ГИБДД по ошибке сорвало поездку первоклашек на Губернаторскую ёлку
В 6.30 утра, когда ребята садились в автобус, инспектор ГАИ запретил эксплуатацию транспорта
В понедельник, 9 января, 1 «А» класс 10 лицея из Великих Лук (победители областного конкурса на «Самый дружный класс») должен был попасть на главное представление года – Губернаторскую елку в драмтеатре Пскова. Подготовка к мероприятию велась в течение нескольких последних месяцев. Билеты на мероприятие школьники получили в награду за победу в конкурсе, автобус для родителей и детей был заказан. В Пскове ребят ждало новогоднее представление, праздничная елка, поздравительные открытки от губернатора и обед в кафе.
Все необходимые документы для поездки были собраны, подписаны директором школы, представителями городской администрации, руководством фирмы-перевозчика. Никто не мог представить, какой сюрприз будет ждать первоклашек в новом году.
- Накануне поездки я связалась с руководителем фирмы-перевозчика, - рассказывает классный руководитель ребят. – Убедилась, что все в силе. Мы знали, что при очень низкой температуре воздуха (ниже -25) поездку придется отложить. Посмотрели прогноз, погода позволяла. Мы были спокойны за безопасность, все необходимые бумаги были переданы в ГИБДД. Отъезд был намечен на 6.30 утра. Родителей я попросила привести ребят немного пораньше. Около шести утра уже весь класс (с праздничными платьями, с едой в дорогу) был в сборе. С детишками посетить Псков собирались еще 16 взрослых. Автобус был на месте, к школе подъехал сотрудник ГИБДД.
И тут выясняется, что на этом автобусе (документы по которому поступили в ГИБДД еще 30 декабря) осуществлять перевозку детей нельзя. Мол, не проходит по новым требованиям. На место (в седьмом часу утра) вызвали владельца фирмы-перевозчика.
- Какие требования?! В двадцатых числах декабря правительство отложило на полгода вступление в силу правил, запрещающих перевозку детей в автобусах старше 10 лет. Мы это знали. Наш транспорт, согласованный со всеми участниками поездки, соответствовал всем требованиям. Я это пытался объяснить сотруднику ГИБДД. Но до него новые директивы (об отсрочке) никто не довел. Автобус не выпустили в поездку.
В итоге ребят с родителями распустили по домам. Долгожданная поездка не состоялась.
Спустя несколько часов, 9 января, Госавтоинспекция Псковской области проинформировала общественность через СМИ об отсрочке, которую правительство действительно подписало для перевозчиков. То есть фактически признало свою неправоту. Но время было потеряно, поездка сорвалась.
- Никто не мог знать наверняка до нового года об отсрочке. Да, это обсуждалось на заседании правительства, но сам документ был подписан 31 декабря. К тому же информацию о том, что тот самый автобус с детьми все же можно выпускать в поездку, мы передали в Великие Луки. Через час она была доведена до начальника ГИБДД Великих Лук.
Участники же поездки в Великих Луках уверяют, что об отмене запрета ничего не знают. Эту информацию до них никто (ГИБДД в том числе) не доводил. Проверявший автобус инспектор ГИБДД, дождавшись звонка от кого-то из руководства, в семь часов утра лишь подтвердил запрет.
Сейчас сложно узнать, на ком оборвалась информационная цепочка, кто стал испорченным телефоном. Очевидно одно, в восьмом часу утра отмена запрета уже не могла спасти ситуацию. Мероприятие было запланировано на 11.00. Ребята не успевали. Те самые 60 минут сомнений и споров сорвали поездку.
Разъяснения по этому вопросу дал начальник псковской ГИБДД Владимир Папорт.
Все необходимые документы для поездки были собраны, подписаны директором школы, представителями городской администрации, руководством фирмы-перевозчика. Никто не мог представить, какой сюрприз будет ждать первоклашек в новом году.
- Накануне поездки я связалась с руководителем фирмы-перевозчика, - рассказывает классный руководитель ребят. – Убедилась, что все в силе. Мы знали, что при очень низкой температуре воздуха (ниже -25) поездку придется отложить. Посмотрели прогноз, погода позволяла. Мы были спокойны за безопасность, все необходимые бумаги были переданы в ГИБДД. Отъезд был намечен на 6.30 утра. Родителей я попросила привести ребят немного пораньше. Около шести утра уже весь класс (с праздничными платьями, с едой в дорогу) был в сборе. С детишками посетить Псков собирались еще 16 взрослых. Автобус был на месте, к школе подъехал сотрудник ГИБДД.
И тут выясняется, что на этом автобусе (документы по которому поступили в ГИБДД еще 30 декабря) осуществлять перевозку детей нельзя. Мол, не проходит по новым требованиям. На место (в седьмом часу утра) вызвали владельца фирмы-перевозчика.
- Какие требования?! В двадцатых числах декабря правительство отложило на полгода вступление в силу правил, запрещающих перевозку детей в автобусах старше 10 лет. Мы это знали. Наш транспорт, согласованный со всеми участниками поездки, соответствовал всем требованиям. Я это пытался объяснить сотруднику ГИБДД. Но до него новые директивы (об отсрочке) никто не довел. Автобус не выпустили в поездку.
В итоге ребят с родителями распустили по домам. Долгожданная поездка не состоялась.
Спустя несколько часов, 9 января, Госавтоинспекция Псковской области проинформировала общественность через СМИ об отсрочке, которую правительство действительно подписало для перевозчиков. То есть фактически признало свою неправоту. Но время было потеряно, поездка сорвалась.
Есть мнение- Почему столь важные и значимые поправки не спускаются с федерального уровня оперативно на места. Почему сотрудники ГИБДД узнали об этом к концу новогодних каникул? Видимо, кто-то заотдыхался, - в беседе прокомментировал ситуацию один из великолучан. - Конкретного сотрудника ГИБДД винить не в чем. Он действовал строго по должностной инструкции. Если откинуть эмоциональную составляющую (то, что дети не попали на елку, расстроились), становится ясно, сотрудник ГИБДД просто выполнял свою работу.
Испорченный телефонРедакция связалась с руководителем регионального ГИБДД Анатолием Ефимовым.
- Никто не мог знать наверняка до нового года об отсрочке. Да, это обсуждалось на заседании правительства, но сам документ был подписан 31 декабря. К тому же информацию о том, что тот самый автобус с детьми все же можно выпускать в поездку, мы передали в Великие Луки. Через час она была доведена до начальника ГИБДД Великих Лук.
Участники же поездки в Великих Луках уверяют, что об отмене запрета ничего не знают. Эту информацию до них никто (ГИБДД в том числе) не доводил. Проверявший автобус инспектор ГИБДД, дождавшись звонка от кого-то из руководства, в семь часов утра лишь подтвердил запрет.
Сейчас сложно узнать, на ком оборвалась информационная цепочка, кто стал испорченным телефоном. Очевидно одно, в восьмом часу утра отмена запрета уже не могла спасти ситуацию. Мероприятие было запланировано на 11.00. Ребята не успевали. Те самые 60 минут сомнений и споров сорвали поездку.
Из истории вопросаПервая попытка запретить перевозчикам использовать автобусы старше 10 лет для перевозки групп детей численностью более 8 человек была предпринята правительством еще в 2015 году. Парламентарии предложили ввести запрет с 1 июля 2015 года. При этом автобус должен был быть оборудован тахографом и аппаратурой спутниковой навигации. Однако требования к возрасту транспорта Минтранс РФ перенес на полтора года, перевозчикам дали отсрочку до 1 января 2017 года. За это время ситуация на рынке перевозок особо не изменилась, автопарки не помолодели. За несколько дней до наступления нового года перевозчики получили очередную отсрочку – правительство отложило на полгода вступление в силу правил, разрешающих перевозку детей только в автобусах не старше 10 лет. Документ немедленно был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
ВажноОрганизатор конкурса (газета «Псковская правда») и администрация города Великие Луки непременно найдет возможность наградить ребят. Сейчас с классным руководителем и родителями обсуждается вопрос о том, что может порадовать победивших ребят.
Читайте такжеВ конце прошлого года в СМИ появилась информация, что с 1 января ужесточатся правила перевозки школьников. Перевозчики всполошились: согласно поправкам в закон, школьников можно будет возить на автобусах, которые эксплуатируют не больше десяти лет. Однако в начале января стало известно, что введение этой нормы решили отложить.
Разъяснения по этому вопросу дал начальник псковской ГИБДД Владимир Папорт.
Комментарии: 4
Комментарии
Анонимный
11 Января 2017 - 17:17
государственный безнаказанный бардак госструктур. кто-то возместит нанесенный моральный вред? Вряд ли, они могут дать только разъяснения, чтобы свою голову прикрыть и "теплое" место сохранить.
Станислав
11 Января 2017 - 17:18
Это позор ,сотрудникам ГИБДД ,
Господа Полицейский ,Вам пора учить законы ,слушать поступающую информацию ,по СМИ ,от руководителей .
А если руководство,не выполняет свои прямые обязательства, ЕГО ЗАМЕНЯЮТ !
Господа Полицейский ,Вам пора учить законы ,слушать поступающую информацию ,по СМИ ,от руководителей .
А если руководство,не выполняет свои прямые обязательства, ЕГО ЗАМЕНЯЮТ !
Галя
11 Января 2017 - 17:38
Там денег не светит, а значит - зачем им всё это надо.
Светланка
11 Января 2017 - 19:02
БАРДАК! Надо родителям подавать в суд на виновных в испорченном празднике, причём требовать и моральной, и материальной компенсации. Тогда полицейские чины сами крайних отыщут.
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