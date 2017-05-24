Великие Луки как образец создания профессионального футбольного клуба

Больной футбол



Команду создали всем великолукским миром. Помощь оказал и самый титулованный российский футболист Дмитрий Аленичев – на его деньги в 2008 году были установлены 3500 сидений на стадионе.​

Великолукский секрет



Кликните на картинку, чтобы посмотреть фоторепортаж полностью.

Наследие «Скифов» и «Кривичей»



В клубе 22 футболиста, 10 из которых – великолучане, еще несколько – из других уголков Псковской области.​

«Энергия» на «Экспрессе»



Первый ряд (сидят слева направо) – Иванов Сергей, Овсянкин Иван, Домрачев Павел, Можаровский Андрей, Звонарев Артем, Райченко Николай, Шмойлов Олег и Егоров Артем; второй ряд (стоят слева направо) – Примак Иван – тренер, Осадчук Сергей Иванович – главный тренер, Гаврюшин Гавриил – вратарь, Ганюшкин Андрей, Бения Виталий, Алексеев Александр, Железняков Павел, Смирнов Александр, Бабакин Сергей, Прошин Дмитрий, Сикорский Александр – вратарь, Чернухин Дмитрий – капитан и Овсепян Пароник.

Псковское дерби

Финал Кубка чемпионов МРО «Северо-Запад»

ФК «Луки-Энергия»

На прошлой неделе губернатор Андрей Турчак подписал обращение в адрес президента Российского футбольного союза Виталия Мутко с просьбой включить ФК «Луки-Энергия» в состав второго дивизиона России. Тем самым в будущем году в составе зоны «Запад» ожидается участие сразу двух (!) профессиональных футбольных клубов Псковской области – «Псков-747» из областной столицы и представителей южного центра региона.«Псковская правда» посетила базу ФК «Луки–Энергия», чтобы понять, почему вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и некоторыми другими финансово мощными субъектами федерации именно не самая богатая Псковская область получила двойное представительство в профессиональном футболе.Несмотря на то что спорт в Псковской области явно переживает вполне осязаемый подъем, в командных видах регион в российских соревнованиях представлял всего один профессиональный клуб.Да и то происходящее с ним в последние годы может и нельзя назвать лихорадкой, но уж точно не похоже на планомерное развитие. «Псков-747» потерял солидные спонсорские контракты, теряет зрителей на трибунах и авторитет в таблице. Президент клуба (он же член РФС) Алексей Севастьянов главным бичом устойчивости команд ПФЛ называет систему «осень - весна».Но не только неорганичный российским погодным реалиям календарь убивает футбол в ПФЛ и ФНЛ. Бюджетозависимые клубы банкротятся по прихоти глав регионов, которые то находят деньги на поддержку, то решают, что профессиональный клуб должен финансировать себя за счет внебюджетных источников.То же самое случается и при замещении бюджетного спонсорства коммерческим. Сегодня донор находит средства для финансирования команды, а завтра считает это бессмысленной тратой и прикрывает лавочку. Пока руководство российского футбола все силы и время тратит на подготовку и проведение чемпионата мира - 2018, универсальной панацеи для лечения низших дивизионов не найдено. Хотя…Стадион «Экспресс» на окраине Великих Лук словно с картинки. Аккуратненький, скромненький, уютненький. Рабочие завершают последние косметические штрихи для процедуры сертификации арены в ПФЛ – нужно сделать дополнительные поручни безопасности, защитную сетку в фанатском секторе и еще одно кассовое окно для отдельной продажи билетов болельщикам гостевой команды. Стадион муниципальный, рабочие на нем трудятся с предприятий Великих Лук.В этом плане «Луки–Энергия» совершенно удивительная команда. Своим примером клуб южной столицы Псковской области словно демонстрирует, как выглядит панацея от б­олячек российского футбола. У клуба нет ни одного спонсора – на содержание команды понемногу скидываются практически все предприятия города. Нужно-то не так чтобы сказочно много – около 30 миллионов рублей на год. У клуба нет и бюджетного «папика» – общественные деньги направляются исключительно на развитие детского футбола. Для того чтобы Андрей Турчак поставил свою подпись под обращением на имя Виталия Мутко, клуб предоставил финансовые гарантии сразу на три сезона.Еще более удивительно выглядит зарплатная ведомость команды. Клуб делает ставку на своих воспитанников. Кроме того, у команды есть возможность приглашать перспективных молодых игроков из других регионов, предлагая им не большие деньги, а высшее образование в Великолукской академии физической культуры. Также «Луки–Энергия» хочет стать центром притяжения для футболистов с южных районов региона (север отдан Пскову). А еще был заключен договор с академией «Зенита», и совсем юные великолучане тренируются под присмотром питерских и голландских специалистов, при этом клуб с берегов Невы несет и финансовое участие в проекте. Но никаких юридических обременений на детей не накладывается, они совершенно не обязаны стать зенитовцами, а могут остаться в Великих Луках, когда подрастут. На сэкономленные при этом деньги можно и усилить точечно пару позиций перед стартом профессионального сезона.И так рационально и со всех точек зрения правильно у Великих Лук везде. Команду действительно создали всем великолукским миром. В том числе помощь оказал и самый титулованный российский футболист, уроженец города на Ловати Дмитрий Аленичев – это за его деньги в 2008 году были установлены 3500 сидений на стадионе.Развитие великолукского футбола связывают с тремя фамилиями – президента городской федерации футбола Андрея Корнева, директора клуба и спортшколы «Экспресс» Сергея Поварещенкова и главы Великих Лук Николая Козловского. И если последнее имя часто можно встретить в СМИ, то первые двое не столь знакомы широкой публике.Корнев и Поварещенков в прошлом великолукские футболисты, один выступал в областных лигах, второй играл за «Кривичей» во втором дивизионе. К слову, предыдущая попытка Великих Лук закрепиться в ПФЛ окончилась неудачно, команда была расформирована в 2001 году. И с тех пор их дуэт планомерно вел местный футбол к возрождению профессионального статуса.- Сначала мы создали спортшколу на три возраста, начали тренировочный процесс. По крупицам восстанавливали и создавали футбольную инфраструктуру. В Пскове только сейчас появился комплекс для мини-футбола, а у нас таких уже четыре. Плюс два поля с искусственным покрытием.Новое здесь, на «Экспрессе», а старое мы отправили на Дятлинку, в наш филиал, - рассказывает Корнев. – Теперь футболом в Великих Луках занимается около 550 мальчишек и девчонок.Стоит отметить, что «Экспресс» реконструировался опять же на частные деньги – дочки «Газпрома» «Транзгазсервис», объем вложений составил порядка 30 миллионов рублей.До становления ФК «Луки–Энергия» у дуэта была уже попытка создать профессиональную команду в Луках – ФК «Луки-Скиф» пытался пробиться сквозь сито КФК (нынешняя любительская футбольная лига), но не вышло, опыт был учтен.- В 2013 году мы обратились к идее возвращения в зону «Запад». На попечительском совете клуба приняли соответствующую программу сроком на три года. Вышло четыре, потому что следующий горизонт планирования мы также захватили на три года вперед, чтобы не просто выйти в ПФЛ, но и закрепиться там. Плюс вмешалось и празднование 850-летия города, ведь предприятия Великих Лук много сил отдали для обеспечения этого события. За все время нашего пути, - отмечает Поварещенков, – не было ни одного момента какой-то критической ситуации, когда возникли бы серьезные трудности, из-за которых опустились руки. Во многом за это спасибо главе города Николаю Козловскому.И вот на Кубке чемпионов МРО «Северо-Запада» 23 апреля ФК «Луки–Энергия» занимает долгожданное первое место, которое дает хорошие рекомендации для выхода в ПФЛ по спортивному принципу. Хотя, конечно, в современном российском футболе получение профессионального статуса пока что решает не это, а наличие инфраструктуры и финансирования.На сегодняшний день штатная численность административного и тренерского состава клуба не более 10 человек. Есть свой автобус. В обойме 22 футболиста, 10 из которых – великолучане, еще несколько – из других уголков Псковской области. В общем, костяк – местные. А значит, и город будет любить свою команду не только за название и местоположение. Тренирует «Луки–Энергию» Сергей Иванович Осадчук, уроженец Казахстана, успевший поиграть в Пскове и в «Луки–Скифе», женившийся на великолучанке и оставшийся здесь жить и работать. 2 мая Осадчук по протекции Дмитрия Аленичева поступил в Академию тренерского мастерства, где будет получать категорию «Б».- Наша задача на первый сезон, конечно же, закрепиться в дивизионе. С шашками наголо мы не лезем и мальчиками для битья быть не собираемся. Хотя, разумеется, для многих футболистов старт в профессионалах будет означать пересмотр всего понимания игры и тренировочного процесса, - делится Осадчук. – С руководством у тренерского штаба отличное взаимопонимание в вопросах адекватности постановки задач, поэтому у нас и в команде замечательная атмосфера и отличный настрой.Осадчук, будучи футболистом, работал с такими тренерами, как Андрей Канчельскис, Игорь Колыванов, Вадим Евсеев, Сергей Ташуев, Павел Гусев.- У каждого чему-то старался научиться, да и сейчас продолжаю переосмысливать этот опыт. В чем-то помогает генеральный директор клуба, который также имеет колоссальный футбольный стаж, - рассказывает главный тренер команды. – Я стараюсь прививать современный футбол низом, с быстрым вертикальным перемещением, в короткий и средний пас. Но, разумеется, иногда придется играть по сопернику.Своей главной спортивной победы в жизни Осадчук считает, что еще не добился. Но очень хочет сделать это с великолукской командой. И даже в первом сезоне «хочется быть повыше».- Здесь все просто замечательно, классная атмосфера и хорошие ребята, - делится первыми впечатлениями новый капитан команды Дмитрий Чернухин, успевший поиграть в разных клубах ФНЛ и ПФЛ. – Я знаю, что во многих городах футбол существует постольку-поскольку: кто-то получает зарплату и отбывает номер… А здесь есть все условия для роста и результата: хорошая база и очень вдумчивое руководство.До старта сезона ФК «Луки–Энергия» ждут приобретения на несколько позиций. Усиления требуются в каждую линию. Когда команда будет доукомплектована, и тренер и капитан уверены, что для Великих Лук не будет авторитетов в первенстве. Они оба считают, что на домашней арене клуб сможет показывать зрелищный, атакующий футбол в каждом матче. Не боятся в Южной столице и судей:- Никакой предосторожности к судейству у нас нет, не думаю, что сегодня эта проблема настолько актуальна, как раньше. Все матчи первенства транслируются онлайн, да и сами судьи хотят проявить себя перед инспекторами с лучшей стороны, чтобы расти и получать приглашения в премьер-лигу, - отмечает Осадчук.На матчах любительских лиг стадион «Экспресс» в последние годы не раз заполнялся болельщиками полностью. На полные трибуны хотя бы в хорошую погоду надеются и на матчах ПФЛ.- Если на нас будут ходить 2000-3000 человек каждый раз, то мы вообще можем стать самой посещаемой командой лиги, - уверен Поварещенков.В его словах есть доля правды. В лиге не так много команд, где костяк составляют местные футболисты, за которых болеют семьи, друзья, одноклассники, знакомые и обычные горожане. Это в чем-то и новшество, и панацея для российского футбола – создавать городские команды, а не дорогие клубы из приглашенных профи.Пресс-атташе «Луки–Энергии» Владимир Богатырев рассказывает, что у команды есть и фанатская группировка. Она небольшая, но есть даже те, кто ездит с командой и на выездные матчи. Самая яркая представительница суппортеров – Соня Покрамович, посетившая со своим сыном все матчи в прошлом сезоне.В настоящее время заканчивается конкурс на выбор талисмана клуба. С интересом ждут в руководстве клуба и какое прозвище приклеится к коллективу с берегов Ловати.Но больше всего здесь ждут официальных матчей против «Пскова-747». Дерби Псковской области в следующем году состоится два раза в рамках календарного чемпионата. Один матч пройдет в северной столице, другой в южной. И здесь и в Пскове уверены, что это будет украшением всего соревнования.- Мы ждем лучшего образца спортивной борьбы в этом матче и в этом противостоянии, - говорит Алексей Севастьянов, президент областной федерации футбола и руководитель «Пскова-747». – А вообще мы очень рады, что южные соседи станут участниками ПФЛ. Это действительно дает новый импульс развитию псковского футбола, п­опуляризует наш спорт.И пусть в обоих клубах дают очень взвешенные оценки этому соперничеству, всем известно, что противостояние Пскова и Великих Лук – это самое настоящее дерби со всеми вытекающими. И оба клуба теперь будут соперничать не только в турнирной таблице и на поле, но и во всех смежных сферах. А здоровая конкуренция – это и есть один из базисных локомотивов для спорта. А значит, в отдельно взятой Псковской области, возможно еще до пресловутого ЧМ-2018, могут найти панацею, как сделать российский футбол лучше, чище и интереснее.Ну а пока у Великих Лук впереди лицензирование, сертификация, трансферная кампания и контрольные матчи – ближайший из которых 28 мая против молодежного состава ФК «Динамо» СПб.23.04.2017 г. «ЛАЗ» Луга – «Луки–Энергия» - 0:1 (0:0).16:00. г. Великий Новгород. Стадион «Электрон».Главный судья – Иван Сараев (Санкт-Петербург).Помощники – Станислав Попков (Петрозаводск) и Евгений Карасев (Псков).Резервный – Михаил Плиско (Лен. область).Гол: С. Киселев, 88 - 0:1.Предупреждение: Лебле Никита, 68 (гр. игра).«Луки–Энергия»: Сикорский Александр, Раков Вячеслав, Бения Виталий, Киселев Сергей, Шмойлов Олег (Овсянкин Иван, 56), Можаровский Андрей (Алексеев Александр, 90), Чернухин Дмитрий, Прошин Дмитрий, Райченко Николай, Железняков Павел (Борисов Иван, 73), Егоров Артем (Овсепян Пароник, 59).«ЛАЗ»: Закарлюкин Олег, Лебле Никита, Василенко Антон, Пучков Алексей, Сальманович Александр, Левандовский Евгений, Кириллов Сергей, Маркин Николай (Тупиков Алексей, 75), Косенко Дмитрий, Ваулин Сергей (Белевский Александр, 70), Клюйков Максим (Класс Вадим, 65).Год основания – 2013Директор – Сергей ПоварещенковГлавный тренер – Сергей ОсадчукКапитан – Дмитрий ЧернухинСтадион: «Экпресс» (г. Великие Луки, ул. Малышева, 11а)Вместимость: 3 500 местСайт: vl-energy.ruПресс-атташе: Владимир БогатыревРешение о поддержке выхода ФК «Луки–Энергия» в Профессиональную футбольную лигу на совещании у губернатора 17 мая было принято единогласно. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) — организация, входящая в систему российского футбола и отвечающая за проведение третьего по рангу футбольного турнира России — второго дивизиона России по футболу, который с 2003 года разделен по географическому принципу на 5 зон: «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Поволжье» и «Восток». Во втором дивизионе, зоне «Запад», с 2008 года играет псковский клуб «Псков-747». В случае положительного решения в отношении ФК «Луки–Энергия» Псковскую область в ПФЛ будут представлять две футбольные команды.