Кто и как стал самым успешным молодым предпринимателем года

Куда обращаться за бесплатными знаниями, кто создал учебную фирму по изготовлению съедобных пособий, нужно ли оформлять ИП, чтобы получить субсидию от центра занятости, — на эти и другие вопросы получили ответы участники круглого стола программы «Ты — предприниматель», который прошел 22 ноября в Фонде гарантий и развития предпринимательства Псковской области. Также на мероприятии были презентованы бизнес-проекты участников регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель». Лучшие из них стали победителями в четырех номинациях.



Периодически проводящиеся опросы и мониторинги показывают одно и то же — молодежь не стремится заниматься бизнесом. И причина тому — не столько страх рисковать финансами, сколько отсутствие знаний и навыков для этой деятельности. Поэтому эксперты круглого стола — представители центра занятости, управления образования, бизнес-инкубатора, Фонда гарантий и развития предпринимательства и Центра инноваций социальной сферы — еще раз рассказали о том, что поддержка молодежного предпринимательства — это не только слова, но и конкретные меры. А дать необходимые знания молодым людям может программа «Ты — предприниматель».



— В проекте «Ты — предприниматель» наш субъект участвует второй год. Цель программы — вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, — пояснила заместитель начальника отдела по государственной молодежной политике Государственного управления образования Псковской области Светлана Мацкевич. — Чтобы стать участником программы, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и пройти тестирование, по итогам которого вы можете понять, есть у вас навыки предпринимательской деятельности или нет. Участникам программы предоставляется возможность пройти обучение и получить базовые знания о предпринимательстве бесплатно.



Есть потребность — обращайтесь

Для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе создан Фонд гарантий и развития предпринимательства, в структуру которого входят четыре отдела: центр поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта, отдел микрофинансирования и региональная гарантийная организация.



— Отдельно молодежь мы не выделяем, но молодые предприниматели могут принять участие в наших программах на таких же условиях, — сообщила директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.



Фонд оказывает информационную и консультационную поддержку. Сюда можно обратиться по любому вопросу открытия и ведения бизнеса, начиная от подготовки документов для регистрации и закачивая узкими вопросами.



— У нас есть внешние консультанты, по многим вопросам готовы привлекать экспертов извне. Поддержка бесплатная. Участие во всех мероприятиях, размещенных на сайте, тоже бесплатное. Мы собираем тренинги по заявкам. Поэтому, если есть потребность в какой-то теме, — обращайтесь!



Отдельное направление — софинансирование обучения. Фонд может возместить до 70% затрат на дополнительное профессиональное образование. Также учреждение софинансирует, а иногда и полностью оплачивает участие предпринимателей в выставках, в том числе международных.



Предприимчивое мышление — со школы

— К сожалению, в образовательную школьную программу не встроена система предприимчивости. Вся школьная система нацелена, чтобы готовить детей к социальной устойчивости. И они свою будущую карьеру начинают связывать с силовыми структурами, бюджетной сферой. Из модели образования никак не может вытечь, что будущее за бизнесом. А предприимчивое мышление нужно формировать достаточно рано, — считает директор Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Псковской области Светлана Седунова.



Поэтому проекты, которые запускает и реализует ЦИСС в рамках программы «Ты — предприниматель», связаны со школьным предпринимательством.



— Уже с 14 лет дети имеют право организовывать ИП с разрешения родителей. В этом году мы провели программу компании «Ты — предприниматель» для школьников. На прошлой неделе была бизнес-игра среди школьников из трех муниципалитетов: Великих Лук, Пскова и Печор. Очень интересные проекты получились. Впереди Печоры — они уже вышли на уровень создания учебных фирм, реализуют продукцию — съедобные учебные пособия, участвуют в ярмарках. В фирмах работают дети, которые сегодня знают, как генерировать идею, как ее продвинуть, как упаковать и реализовать свой продукт.

Также в декабре этого года под эгидой движения «Свое!» начинается реализация проекта «Свое дело в своем регионе». Этот проект нацелен на «обучение школьников предприимчивому и предпринимательскому мышлению не в теоретическом плане, а в конкретном практическом»:



— На сегодня есть несколько крупных псковских предпринимателей, которые заинтересованы в проекте и даже выделяют площадки для практической работы на своих предприятиях. Мы не ставим задачу, чтобы ребенок в 14 лет влез в бизнес и уже до старости в нем сидел. Но мы считаем крайне важным, чтобы он к моменту окончания школы знал, что, помимо бюджетной сферы, есть еще возможность выстроить свою жизнь так, как он хочет.





Эксперты высоко оценили проект по развитию плода до его рождения. Фото Алеси Яковлевой



Откуда деньги?

Где школьник в 14 лет найдет деньги на открытие бизнеса? На этот вопрос, заданный одним из участников круглого стола, ответ есть, и не один:



— Первоначально для тех же успешных учебных компаний в Печорах были нужны не очень большие взносы, и школьники скидывались сами, можно сказать, из карманных денег. Сейчас уже доход есть за счет реализации продукции. Кроме того, муниципалитет помогает участвовать в ярмарках без каких-либо финансовых нагрузок. В дальнейшем они будут пытаться выйти на грантовые программы, которые поддерживают предпринимательские идеи школьников. Даже 100-200 тысяч рублей — деньги, которые позволят детям с чего-то начать.



Кроме того, в рамках программы «Ты — предприниматель» планируется участие в ярмарках бизнес-стартапов школьников. Авторы идей смогут найти инвесторов. Например, одна из проектных групп на такой ярмарке представила разработку по организации квестов в Великих Луках. И предприниматель, сидевший в жюри, профинансировал им этот проект.



Из безработных — в предприниматели

Еще одну возможность стать предпринимателем предоставляет Центр занятости населения. Правда, в этом случае не нужно регистрировать ИП, чтобы получить поддержку.



— Мы работаем только с безработными гражданами, которые не смогли трудоустроиться и решили открыть индивидуальное предпринимательство и даже ООО. Для них проводится тестирование и обучение. Затем, после защиты бизнес-проектов, выдается субсидия в размере 80 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. Эти деньги не нужно будет возвращать обратно. Но в течение трех месяцев нужно отчитаться о том, на что потрачены средства субсидии, — рассказала представитель центра занятости Анастасия Анкудинова.



В этом году субсидию получили 18 жителей Пскова и Псковского района, из них примерно треть — молодежь до 30-35 лет.



Бизнес-инкубатор и бизнес-навигатор

— Бизнес-инкубатор работает с уже зарегистрированными предпринимателями. И если нужна поддержка или офисное помещение с оборудованием, мы готовы это предоставить на льготных условиях, — рассказал заместитель директора Псковского бизнес-инкубатора Дмитрий Михайлов.



Максимальный срок, на который сдаются помещения инкубатора, — три года.



— Не все бизнесы проживают три года в нашем бизнес-инкубаторе. Некоторым удается вылупиться раньше и покинуть наши стены. Мы в этом ничего плохого не видим. Тем более 90% из них остаются на плаву.



В бизнес-инкубаторе работает «Программа подготовки будущих бизнесменов». Услуга оказывается бесплатно. В проекте могут участвовать не только зарегистрированные предприниматели, но и просто физлица.



— В рамках программы мы «прокачиваем» этих людей — доводим их до того уровня, чтобы они могли качественно проработать свою бизнес-идею. Эта программа реализуется уже второй год, и отдельные ее участники потом становились нашими арендаторами.



А с августа на базе бизнес-инкубатора открылся информационно-консультационный центр. Помощь любого направления, в том числе и юридическая.



Еще одно средство в помощь начинающим предпринимателям — бизнес-навигатор АО «Корпорация МСП». Это государственный портал, который поможет изучить современный рынок и определить в нем свою нишу.



— Если, например, вы не знаете, что можно открыть в Пскове, портал поможет сориентироваться в том, на что есть спрос в регионе, какие виды деятельности можно открыть, где найти помещения, и сам рассчитывает вам все финансовые показатели, — пояснила Анастасия Иванова.



Лучшие проекты

В заключение круглого стола были подведены итоги регионального конкурса «Молодой предприниматель России». На конкурс подано 12 заявок, победителей определяли в четырех номинациях. По итогам заочного рассмотрения проектов и их презентации перед жюри победителями признаны:



Сергей Буянов — в номинации «Открытие года».



К своему бизнес-проекту — открытию сервиса по ремонту бытовой электроники и техники в Опочке — Сергей Буянов шел несколько лет.



— Первая попытка бизнеса в 2009 году закончилась неудачно. Мне все говорили, что я умею чинить. Оказалось, ничего я не умею. Закрыл ИП. Чуть меньше полмиллиона долгов накопилось — отработал. Следующим этапом стала работа сервиса по обслуживанию магазинов. Тоже неудачная.



Предприниматель выбрал направления, в которых сам разбирается: ремонт стиральных машин и микроволновок, телевизоров, игровых приставок, компьютеров, телефонов и планшетов. По его словам, он занимается не простым, а глубоким ремонтом, требующим определенного подхода и определенных знаний.



— Планирую развивать это направление в сторону сети сервисов. На данный момент работают 2 человека: администратор-кассир и я — в качестве универсального ремонтника. Что бы я хотел увидеть от сервиса в дальнейшем? Опочка находится на пересечении дорог. Все соседние райцентры — Остров, Красногородск, Пушгоры, Новоржев, Себеж и Пустошка — находятся на расстоянии до 100 км. В идеале мои планы — это создание сети пунктов приема в этих городах и централизованного сервиса в Опочке.



Алеся Яковлева: «Работодатель года»



Алеся Яковлева — руководитель детской развивающей студии «Сонатал» для детей от 3 месяцев до подросткового возраста — сумела в течение пяти лет увеличить штат от двух до 11 человек за счет открытия новых направлений.



— В следующем году также планируется увеличить количество трудоустроенных сотрудников. 14 — это цифра, планируемая к 2018 году, — сообщила она.



Новые направления, которые планируется открыть, — это шахматы, ЛФК и школа пренатального развития. О последнем направлении молодой предприниматель рассказала подробнее:



— Моя цель — развитие в Псковской области культуры пренатального развития. Программа была апробирована в 80-х годах прошлого века педагогом-ученым Михаилом Лазаревым. Когда ребенок находится в утробе матери, он в комфортных условиях. А когда рождается — попадает в новый чужой мир. Но, если мамочка занимается по особой программе с малышом, он рождается с чувством, что его ждали, он слышит те же самые звуки и себя чувствует более комфортно. За счет этого направления я бы хотела увеличивать количество сотрудников и развивать студию дальше.



Кирилл Филиппов: «Производство года»



В 2016 году Кирилл открыл в деревне Спицино Гдовского района пекарню «На Паяхъ»

и производит ремесленный хлеб ручной работы, возрождая традиции производства на живых заквасках. Самой большой сложностью в реализации проекта оказалось полное отсутствие на местном рынке труда кадров для производства. Для обучения пекарей и кондитеров «с нуля» пришлось привлекать технолога из Санкт-Петербурга. Сейчас на предприятии работают 16 человек. Предприниматель обучает новые кадры за свой счет и даже помогает с решением жилищных проблем.



Денис Матвеев: «Социальный бизнес года»



Денис по профессии учитель математики и информатики. Также он имеет высшее образование по специальности «государственное и муниципальное управление» и степень МВА. Работает в лицее № 10 Пскова, с 2015 года возглавляет Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. А в этом году стал реализовывать бизнес-проект «Перспектива», собрав команду, помогающую молодежи разобраться в новых технологиях и запустить IT-проекты.



Кстати

Дипломами награждены участники конкурса, занявшие призовые места: Евгений Лобан, Павел Котков, Сергей Пестов, Юлия Труничева, Ульяна Бурлова, Антон Балынский, Артем Зайцев и Юлия Васильева.

