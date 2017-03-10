Сергей Перников: Молодежь готова генерировать идеи, но не готова их реализовывать
Вице-губернатор рассказал о приоритетных задачах региона, привел примеры успешной кооперации, а также рассказал о мерах поддержки бизнеса
Сергей Перников уже три года курирует в администрации региона экономический блок в качестве профильного вице-губернатора.
– В свое время мы заложили в стратегию развития области четыре основных направления: транспортная логистика, сельское хозяйство (к слову, по нему мы сейчас третьи на Северо-Западе, прирост составляет порядка 20 % в год), туризм и обрабатывающая промышленность.
Не увидеть, с какой скоростью у нас улучшается туристическая инфраструктура региона, невозможно.
Для того чтобы люди приезжали, мы должны создать комфортные условия. По отзывам своих знакомых и друзей знаю: в регионе произошли разительные перемены. Приезжающие коллеги и чиновники федерального уровня искренне удивляются, как нам это удалось. Создается позитивное впечатление о регионе. Наша задача – чтобы как можно больше людей желали сюда приехать.
Еще одно перспективное направление – обрабатывающая промышленность. Россия обязана быть промышленным центром. И регионы, готовые заниматься переработкой, будут востребованы. Костяк предприятий в регионе сохранился, и мы их поддержим. Хороший пример: электротехнический промышленный кластер в Великих Луках, созданный на базе ЗАО «ЗЭТО», объединил 12 предприятий по всей России.
Также легкая промышленность традиционна для Пскова, и мы это направление тоже держим в уме, учитываем в перспективе.
– А льноводство может хоть в какой-то перспективе рассчитывать на возрождение? Это ведь тоже было псковским специалитетом…
– Мне часто задают вопрос, почему мы не выращиваем лен. Не из-за того, что мы не хотим или Россия не хочет. Мировой рынок льна падает. Мы же не можем идти против ветра. Рынок тканей сегодня нацелен на ткани из хлопка и вискозы, так как лен достаточно прихотливое волокно, при выращивании которого существуют серьезные риски в части прочности материала.
Кроме того, для восстановления производства льна требуется восстановить всю технологическую цепочку: от первичной переработки до производства и реализации тканей, что потребует больших финансовых вложений как со стороны государства, так и со стороны инвесторов. Без серьезной федеральной поддержки развитие данной отрасли практически невозможно.
Все, что мы на данный момент можем сделать, – это поддерживать наш семенной фонд по льну. Если когда-нибудь ситуация на рынке изменится, мы будем готовы. У нас будет самое главное – семенной материал.
– В аграрном секторе будем по-прежнему поддерживать свиноводство. Но развивать дополнительные мощности не будем – они уже и так значительны, будем стараться этот процесс регулировать, чтобы не стать регионом монокультуры. Будем поддерживать птицеводство, конечно же.
Надо четко понимать: сельское хозяйство становится все более промышленным, и это мировой тренд.
Требуется вкладываться в генетику, технологии. У небольшого производителя таких возможностей нет. Это закономерный для всего мира процесс. Свиноводство, птицеводство сегодня рентабельно лишь в крупном промышленном разведении.
Безусловно, один из наших приоритетов – это молочное животноводство. Нам удалось стабилизировать уровень производства молока на уровне 200 тысяч литров. Нас критикуют, мол, поголовье сокращается. Но при этом надои молока увеличиваются, просто с рынка уходят те, кто работает нерентабельно. Хочу отметить, что увеличение надоев при сокращении поголовья скота говорит о повышении эффективности работы хозяйств, интенсивности их развития.
У нас нет задачи произвести завтра 500 тысяч тонн в Псковской области. Куда мы это денем? Наша задача – поддерживать тот баланс, который будет востребован рынком, и стимулировать эффективное производство. Для этого нужно работать с кормовыми, удобрениями, закупками семян, заменой стада, чтобы рентабельность молока соответствовала потребностям рынка.
Еще одно приоритетное направление – выращивание кормовых культур. Данное направление традиционно и оптимально для наших агроклиматических условий. Планируем развивать его и в дальнейшей перспективе.
– Кстати, о перепроизводстве. В начале года Минсельхоз констатировал, что в России выращивают картофеля больше, чем могут продать. Существует ли в регионе понимание того, в каких именно продуктах есть наибольшая потребность. Ведется ли работа с производителями по перераспределению сил?
– Я не вижу никаких проблем в большем производстве того же картофеля на территории региона. У нас рыночная экономика, и если мы будем производить конкурентоспособную и рентабельную сельскохозяйственную продукцию, то ее предельные объемы уже не будут измеряться лишь внутренними границами российского рынка. До прихода в Псковскую область я занимался бизнесом, в том числе связанным с сельским хозяйством. Тогда я увидел, как в Германии, в одном маленьком городке (с населением около 8 тысяч человек) работают 14 заводов по изготовлению комбикорма! И они загружены. Потому что есть потребность.
Сельское хозяйство очень тесно связано с климатическими условиями. Так работает весь мир. В нашем климате мандарины не растут. Если для нашего региона почвенно-климатические условия пригодны для выращивания картофеля, я не вижу ничего плохого в том, что мы будем выращивать его эффективно, рентабельно, продавать за пределы региона или пределы страны либо перерабатывать. Ведь вопрос производства большего количества первичной продукции сразу подталкивает производителя к более глубокой переработке. И мы имеем хорошую возможность развивать наше сельское хозяйство, но только с более высокой добавленной стоимостью за счет переработки первичной продукции.
Именно так у нас в свое время произошло в «молочке». Как я уже говорил, мы сегодня производим в среднем 200 тысяч тонн молока в год. Половина остается у нас, половину мы вывозим за пределы региона. То же «Валио» забирает наше молоко с удовольствием, у них нет вопросов к качеству.
Почему? У нас благоприятная база для выращивания кормовых культур. Мы производим больше молока, чем надо региону. Но при этом все реализуем.
У нас куда более серьезная задача – это не просто количество продукции, а ее качество. И вот здесь, вы правы, наша задача – подсказывать производителям, объяснять, как добиться высокой рентабельности при улучшении качества. И мы этим занимаемся.
– Смысл кооперации заключается в объединении производителей для упрощения ведения бизнеса, для решения задач, с которыми в одиночку не справиться. Мелкому предпринимателю пробиться на рынок, войти в торговые сети очень тяжело. Ведь одно из основных требований торговых сетей – это большие объемы и ритмичность поставки продукции.
Все знают, что Дания – крупнейший производитель свинины в мире. Но не все знают, что это – результат работы кооператоров. В свое время их предприниматели объединились и начали завоевывать рынок.
Наше свиноводческое хозяйство «Идаванг» в Островском районе – это тоже, кстати, инвестпроект кооператоров Дании. Для Европы кооперация вообще характерна. Те же норвежцы как продвигают свою рыбу? Объединившись.
Крупнейший банк Японии, активы его в несколько раз превышают бюджет России, вырос также на сельскохозяйственной кооперации. Юнокорейский «Самсунг» – тоже объединение предпринимателей. Равно как «Тойота» и «Мицубиши» в Японии.
В Псковской области, безусловно, кооперация должна развиваться, так как роль малого и среднего бизнеса у нас очень высока.
– Успешно работающие кооперативы в регионе уже есть?
– Да. В Печорском районе бизнесмен Андрей Вороненков объединил вокруг себя предпринимателей. Работают с картофелем – моют, пакетируют, вошли в сети и наладили стабильный сбыт.
Другой успешный кооператив – по сбору и переработке молока – появился в Дедовичском районе. Они на молокоприемном пункте скопившийся большой объем молока пропускают через сепаратор. Молоко по качеству становится приемлемым для молокоперерабатывающих заводов. Все вместе кооператоры повысили качество молока и вышли на рынок с большим объемом продукта.
Мы постоянно говорим предпринимателям: объединяйтесь, покупайте оборудование вместе. Кооперация выгодна и для всего животноводства. Совместными усилиями можно обеспечить правильный убой (обескровливание), хранение, упаковку, выход на рынок сбыта.
– Количество предложений на рынке труда действительно не соответствует спросу. Но в первую очередь – по качеству подготовки персонала. У многих есть желание получать больше, затрачивая меньше сил и времени. Я с радостью констатирую, что у нас есть потребность в рабочих местах. Например, в сельском хозяйстве в прошлом году было востребовано 170 рабочих мест – и все достаточно высокой квалификации. Проблема не в том, что нет людей, а в том, что они не соответствуют тем требованиям, которые выдвигают работодатели.
Четыре года подряд в Псковском государственном университете, где я преподаю на кафедре государственного и муниципального управления, задаю студентам один и тот же вопрос: «Зачем вам это образование?» Толком ответить не может никто. Из тридцати человек на госслужбу приходят максимум пятеро. Возникает вопрос: «Зачем?!» Ведь можно выбрать другое направление, получить знания для практического применения. Это для нас проблема.
– И как региональные власти намерены ее решать?
– К сожалению, зачастую образовательные программы многие годы двигаются по одной и той же дорожке, не учитывают потребности бизнеса. В целом в стране эта проблема тоже существует. Но мы пытаемся в регионе ситуацию изменить. Наша задача – привить молодым людям желание работать, трудиться в таких направлениях, которые сегодня востребованы в регионе. Разъяснять преимущества, возможности. Самой действенной мерой мне представляется работа с выпускными классами, техникумами, институтами.
Есть значительное количество ребят, которые готовы генерировать пригодные и интересные предпринимательские идеи. Но большая их часть не готова их реализовывать, присутствует некая инфантильность. Мы им говорим, что идея будет работать, более того, мы поддержим проект. Но они предпринимать какие-то действия не готовы. Мы уже сейчас уверены, что молодежь необходимо тесно состыковывать с бизнесом. Это сегодня очень важно. Мы сейчас готовим соглашение с ПсковГУ по созданию ресурсного центра, который будет готовить квалифицированных специалистов под конкретный заказ предприятий. В старших классах предлагаем ввести обязательные часы предпринимательской подготовки.
Бизнес должен проводить больше практических занятий, и в том числе переобучать преподавательский состав, который, к сожалению, часто оторван от практики. Технический прогресс далеко ушел, жизнь меняется очень динамично. Преподаватели не успевают перестраиваться. Для этого постоянно надо быть в напряжении, следить за тем, что происходит, и быть готовым менять свою программу. И в сельском хозяйстве с такой проблемой сталкиваемся тоже.
Будем внедрять обновленный план работы с малым и средним бизнесом. Например, новый руководитель Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области – очень успешный коучер из бизнес-среды. Я долго искал человека именно из бизнеса, а не номенклатурного работника. При помощи этого же фонда мы планируем активно внедрять переобучение взрослых – под конкретное предложение, с использованием имеющихся у человека знаний.
– Вы говорите, что есть кейсы удачных идей и возможности для их поддержки, но нет тех, кто готов все это реализовать. Реально ли создать некий «интернет-магазин проектов»? Соединить идеи, деньги и активных людей?
– Это не только возможно, но и необходимо. Искать реализаторов уже готовых проектов призваны и бизнес-инкубатор, и открывшиеся консалтинговые центры, и Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.
– Этих площадок не слишком много? Наверняка предпринимателям было бы удобнее работать в режиме одного окна…
– Чем больше площадок, тем эффективнее помощь. Я убежден: куда бы предприниматель ни обратился (будь то Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области или один из банков), он должен получить комплексную консультацию. Это очень удобная система оповещения. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса находится в Пскове. А предприниматель, к примеру, работает в Невеле. Он приходит в свой Россельхозбанк и получает информацию: необходимые контакты, сведения о мерах поддержки предпринимателей, о сниженной процентной ставке, об отсутствии требований по залогу, о системе гарантий, которую мы готовы предоставить. Разумеется, все структуры должны для этого очень плотно и тесно между собой взаимодействовать.
Горизонтальные связи – наша основная задача.
В самом деле, не с громкоговорителем же мне по деревням ездить, предлагая всем желающим заняться бизнесом.
– Проектный офис начал работать в регионе в конце прошлого года, в соответствии с решением правительства. Одна из задач проектного офиса, как ее определило государство, как раз работа с малым и средним бизнесом. Это внутренняя, региональная координация между федеральными и региональными органами власти. И наша задача – эту координацию организовать. Чтобы эти связи заработали, необходимо упрощение инвестиционных процедур на территории региона, то есть создание благоприятного климата.
Очевидно, что участие бизнеса в таких сферах, как ЖКХ, транспорт, здравоохранение и т. д., необходимо. Бизнес прекрасно знает, сколько ему придется вложить, но он также должен понимать, когда вернутся инвестиции. Как раз в рамках проектных офисов все это можно будет обсудить, решить. Проектный офис обеспечивает экспертную и управленческую поддержку. Это своеобразный центр знаний и компетенций, независимый оценщик. Ни дополнительных средств, ни дополнительных штатных единиц для работы проектного офиса не предусмотрено.
– Бизнес-инкубаторы как инструменты поддержки предпринимателей еще актуальны? Есть ощущение, что, по сути, их роль свелась к офисным центрам с льготной арендой…
– Наша задача – как можно больше людей вовлекать в этот процесс – в тот самый малый и средний бизнес. Для стартапов и создан бизнес-инкубатор. В одном месте концентрируется целый комплекс услуг, необходимых малому и среднему бизнесу. Мы разъясняем преимущества и возможности, поддерживаем организационно, минимизируем транзакционные издержки. Многим мало знакомы тонкости налогового законодательства, бухучет, но без них на определенном этапе невозможно легализовать бизнес-процесс. Все это позволяет снизить затраты.
– Насколько в региональной экономике сегодня чувствуется влияние кризиса?
– У нас сегодня очень много предприятий, работающих еще с советских времен. Данные предприятия, как правило, очень громоздкие с точки зрения имеющегося имущественного комплекса, и его модернизация занимает большое количество времени, что создает сложности в быстрой адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры. Однако чем хорош кризис? Он дает возможность что-то поменять. Пена уходит. Если ты в рынке – то в рынке и остаешься.
Приезжающие искренне удивляются– Сергей Григорьевич, какие направления экономики являются сегодня приоритетными для Псковской области?
– В свое время мы заложили в стратегию развития области четыре основных направления: транспортная логистика, сельское хозяйство (к слову, по нему мы сейчас третьи на Северо-Западе, прирост составляет порядка 20 % в год), туризм и обрабатывающая промышленность.
Не увидеть, с какой скоростью у нас улучшается туристическая инфраструктура региона, невозможно.
Для того чтобы люди приезжали, мы должны создать комфортные условия. По отзывам своих знакомых и друзей знаю: в регионе произошли разительные перемены. Приезжающие коллеги и чиновники федерального уровня искренне удивляются, как нам это удалось. Создается позитивное впечатление о регионе. Наша задача – чтобы как можно больше людей желали сюда приехать.
Еще одно перспективное направление – обрабатывающая промышленность. Россия обязана быть промышленным центром. И регионы, готовые заниматься переработкой, будут востребованы. Костяк предприятий в регионе сохранился, и мы их поддержим. Хороший пример: электротехнический промышленный кластер в Великих Луках, созданный на базе ЗАО «ЗЭТО», объединил 12 предприятий по всей России.
Также легкая промышленность традиционна для Пскова, и мы это направление тоже держим в уме, учитываем в перспективе.
– А льноводство может хоть в какой-то перспективе рассчитывать на возрождение? Это ведь тоже было псковским специалитетом…
– Мне часто задают вопрос, почему мы не выращиваем лен. Не из-за того, что мы не хотим или Россия не хочет. Мировой рынок льна падает. Мы же не можем идти против ветра. Рынок тканей сегодня нацелен на ткани из хлопка и вискозы, так как лен достаточно прихотливое волокно, при выращивании которого существуют серьезные риски в части прочности материала.
Кроме того, для восстановления производства льна требуется восстановить всю технологическую цепочку: от первичной переработки до производства и реализации тканей, что потребует больших финансовых вложений как со стороны государства, так и со стороны инвесторов. Без серьезной федеральной поддержки развитие данной отрасли практически невозможно.
Все, что мы на данный момент можем сделать, – это поддерживать наш семенной фонд по льну. Если когда-нибудь ситуация на рынке изменится, мы будем готовы. У нас будет самое главное – семенной материал.
Серьезная проблема: не количество, а качество– Если говорить подробнее о сельском хозяйстве: какие приоритеты для Псковской области можно выделить внутри этой большой отрасли?
– В аграрном секторе будем по-прежнему поддерживать свиноводство. Но развивать дополнительные мощности не будем – они уже и так значительны, будем стараться этот процесс регулировать, чтобы не стать регионом монокультуры. Будем поддерживать птицеводство, конечно же.
Надо четко понимать: сельское хозяйство становится все более промышленным, и это мировой тренд.
Требуется вкладываться в генетику, технологии. У небольшого производителя таких возможностей нет. Это закономерный для всего мира процесс. Свиноводство, птицеводство сегодня рентабельно лишь в крупном промышленном разведении.
Безусловно, один из наших приоритетов – это молочное животноводство. Нам удалось стабилизировать уровень производства молока на уровне 200 тысяч литров. Нас критикуют, мол, поголовье сокращается. Но при этом надои молока увеличиваются, просто с рынка уходят те, кто работает нерентабельно. Хочу отметить, что увеличение надоев при сокращении поголовья скота говорит о повышении эффективности работы хозяйств, интенсивности их развития.
У нас нет задачи произвести завтра 500 тысяч тонн в Псковской области. Куда мы это денем? Наша задача – поддерживать тот баланс, который будет востребован рынком, и стимулировать эффективное производство. Для этого нужно работать с кормовыми, удобрениями, закупками семян, заменой стада, чтобы рентабельность молока соответствовала потребностям рынка.
Еще одно приоритетное направление – выращивание кормовых культур. Данное направление традиционно и оптимально для наших агроклиматических условий. Планируем развивать его и в дальнейшей перспективе.
– Кстати, о перепроизводстве. В начале года Минсельхоз констатировал, что в России выращивают картофеля больше, чем могут продать. Существует ли в регионе понимание того, в каких именно продуктах есть наибольшая потребность. Ведется ли работа с производителями по перераспределению сил?
– Я не вижу никаких проблем в большем производстве того же картофеля на территории региона. У нас рыночная экономика, и если мы будем производить конкурентоспособную и рентабельную сельскохозяйственную продукцию, то ее предельные объемы уже не будут измеряться лишь внутренними границами российского рынка. До прихода в Псковскую область я занимался бизнесом, в том числе связанным с сельским хозяйством. Тогда я увидел, как в Германии, в одном маленьком городке (с населением около 8 тысяч человек) работают 14 заводов по изготовлению комбикорма! И они загружены. Потому что есть потребность.
Сельское хозяйство очень тесно связано с климатическими условиями. Так работает весь мир. В нашем климате мандарины не растут. Если для нашего региона почвенно-климатические условия пригодны для выращивания картофеля, я не вижу ничего плохого в том, что мы будем выращивать его эффективно, рентабельно, продавать за пределы региона или пределы страны либо перерабатывать. Ведь вопрос производства большего количества первичной продукции сразу подталкивает производителя к более глубокой переработке. И мы имеем хорошую возможность развивать наше сельское хозяйство, но только с более высокой добавленной стоимостью за счет переработки первичной продукции.
Именно так у нас в свое время произошло в «молочке». Как я уже говорил, мы сегодня производим в среднем 200 тысяч тонн молока в год. Половина остается у нас, половину мы вывозим за пределы региона. То же «Валио» забирает наше молоко с удовольствием, у них нет вопросов к качеству.
Почему? У нас благоприятная база для выращивания кормовых культур. Мы производим больше молока, чем надо региону. Но при этом все реализуем.
У нас куда более серьезная задача – это не просто количество продукции, а ее качество. И вот здесь, вы правы, наша задача – подсказывать производителям, объяснять, как добиться высокой рентабельности при улучшении качества. И мы этим занимаемся.
Псковский «Самсунг»– В конце прошлого года вы много говорили о планах по развитию кооперации в регионе. Кого и зачем собираетесь объединять?
– Смысл кооперации заключается в объединении производителей для упрощения ведения бизнеса, для решения задач, с которыми в одиночку не справиться. Мелкому предпринимателю пробиться на рынок, войти в торговые сети очень тяжело. Ведь одно из основных требований торговых сетей – это большие объемы и ритмичность поставки продукции.
Все знают, что Дания – крупнейший производитель свинины в мире. Но не все знают, что это – результат работы кооператоров. В свое время их предприниматели объединились и начали завоевывать рынок.
Наше свиноводческое хозяйство «Идаванг» в Островском районе – это тоже, кстати, инвестпроект кооператоров Дании. Для Европы кооперация вообще характерна. Те же норвежцы как продвигают свою рыбу? Объединившись.
Крупнейший банк Японии, активы его в несколько раз превышают бюджет России, вырос также на сельскохозяйственной кооперации. Юнокорейский «Самсунг» – тоже объединение предпринимателей. Равно как «Тойота» и «Мицубиши» в Японии.
В Псковской области, безусловно, кооперация должна развиваться, так как роль малого и среднего бизнеса у нас очень высока.
– Успешно работающие кооперативы в регионе уже есть?
– Да. В Печорском районе бизнесмен Андрей Вороненков объединил вокруг себя предпринимателей. Работают с картофелем – моют, пакетируют, вошли в сети и наладили стабильный сбыт.
Другой успешный кооператив – по сбору и переработке молока – появился в Дедовичском районе. Они на молокоприемном пункте скопившийся большой объем молока пропускают через сепаратор. Молоко по качеству становится приемлемым для молокоперерабатывающих заводов. Все вместе кооператоры повысили качество молока и вышли на рынок с большим объемом продукта.
Мы постоянно говорим предпринимателям: объединяйтесь, покупайте оборудование вместе. Кооперация выгодна и для всего животноводства. Совместными усилиями можно обеспечить правильный убой (обескровливание), хранение, упаковку, выход на рынок сбыта.
«Зачем вам это образование?»– Псковские предприниматели традиционно жалуются на нехватку квалифицированных кадров. Эту проблему реально решить в какой-либо перспективе?
– Количество предложений на рынке труда действительно не соответствует спросу. Но в первую очередь – по качеству подготовки персонала. У многих есть желание получать больше, затрачивая меньше сил и времени. Я с радостью констатирую, что у нас есть потребность в рабочих местах. Например, в сельском хозяйстве в прошлом году было востребовано 170 рабочих мест – и все достаточно высокой квалификации. Проблема не в том, что нет людей, а в том, что они не соответствуют тем требованиям, которые выдвигают работодатели.
Четыре года подряд в Псковском государственном университете, где я преподаю на кафедре государственного и муниципального управления, задаю студентам один и тот же вопрос: «Зачем вам это образование?» Толком ответить не может никто. Из тридцати человек на госслужбу приходят максимум пятеро. Возникает вопрос: «Зачем?!» Ведь можно выбрать другое направление, получить знания для практического применения. Это для нас проблема.
– И как региональные власти намерены ее решать?
– К сожалению, зачастую образовательные программы многие годы двигаются по одной и той же дорожке, не учитывают потребности бизнеса. В целом в стране эта проблема тоже существует. Но мы пытаемся в регионе ситуацию изменить. Наша задача – привить молодым людям желание работать, трудиться в таких направлениях, которые сегодня востребованы в регионе. Разъяснять преимущества, возможности. Самой действенной мерой мне представляется работа с выпускными классами, техникумами, институтами.
Есть значительное количество ребят, которые готовы генерировать пригодные и интересные предпринимательские идеи. Но большая их часть не готова их реализовывать, присутствует некая инфантильность. Мы им говорим, что идея будет работать, более того, мы поддержим проект. Но они предпринимать какие-то действия не готовы. Мы уже сейчас уверены, что молодежь необходимо тесно состыковывать с бизнесом. Это сегодня очень важно. Мы сейчас готовим соглашение с ПсковГУ по созданию ресурсного центра, который будет готовить квалифицированных специалистов под конкретный заказ предприятий. В старших классах предлагаем ввести обязательные часы предпринимательской подготовки.
Бизнес должен проводить больше практических занятий, и в том числе переобучать преподавательский состав, который, к сожалению, часто оторван от практики. Технический прогресс далеко ушел, жизнь меняется очень динамично. Преподаватели не успевают перестраиваться. Для этого постоянно надо быть в напряжении, следить за тем, что происходит, и быть готовым менять свою программу. И в сельском хозяйстве с такой проблемой сталкиваемся тоже.
Будем внедрять обновленный план работы с малым и средним бизнесом. Например, новый руководитель Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области – очень успешный коучер из бизнес-среды. Я долго искал человека именно из бизнеса, а не номенклатурного работника. При помощи этого же фонда мы планируем активно внедрять переобучение взрослых – под конкретное предложение, с использованием имеющихся у человека знаний.
– Вы говорите, что есть кейсы удачных идей и возможности для их поддержки, но нет тех, кто готов все это реализовать. Реально ли создать некий «интернет-магазин проектов»? Соединить идеи, деньги и активных людей?
– Это не только возможно, но и необходимо. Искать реализаторов уже готовых проектов призваны и бизнес-инкубатор, и открывшиеся консалтинговые центры, и Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.
– Этих площадок не слишком много? Наверняка предпринимателям было бы удобнее работать в режиме одного окна…
– Чем больше площадок, тем эффективнее помощь. Я убежден: куда бы предприниматель ни обратился (будь то Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области или один из банков), он должен получить комплексную консультацию. Это очень удобная система оповещения. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса находится в Пскове. А предприниматель, к примеру, работает в Невеле. Он приходит в свой Россельхозбанк и получает информацию: необходимые контакты, сведения о мерах поддержки предпринимателей, о сниженной процентной ставке, об отсутствии требований по залогу, о системе гарантий, которую мы готовы предоставить. Разумеется, все структуры должны для этого очень плотно и тесно между собой взаимодействовать.
Горизонтальные связи – наша основная задача.
В самом деле, не с громкоговорителем же мне по деревням ездить, предлагая всем желающим заняться бизнесом.
Позволяем снизить затраты– Многие из этих площадок, тем не менее, пока вызывают вопросы у потенциальных потребителей их услуг. Чем, к примеру, занимается так называемый Проектный офис? В чем его отличие от других схожих структур?
– Проектный офис начал работать в регионе в конце прошлого года, в соответствии с решением правительства. Одна из задач проектного офиса, как ее определило государство, как раз работа с малым и средним бизнесом. Это внутренняя, региональная координация между федеральными и региональными органами власти. И наша задача – эту координацию организовать. Чтобы эти связи заработали, необходимо упрощение инвестиционных процедур на территории региона, то есть создание благоприятного климата.
Очевидно, что участие бизнеса в таких сферах, как ЖКХ, транспорт, здравоохранение и т. д., необходимо. Бизнес прекрасно знает, сколько ему придется вложить, но он также должен понимать, когда вернутся инвестиции. Как раз в рамках проектных офисов все это можно будет обсудить, решить. Проектный офис обеспечивает экспертную и управленческую поддержку. Это своеобразный центр знаний и компетенций, независимый оценщик. Ни дополнительных средств, ни дополнительных штатных единиц для работы проектного офиса не предусмотрено.
– Бизнес-инкубаторы как инструменты поддержки предпринимателей еще актуальны? Есть ощущение, что, по сути, их роль свелась к офисным центрам с льготной арендой…
– Наша задача – как можно больше людей вовлекать в этот процесс – в тот самый малый и средний бизнес. Для стартапов и создан бизнес-инкубатор. В одном месте концентрируется целый комплекс услуг, необходимых малому и среднему бизнесу. Мы разъясняем преимущества и возможности, поддерживаем организационно, минимизируем транзакционные издержки. Многим мало знакомы тонкости налогового законодательства, бухучет, но без них на определенном этапе невозможно легализовать бизнес-процесс. Все это позволяет снизить затраты.
– Насколько в региональной экономике сегодня чувствуется влияние кризиса?
– У нас сегодня очень много предприятий, работающих еще с советских времен. Данные предприятия, как правило, очень громоздкие с точки зрения имеющегося имущественного комплекса, и его модернизация занимает большое количество времени, что создает сложности в быстрой адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры. Однако чем хорош кризис? Он дает возможность что-то поменять. Пена уходит. Если ты в рынке – то в рынке и остаешься.
– Сельское хозяйство становится все более промышленным. Это мировой тренд. Нужно вкладываться в генетику, технологии.
Беседовали Ирина Федорова и Максим Андреев
Автор фото: Андрей Степанов
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