедия» каждый прочитает по-своему, а Чехов сложнее. Всегда стараюсь максимально точно направлять зрителя по авторскому пути. Лучше не загонять себя и зрителя в шоры. Как писал Чехов, так бы нам и хотелось материал подать. Очень не хочется быть примитивным, хочется расширять свое сознание и сознание зрителя. У Чехова сложная палитра, писал он с натуры, а жизнь многогранна. Даже в самых смешных вещать у него есть грустинка.

Название спектакля тоже емко отражает его суть.

- Кучерявая фраза, с претензией на интеллигентность , образованность, благородство. А по сути что? Персонажи хамы, грубияны, друг друга обижают, ведут себя не тонко. Посмотрите, в каком медийном пространстве сейчас мы живем. Все друг перед другом расшаркиваются, а по факту грубость и невоспитанность. Блогер здорово написал, что люди забыли из-за Интернета, что за какие-то фразы можно получить по морде.

«Я человек благородный, я вас с кашей съем»; «Не тыкай вилкой в омары, это для генерала поставлено»; «Мы, слава богу, прожили век без образования» - откройте Фейсбук, и через полтора века после Чехова найдете его героев на своих местах.

Ружье, висевшие на сцене в начале спектакля, конечно, выстрелило.

Играй глазами

В качестве авторов спектакля значатся Шиллер Шекспирович Гете, Юный старец, Брат моего брата, Крапива, Шампанский, гайка № 6, гайка № 9, Акакий Тарантулов, Человек без селезенки, Дон Антонио Чехонте – это все псевдонимы, под которыми классик печатал свои рассказы. И только в конце этого длинного списка на афише лаконичное - А.П.Чехов. Он и правда появляется в самом конце спектакля.

Зритель к этому моменту успел поприсутствовать на одном предложении и одной свадьбе и от души посмеяться. «Дайте мне атмосфЭры! Дайте мне поэзии! Дайте мне восторгов!» - просит героиня Анны Шуваевой и с криком «Нате!» бросается в руки чужого жениха.

Героиня Ксении Хромовой таскает горох мешок за мешком, а герой Максима Плеханова пытается в это время объясниться в нежных чувствах и сделать предложение. На свадьбе другой пары сидит «счастливая невеста с заплаканными глазами», а жених рядится с тещей из-за приданого (щеколда, пуховая перина, труба от самовара).

- Необычная для меня роль, - говорит Екатерина Миронова, играющая безмолвную невесту. - Вслух чувства не выразишь, текста нет. Он внутренний.

- За текст можно спрятаться, а тут его нет, - констатирует Александр Кладько. - Актеру придется сочинять роль вместе с Чеховым. Я Кате сказал на репетиции: все играй глазами.



Ищу человека

Долгий пересказ не имеет смысла: идите в театр или открывайте Чехова.

- Изначально думал, будет радость для зрителя, витаминка для Пскова в плохую погоду. А Чехонте спровоцировал нас на Чехова. Очень этим дорожу, - признался режиссер.

Для встречи с Чеховым зрителя ненадолго пускают на театральную кухню. Дважды фальшивый свадебный генерал Виктора Яковлева («не генерал, а малина буланже») вешает китель на спинку стула, отклеивает прямо на сцене пышные бакенбарды и кустистые брови.

- Свадьба в мещанском квартале становится центром событий и Невским проспектом для куска жизни героев. Они приглашают человека ради его чина, а как человек он не нужен и мало кого интересует. А вдруг оказалось: он еще и человек! – говорит Виктор Яковлево своем персонаже. - А нет ли у нас этот конфликта сейчас? Не ввязывают ли нас в разные дела как функцию? А как личность мы интересны кому-нибудь?

А вот на эти вопросы и через сто пятьдесят лет ответа не найти. И только пух из распоротой женихом перины летает в Пятисобачьем переулке на сцене Псковского драмтеатра по занавесу, задернутому Виктором Яковлевым.



Хотели генерала? Нате!

Кстати

В спектакле заняты два народных артиста, Юрий Новохижин и Владимир Свекольников, заслуженный артист Виктор Яковлев и заслуженная артистка России Галина Шукшанова.

Фото пресс-службы драмтеатра

