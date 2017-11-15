Бизнес появился благодаря ребенку

За главный приз конкурса «Мама-предприниматель» боролись 16 участниц. Среди проектов — создание мастерской для семейных поделок из дерева, домашняя кондитерская, детский сад для пожилых людей, проект поддержки мам с трудными детьми.



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В Пскове выбрали лучшую маму-предпринимателя. По итогам презентаций грант фонда Амвэй «В ответе за будущее» в размере 200 тысяч рублей получил проект True Knits Store – производство варежек с традиционными для Псковского региона орнаментами, который позволяет не только дать дополнительные рабочие места местным мастерам, но и призван сохранить культурные и исторические традиции местной вязки.



– Мой проект по производству варежек появился во многом благодаря появлению ребенка, – рассказала «Псковской правде» победительница конкурса – мама пятилетнего Степана Альбина Лебедева. — В связи с рождением сына мы переехали из города в деревню. И когда встал вопрос о том, чем мне заняться, чтобы перестать быть только домохозяйкой, я обратила внимание на традиционные ремесла. В деревне, где мы живем, три музея, два из них посвящены культуре сето. И конечно, как фотограф, я не могла пройти мимо красивых варежек. Мне захотелось поделиться с городскими жителями тем, что происходит у нас в деревне. Наладить связь между деревней и городом.



Бизнес-проекту Альбины Лебедевой уже три года. Началось все в 2014 году, когда молодая мама стала варежки местных мастериц вывозить на продажу в Санкт-Петербург. Потом благодаря усилиям предпринимателя теплые варежки с характерным геометрическим узором стали появляться на многих выставках и ярмарках Москвы и Санкт-Петербурга.



– С точки зрения бизнеса не могу сказать, что это приносит много денег. Во-первых, потому что это сезонный бизнес, во-вторых, потому что мы реализуем небольшой объем товара. Основная проблема – мало мастеров, которые действительно качественно вяжут и следуют традициям. Традиции сильно испорчены туризмом. В Изборске качество вязания в среднем невысокое. Но есть отдельные мастера, которые продолжают вязать на тонких спицах и сохраняют вкус в подборе цветов и выдумывании узора. Я ищу и выбираю. Работаю только с теми мастерами, которые качественно вяжут и творчески к этому подходят.





Благодаря полученному гранту мама-предприниматель надеется организовать обучение качественному вязанию и продвижению такой продукции. Преподавателями она планирует приглашать местных мастериц. Также в планах бизнесвумен открытие точек продаж продукции, которую пока можно найти только на ярмарках и интернет-площадках.



– Помимо гранта, участие в проекте «Мама-предприниматель» дало мне бесценные знания. Как строить свою работу, как взаимодействовать с госструктурами или фондами, поддерживающими предпринимательство, как начать получать доход – все эти знания в очень сжатой форме мы получили за три дня обучения. За это я очень благодарна и Светлане Юрьевне Седуновой, и Анастасии Ивановой, которая была нашим бизнес–тренером.



Бизнес семье не помеха

Конкурс бизнес-проектов молодых женщин с детьми проходил в рамках федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель». Ее участницами стали 23 псковички, которые в течение недели интенсивных занятий в Фонде гарантий и развития предпринимательства Пскова получили все необходимые знания для открытия своего бизнеса. А 16 молодых мам выступили с презентациями бизнес-проектов и поборолись за главный приз – грант в размере 200 тысяч рублей на развитие бизнеса.



– Образовательную программу «Мама-предприниматель» реализует Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства России вместе с российским общественным объединением «Опора России». Несколько лет эта программа реализуется во многих регионах. В этом году к ней присоединилась Псковская область, – пояснила представитель одного из организаторов конкурса, директор АНО «Центр инноваций социальной сферы» Светлана Седунова.



Участником программы может стать любая женщина с детьми. Причем не важно, работает она или нет, имеет свой бизнес или еще думает над идеей такого проекта.



– Цель программы – развитие самозанятости женщин. Наемную работу совмещать с воспитанием детей сложно. Поэтому прорабатываются такие проекты, которые могли бы быть интересны женщинам и чтобы они могли встроить это занятие в свою семейную жизнь. Бизнес не должен мешать семейной жизни, – убеждены организаторы конкурса.



На конкурс зарегистрировались 23 участницы, 16 конкурсанток выступили с презентациями бизнес-проектов. Экспертное жюри оценивало экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость представленных проектов.



– Проекты в основном социальные. Среди самых ярких проектов члены жюри отметили коворкинг Woody ludi (создание мастерской для семейных поделок из дерева), домашнюю кондитерскую, детский сад для пожилых людей, проект поддержки мам с трудными детьми. Выбрать победителя было сложно, – рассказала Светлана Седунова.



Кстати



Качественные сетоские варежки связаны на тонких спицах, из натуральной шерсти и более грубой пряжи. Так, пушистая пряжа не очень подходящий материал для узорного вязания, потому что характерный для сето геометрический рисунок становится нечетким. Кроме того, не очень приветствуется вязание из синтетики, потому что традиционно в этих местах люди сами выращивали овец, сами пряли и сами красили нитки натуральными красителями. Это совершенно другая цветовая гамма, нежели фабричная шерсть, крашенная искусственными красителями.

