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Автобусам старше 10 лет дали отсрочку

11 Января 2017 - 16:01
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Они по-прежнему могут перевозить школьников, но только до 1 июля 2017 года
В конце прошлого года  в СМИ появилась информация, что с 1 января ужесточатся правила перевозки школьников. Перевозчики всполошились: согласно поправкам в закон, школьников можно будет возить на автобусах, которые эксплуатируют не больше десяти лет. Однако в начале января стало известно, что введение этой нормы решили отложить.
 
Разъяснения по этому вопросу дал начальник псковской ГИБДД Владимир Папорт.

- Организацию перевозок групп детей четко регламентирует Постановление Правительства №1177. В этом постановлении перечислены все документы, которые должны сопровождать перевозки. Это большой перечень.  Перевозчику предъявляют очень жесткие требования: это и заключение договоров фрахтования, и составление списков детей, и определение ответственных за перевозку, и наличие сопровождающих, и определение маршрутов следования, вплоть до наличия питания, воды и времени отдыха. 30 декабря 2016 года в это постановление внесли изменение. И вступление в силу нормы, запрещающей перевозить детей автобусами, срок эксплуатации которых превышает десять лет, перенесли на 1 июля 2017 года.

В текущем году инспекторы города Пскова проверили 587 автобусов, которые перевозят детей. Нашли нарушения и привлекли к ответственности водителей и должностных лиц. Безопасность детей сейчас у всех на слуху. Его обсуждали на педсовете, который состоялся в конце прошлого года.
 

Кстати

Организованной группой детей считается группа от восьми и более человек.
 

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