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На Партизанский забег привезли спортсменов из Москвы и Петербурга

05 Июля 2017 - 16:19
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Партизанский марафон на коммерческих рельсах

В выходные в Дедовичах состоялся Партизанский марафон. Праздник марафонского бега, как выяснилось, оказался для региона совершенно необычным по двум причинам. Во-первых, его организатором выступила не спортивная федерация, а частная коммерческая фирма. Во-вторых, сама идея марафона – проведение в партизанском крае – сразу придала соревнованию перспективный статус одного из легкоатлетических брендов региона. Организаторы и причастные уверены, что это только начало.

За день до марафона уставшие, но довольные ходом подготовки дистанции к старту организаторы провели в стенах «Псковской правды» пресс-конференцию, где и презентовали свою идею и планы на будущее.

Генеральный директор санкт-петербургской фирмы Arker.Run Айдар Нуриев прежде всего рассказал романтическую историю о том, как его компании, проводящей в Cеверной столице почти в еженедельном режиме массовые марафонские старты, пришла идея экспансии на территорию Псковской области:

 – Совершенно случайно со своей девушкой я оказался у памятника Первому обозу в Дедовичском районе… Увиденное произвело на меня глубокое впечатление. И я подумал, а почему бы и нет?! Почему бы не провести здесь Партизанский марафон по маршрутам, которыми ходили партизаны?

Компания Нуриева проводит марафоны не первый год. В основном они также носят патриотичные названия, в честь полководцев России: Нахимовский, Чапаевский, Ворошиловский, Жуковский, Суворовский и так далее. Но на этот раз марафон кроме патриотической шапки имел действительно глубокий патриотический смысл.  Старт проходил в местах, откуда в небезразличный Нуриеву Ленинград во время войны партизаны доставляли продовольствие.


Помочь в реализации этой идеи подписались и представители Минобороны России, а точнее 76-й десантно-штурмовой дивизии, выделившей для обустройства трассы своих волонтеров. Нефинансовую помощь коммерческому проекту оказал и комитет Псковской области по физической культуре и спорту. Заместитель председателя комитета Алексей Орлов подчеркнул от лица региональных властей, что очень рад, что в деле популяризации массового спорта в регионе появляются новые партнеры:

– В основном, марафоны в Псковской области проходят в Пскове и Великих Луках, отрадно, что в райцентре благодаря Нуриеву появилось принципиально новое соревнование с внебюджетными источниками финансирования.

В ответ Нуриев поблагодарил и спорткомитет, который оперативно помог решить организационные вопросы, вопросы с безопасностью забега и выделил недостающее оборудование. Это при том, что и сама компания привезла в Дедовичи два грузовика «марафонской оснастки». В ответ на покровительство организаторы сделали для псковичей льготу – все участники Партизанского марафона с пропиской в Псковской области платили взнос кратно ниже, чем гости из других регионов (кстати, из Москвы и Питера прибыли бесплатные автобусы с участниками).

 – В стоимость взноса входит весь блок комфорта – пять точек питания на дистанции (сухофрукты, бананы, вода), звуковое сопровождение, раздевалки, камеры хранения, а также медали для всех финишировавших, – пояснил Нуриев. – Чтобы заниматься бегом, не нужно денег, но чтобы старты проходили с комфортом для всех участников и с праздничной программой вокруг соревнования, люди готовы платить. 

Навстречу организаторам пошла и администрация Дедовичского района. Для Дедовичей Партизанский марафон – один из ключей к брендированию района. Почетный гражданин Дедовичей, лауреат Правительственной премии РФ Алексей Алексеевич Мешков не скрывал счастья, что о Дедовичах благодаря марафону вспоминают в средствах массовой информации, что сюда приедут гости со всей страны.

 – Дедовичи – очень перспективный населенный пункт, здесь есть чистейшая питьевая вода, дешевая энергия напрямую от поставщика (ГРЭС. – Прим. авт.), жилой фонд, не нуждающийся в ремонте. И нам всем конечно же хочется, чтобы мы не были медвежьим углом на карте, а наоборот, развивались и притягивали молодежь и туристов, – поделился своими ожиданиями Мешков.

Он и дедовичский общественник Игорь Тарасов стали в прошлом году инициаторами проведения в районе первого легкоатлетического марафона, который и стал прообразом старта, прошедшего в эти выходные. Кроме того, Тарасов является и организатором Снежного десанта – зимнего марафона по тропам проводовольственного обоза в блокадный Ленинград.

– Нам очень понравилось делать мероприятие с компанией из Санкт-Петербурга, пусть первый марафон проходит в тестовом режиме и участников будет немного, но уверен – в следующем году, когда все будет организовано в полную силу, мы получим новое и по-настоящему яркое спортивное событие на территории нашего региона, – отметил Тарасов. – Но важно и то, что речь идет не только о спорте и даже не только о массовом спорте, но и о патриотическом воспитании, ведь благодаря партизанскому марафону мы можем рассказать еще большему количеству молодежи о таких страницах Великой Отечественной войны, как Партизанский край, продовольственный обоз.

Интересно, что и Тарасов, и Нуриев подумывают о совместном проведении Снежного десанта по новой технологии. Если прежде он проходил на территории одного района, то есть задумка сделать его полирегиональным, охватив историческую дистанцию продовольственного обоза по территории трех областей – Псковской, Новгородской и Ленинградской.


А в субботу, 1 июля, под мелким дождем в Дедовичах на старт вышло более 300 любителей бега, 69 из которых заявились на марафонскую и полумарафонскую дистанции. Говорят, бежать в легкий дождь – это особый кайф. Как и обещали организаторы, кроме самого бега участников ждала полевая кухня, концертная программа и ночная дискотека.

 – По эффекту для Дедовичей Партизанский марафон превзошел День поселка, состоявшийся в июне. Жители говорят, что такого никогда здесь прежде не проходило. Были немного расстроены, что не смогли узнать о таком празднике заранее, ведь количество участников могло бы быть больше, – рассказал о впечатлениях Тарасов. – Но в любом случае все прошло замечательно, на самом высоком уровне, и мы уже готовимся к марафону в будущем году.

Поддержать Партизанский марафон в Псковскую область приехал победитель марафона «Белые ночи – 2015», известный российский марафонист Миша Быков.

 – Сколько марафонов у тебя за плечами?

 – Уже около 30 стартов, но есть идея дойти до отметки 300 марафонов.

 – Что ты делаешь в Псковской области?

 – Я приехал поддержать моего друга Айдара Нуриева, прорекламировать новый для его компании марафон.

 – Как поживает марафонский спорт в России?

 – Произошел бурный рост. Если раньше на старты выходило 200-300 профессиональных спортсменов, то сегодня в столицах еженедельно, а то и 2-3 раза в выходные собирают до 10 000 человек. Теперь большие марафоны идут и в глубинку.

 – Как сказался на марафоне допинговый кризис?

 – Российским спортсменам-профессионалам пока путь в спорт закрыт, но обычным любителям бега с российским паспортом можно участвовать в марафонах по всему миру. Да и количество стартов внутри страны растет.

 – Много бегать по асфальту действительно опасно для здоровья?

 – Да, считается, что это вредно для коленей и суставов. Но если заниматься этим более 2-3 лет, то организм подстраивается под нагрузки и особых проблем не возникает. Также важно правильно выбрать обувь. Кстати, Партизанский марафон пройдет по грунту.

 – Сам побежишь?

 – Нет.
 

Дистанции Партизанского марафона

 – 42,6 км
 – 21 км 97,5 м;
 – 10 км;
 – 5 км;
 – «Каникросс» на 5 км;
 – «Детский старт» на 1 км;
 – «Малыши» на 500 м.
 


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