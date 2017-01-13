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Псков примет лучших яхтсменов России и Европы и проведет Ганзейскую регату

13 Января 2017 - 09:28
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В этом году в рамках Псковской регаты пройдут два крупных парусных соревнования
– В этом году 14-я Псковская регата продлится с 10 по 19 июня и пройдет в два этапа. Сначала псковичи примут у себя участников российского этапа Кубка Европы в классе яхт «Микро», а затем – псковского этапа Национальной парусной лиги, – рассказал «Псковской правде» исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Псковская парусная регата» Михаил Савин.

Решение о том, что российский этап Кубка Европы в классе яхт «Микро» 2017 года пройдет в Пскове, было принято в прошлом году Собранием межрегиональной Ассоциации яхт класса «Микро» и утверждено Генеральной Ассамблеей Международной ассоциации «Микро». Соревнования состоятся с 10 по 14 июня.

– Это будет международное мероприятие. Участие в нем подтвердили спортсмены из Польши, Латвии, Эстонии. Возможно, будут участники из Франции и Германии, – сообщил Михаил Савин. Также в этот период на Псковском озере состоятся традиционные соревнования паралимпийской сборной команды России – этап Кубка России в классе яхт «2,4».

Михаил Савин отметил, что возможны изменения в календарях соревнований ВФПС (по НПЛ) и Международной ассоциации класса яхт «Микро», касающиеся сроков проведения соревнований. Так, планировавшийся в начале июня латвийский этап Кубка Европы в классе яхт «Микро», возможно, будет перенесен на август. А польский этап Кубка Европы может и вовсе не состояться в этом году, как это было в прошлом году с итальянским этапом КЕ.


– Международная ассоциация класса яхт «Микро» (IMCCA) приняла на заседании Ген. Ассамблеи решение – о возможности проведения 2 этапов Еврокубка в каждой из стран-участниц в течение сезона. У нас – с Псковом конкурировал Воронеж. Таким образом, и регата «Микро» в Воронеже получила статус этапа Еврокубка, но в календаре названа «Russia Euro Micro 2», хотя и состоится в мае, то есть раньше чем в Пскове. В октябре я провел блицопрос среди иностранных участников ЧМ Микро 2016, которые ответили – до Воронежа далековато и этап КЕ лучше проводить вблизи границы с Евросоюзом, то есть в Пскове. Но у Воронежа через пару лет появится серьезный аргумент: Газпром начал строительство грандиозного яхт-клуба чуть ли не в центре города.

С 14 по 19 июня 2017 года Псков примет участников соревнований Национальной парусной лиги, в дивизионе «Высшая лига». И вероятно, с 20 по 25 июня 2017 года – в дивизионе «Премьер-лига».

– Национальная парусная лига – это проект Всероссийской федерации парусного спорта, призванный объединить яхт-клубы нашей страны. Участники проекта – сильнейшие гонщики. Национальная лига проходит в течение года на территории России в несколько этапов, а с этого года – в двух дивизионах. Первый этап в дивизионе «Высшая лига» пройдет в Сочи, второй – в Севастополе, третий – в Москве, в Пскове состоится четвертый этап, – пояснил собеседник.  – Затем соревнования парусной лиги пройдут в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а в Сочи – Гранд-финал.
 

Регата для детей 

Кроме того, в конце лета планируется проведение Международной детско-юношеской регаты. Участники из Эстонии и Финляндии уже выразили готовность принять участие в этих соревнованиях. Возможно, они получат название «Международная Ганзейская детско-юношеская парусная регата». 

По словам директора АНО «Псковская регата» Алексея Груненышева, на встрече президента Всероссийской федерации парусного спорта Владимира Силкина (о его визите в регион «Псковская правда» сообщала в июне. – Ред.) с руководством региона прозвучало предложение  рассмотреть возможность проведения парусных соревнований в Пскове во время Международных Ганзейских дней в 2019 году. Владимир Силкин это предложение поддержал. Но в течение одного сезона подготовить серьезное мероприятие «не для галочки» невозможно. 

Чуть позже Минспорта обратилось с предложением провести в Псковской области осенью 2016 года (и в последующие годы) международные детско-юношеские соревнования.  

Два этих предложения решили объединить в одном мероприятии. Осенью прошедшего года это международное мероприятие не удалось провести, так как не хватило времени на согласование с World Sailing (бывшей ISAF – Международной федерацией парусного спорта). Но предварительное согласие на участие в новых международных соревнованиях в Пскове было получено от финнов и эстонцев. 

– Мы подали заявку в календарь о проведении Международной Ганзейской детско-юношеской парусной регаты с 17 по 23 августа 2017 г., – продолжает Савин. – Но это пока только заявка, соглашение о намерениях. Предстоит решать с нуля весь комплекс вопросов по подготовке новых международных соревнований.
 

Парусное шоу на Великой 

На вопрос, планируют ли яхтсмены в новом сезоне порадовать горожан зрелищем в акватории Великой, Михаил Савин ответил: 


– Когда в июле мы с Алексеем Груненышевым (директором АНО «Псковская регата»)  привезли Владимира Силкина, президента Всероссийской федерации парусного спорта, на набережную реки Великой в районе памятника флотоводцам, то он, оглядевшись, заявил, что здесь нет возможности для проведения соревнований – акватория мала по ширине. Под Ольгинским мостом яхтам класса J-70 (участникам гонки Национальной парусной лиги) не пройти, высота мачт не позволяет. Возможны соревнования только в детских классах яхт, что мы и сделали в прошлом году. В этом году, при решении проблем по подготовке детско-юношеских соревнований, мы предполагаем рассмотрение вопроса об организации соревнований на акватории реки Великой. Вообще, это мероприятие надо готовить совместными усилиями с администрацией города. Мы – спортивную (зрелищную) часть, администрация города  (совместно с коммерческими организациями региона) – праздник на набережной для горожан.
 

Кстати

В прошлом году в рамках 13-й Псковской парусной регаты прошел 40-й чемпионат мира по парусному спорту в классе яхт «Микро». В чемпионате мира участвовали более 150 сильнейших гонщиков из разных стран мира. Яхтсмены межрегиональной Ассоциации класса «Микро» впервые приняли участие в Псковской парусной регате в 2005 году. С 2007 года соревнования класса яхт «Микро» в рамках Псковской регаты получили статус этапа Кубка Европы. С тех пор представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии стали постоянными участниками регат на Псковском озере.
 

Подробности

Тестовый этап Национальной парусной лиги, который прошел в сентябре 2014 года, показал, что подобный формат востребован и в России. Тогда в регате приняли участие 10 команд яхт-клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Таганрога, Саратова, Тольятти, Конаково и Минска. В сезоне-2015 парусные баталии развернулись в Москве, Санкт-Петербурге, Конаково и Сочи. Представленный спортивный формат оказался чрезвычайно интересным и для самих яхт-клубов. Сезон-2016 Национальной парусной лиги стал еще более масштабным: возросло количество регат, расширилась география. В этом году к городам – участникам Национальной парусной лиги добавится Псков. 

Российский этап Кубка Европы в классе яхт «Микро», который пройдет в Пскове в 2017 году, Министерство спорта, по предложению ВФПС, внесло в перечень особо значимых мероприятий на территории России, наряду с чемпионатом мира по зимним видам парусного спорта, который пройдет в Самаре в феврале, отметил Михаил Савин.
 

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