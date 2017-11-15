Ремонт Дома культуры встал на год

Письмо из Велья от Надежды Георгиевны Ершовой – настоящий крик души. В большом пушкиногорском селе – центре волости – год назад начали ремонт Дома культуры. Работы продолжались два месяца. Подрядчик обанкротился, и уже год культурный центр стоит в разгромленном виде. Аппаратура портится, люди разобщаются.



Я думаю, что каждый человек, пеший или на авто, вельянин или дачник, взрослый или ребенок, проходя мимо строения на Центральной улице, д. 25, задает себе вопрос: «Когда же наконец-то закончится ремонт клуба? Или кто-то решил совсем извести сельский Дом культуры?»





​ Подрядчик получил 100 тысяч рублей, начал ремонт в купеческом доме и обанкротился. Фото Надежды Ершовой

Ремонт Велейского СДК начался 2 сентября 2016 года. Дата окончания работ по муниципальному контракту – 1 ноября 2016 года. Стоимость – 701 244,75 руб. Подрядчик работу не завершил, договор с ним расторгли. Сейчас ДК уже 8 месяцев не ремонтируется. Сделан частичный ремонт, но надо еще вставить двери, положить, отциклевать и покрасить полы, зашпаклевать и покрасить стены, поставить отопительные приборы, приобрести их, обшить стены в тамбуре.



Велье – старинное село Псковской области. Первое упоминание о нем было в 1368 г. В настоящее время муниципальное образование «Велейская волость» включает 119 населенных пунктов с числом жителей в 767 человек. Административный центр – село Велье с населением 256 человек. Летом число жителей Велья увеличивается в 3-4 раза. Городище, озеро Велье и историческая часть села, куда входит и здание клуба, являются частью музея-заповедника А. С. Пушкина.



Еще в 1929 г. советская власть постановила: «Быть клубу в Велье», в большом, бывшем купеческом доме постройки 1895 г., на Центральной улице. Клуб всегда был местом не только отдыха и развлечений, но также и идеологическим центром.

Картина, мягко говоря, неприглядная. Фото Надежды Ершовой

Жители села Велье и Велейской волости любят свою родину, работают на ней и растят детей, иногда уезжают, но всегда возвращаются к истокам своим. В селе еще сильна преемственность поколений, связь с исторической памятью, сохраняются уникальные жанры народного творчества. Помогите сохранить жемчужину Псковской земли, село Велье, которому в 2018 г. будет 650 лет! Помогите доремонтировать клуб, социально-культурный центр Велья, который верой и правдой работал с 1929 г. по август 2015 г., пока не начался ремонт! Клуб должен быть, жить, объединять и развивать людей, радовать их и тем укреплять Россию!



Более 30 лет руководит клубом наша замечательная, всеми уважаемая Мария Ивановна Демидова. В клубе проводили отчетно-выборные собрания СПК «Смена», областные совещания сельхозработников, собрания сельских тружеников, выборы и встречи с депутатами. Были показы фильмов, танцы-дискотеки, концерты, спектакли, тематические вечера, здесь мы отмечали юбилеи и проводили праздники. А Новый год в клубе – это сказка! Большущая елка в игрушках, теплая печка и много селян! С часу ночи до 6 утра танцы и салаты, что из дома захватили! Приезжайте, если клуб доремонтируют. В городе такого не сыщешь, там – бизнес на всем, а в Велье – душа радуется. Всегда можно было поиграть в теннис и бильярд. Сейчас клуб закрыт. Сценические костюмы, сшитые своими руками с большой любовью, хранить негде. Аппаратура, которая могла бы еще служить и служить, портится от сырости. Все мероприятия, праздники заведующей клубом приходится проводить на улице или в небольшом помещении администрации. Люди разобщаются, дети «улетают» в виртуальное пространство. В клуб обещали подвести интернет, да пола, дверей, печки в нем нет!



Школа, клуб, храм — это то, что необходимо для жизни села, для устойчивого культурного развития людей, а нет этой триады – жди неблагоприятных последствий. Велье выстояло при многих набегах иноземцев, даже во время Великой Отечественной войны школа, клуб и храм сохранились, действовали, и село продолжало жить.



Все жители Велейской волости, и постоянно проживающие, и дачники, и все, кто когда-либо бывал или проезжал мимо нашего чудесного места, просят: помогите доремонтировать клуб, он должен работать! Пусть село Велье и люди в нем живут еще многие-многие века, как это было до настоящего времени!



Прямая речь

«Ремонт клуба в селе Велье – вопрос для нас больной, и в следующем году мы надеемся решить его положительно, – заверил первый заместитель главы Пушкиногорского района Виктор Иванов. – В прошлом году по областной программе нам выделили деньги на ремонт клуба. К сожалению, конкурс выиграл подрядчик «Вектор-Строй», который оказался недобросовестным. Кое-какой ремонт он сделал, мы заплатили ему около 100 тысяч рублей. Сейчас эта фирма — банкрот. Мы собираем документы для обращения в суд, хотим потребовать неустойку. Мы будем искать все возможности, чтобы закончить ремонт клуба. В Велье Дом культуры, действительно, очень нужен, там активные люди, очень хорошая заведующая, развита самодеятельность и прикладное творчество.



Остальную сумму мы не реализовали. Есть надежда, что в следующем году финансирование возобновится и мы сможем закончить ремонт».

