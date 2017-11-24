Как врачи и пациенты относятся к возобновлению полетов санавиации

Уже два месяца псковичи могут видеть в небе над Псковом, а иногда на площадке возле областной больницы вертолеты санитарной авиации.



Работают два борта: с 25 сентября - «Ансат», с середины ноября к нему присоединился Ми-8. Второй борт может работать и ночью, и в плохую погоду. Расширили парк по решению врио губернатора Михаила Ведерникова. Возрождение когда-то существовавшей в регионе воздушной службы для оказания экстренной медицинской помощи уже спасло десятки жизней. Когда человеку необходима срочная операция, дорога каждая минута. И летающие реанимобили отлично справляются с задачей быстрой доставки таких пациентов. Оказание помощи больному начинается уже в салоне вертолета. Доступность помощи вышла на новый, во всех смыслах более высокий, уровень.



С другой стороны, раздаются голоса о том, что санавиация — это дорого и не эффективно. Мол, лучше уж развивать парк карет «Скорой помощи», чем гонять туда-сюда вертолеты. Мы пообщались с экспертами, врачами и теми, кому помощь с высоты нужнее всех — пациентами.

Золотой час

- Пока анализировать работу санавиации рановато, надо поработать, - считает депутат областного Собрания Виктор Антонов, долгие годы возглавлявший областную больницу. - Санаваиция уже была в советское время, летали самолет и вертолет, была возможность летать в самые-самые отдаленные уголки нашей области, например в Ухушино Бежаницкого района, куда невозможно проехать в принципе. Тогда была развита селькохозяйственная авиация, поэтому имелись полевые площадки. Ничего нового мы не делаем. Хорошо это или плохо, однозначно отвечать нельзя. Например, нужно больного привезти с островов, когда шуга на озере и невозможно добраться другим путем. Практика также показала, что вертолеты эффективны при транспортировке из южных районов области. Конечно, это побыстрее и понадежнее в плане выполнения заложенного в сегодняшних программах «золотого часа», особенно при заболеваниях острой сердечнососудистой патологии. Хорошо работают федеральные клиники Москвы и Петербурга, куда у псковских пациентов есть доступ и квоты. Вот туда доставлять больных санавиацией было бы неплохо. Другое дело, что доктор должен определять, каким способом перевозить больного. Зачем гонять вертолет туда-сюда по тем заболеваниям, которые не нуждаются в экстренной транспортировке. Иногда она и вредна, в реанимобиле возможность оказания помощи несколько шире. Мы пока только начали, нужно проанализовать, что у нас происходит. Самая главная проблема на мой взгляд – деньги. Авиация – это очень дорого. Мы перестали пользоваться вертолетом, потому что это была неподъемная сумма. Сегодня платит федеральный бюджет, а завтра повесят на регион. Дай бог, чтобы такого не случилось.

Вертолет для сердца

- Утром проснулся от боли в груди и левой руке, - рассказал 55-летний инженер из Порхова Сергей Петухов. – Чувствовал себя очень плохо, поэтому вызвал «скорую». Мне измерили давление и отвезли в больницу. Врач сделала кардиограмму. Диагноз поставили «острый инфаркт» и связались с Псковом по госпитализации в сосудистый центр.





В Порховскую межрайонную больницу Сергея Ивановича доставили в районе 9 часов утра. Но в реанимации он пробыл недолго. Уже в 11.40 пациент находился в салоне вертолета санитарной авиации, который прибыл за ним из областного центра.



- Из Пскова прилетели доктор и медсестра. Они осмотрели меня, подготовили к эвакуации и загрузили в вертолет. Подключили к приборам. Пока летели, они смотрели за приборами и со мной общались – подбадривали, - вспоминает пациент.



Сорок минут в небе. И буквально сразу больной оказался на операционном столе:

- Я думал, что приземлимся на каком-то аэродроме. А оказалось, что там все рядом. Меня погрузили на каталку и привезли в приемный покой. Оттуда в реанимацию, а в 13:45 мне уже сделали операцию - провели стентирование.



Около двух недель Сергей Иванович провел в стационаре, а сейчас уже находится дома – на амбулаторном лечении в родной Порховской больнице.



С аналогичным диагнозом в сосудистый центр областной больницы транпортировали и 42-летнего великолучанина Игоря Гаха.



- Привезли мужа в больницу, диагностировли инфаркт. Сразу договорились о транспортировке вертолетом в Псков. Очень быстро отреагировали. Молодцы врачи! Спасибо! Теперь все прекрасно. Уже забрала его домой, - говорит супруга пациента Вера Васильевна.



- По действующим стандартам в течение максимум шести часов с момента начала заболевания пациенты с инсультами и инфарктами должны быть в региональном сосудистом центре, где им оказывается помощь. На таких пациентов приходится больше половины всех вызовов. Остальные – неотложные состояния, требующие специализированной помощи в условиях областной клинической больницы, которая не может быть оказана на местах, - пояснил заместитель главного врача по спецработе Псковской областной клинической больницы Юрий Скляренко.

Лучше, чем карета

Житель Новоржевского района, 48-летний Игорь Алексеев, получил серьезную травму, работая на улице – упал на «разъхавшуюся» под ногами стремянку. Итог – открытый перелом ноги.



– Меня на машине сразу отвезли в больницу, - рассказывает Игорь Петрович. – Но там решили в Псков отправить на операцию.





- Это первый случай транспортировки нашего пациента санитарной авиацией, - говорит главный врач Пушкиногорской МБ Леонид Солонухин. - У мужчины был открытый перелом обеих костей нижней конечности. Мы оказали неотложную помощь, остановили кровотечение и отправили его в Псков для оперативного лечения. Чем быстрее будут сопоставлены обломки, тем послеоперационный период и реабилитация пройдут легче. Также меньше вероятность инфицирования раны. Срочное оперативное лечение в данном случае дает лучший прогноз. В настоящее время пациент находится в травматологическом отделении областной больницы.



По словам Леонида Солонухина, преимущества санавиации перед транспортировкой каретами скорой помощи очевидны.



- Есть понятие «золотого часа». Если пациент в шоковом состоянии в течение первого часа после тяжелой травмы будет доставлен в лечебное учреждение, то шанс на благоприятный исход более высокий.



Кроме того, по словам специалиста, важен тот факт, что в бригаду входит врач-анестезиолог.



- Вертолет оборудован всем: аппаратом искусственной вентиляции легких, диффибрилятором, шприцевыми насосами, которые отмеряют необходимую дозировку лекарства. В наших машинах нет такого оборудования. Но самое главное – это медперсонал, у которого есть опыт и знания для оказания помощи на более высокой уровне больным во время транспортировки.



Нередко санитарный вертолет – это единственный шанс выжить для пострадавших в ДТП. Большинство жертв аварий на дороге, скончавшихся по дороге в больницу, погибают в результате продолжающегося внутреннего кровотечения. Единственный способ спасти такого больного - скорейшая доставка в операционную.



- Неделю назад произошло ДТП. В результате один мужчина погиб, а женщина ночью была доставлена к нам с многочисленными переломами и травмами, - рассказывает главный врач Опочецкой МБ Дмитрий Корось.



После стабилизации состояния пациентки была вызвана санитарная авиация. Утром прилетел вертолет, и она благополучно была доставлена в областную больницу.



Дмитрий Корось уверен, что программа развития санавиации нужна области:



- Очень хорошо, что она появилась, потому что разные случаются вещи. Не только ДТП, но и другие проблемы бывают, в том числе острые патологии. Иногда необходимо специалиста нам сюда доставить.



По его словам, на машине добираться от Опочки до областного центра достаточно долго: 2,5, а то и все 3 часа, тогда как вертолет сокращает это время в разы.



- У меня в практике в 2001 году был случай, когда я делал ребенку искусственную вентиляцию легких в течение восьми часов. Санитарная машина уехала в Гдов, ждали пока она доехали туда и вернулись. Ребенок же был в очень тяжелом состоянии и периодически его дыхание останавливалось. Таких случаев любой практикующий доктор может рассказать много. А вертолет - это быстро. И там реанимационная бригада, - напоминает Дмитрий Корось.



Кроме того, по словам врача, бывают ситуации, когда надо транспортировать пациента за пределы области, и вертолет позволяет это сделать быстро сразу после оценки состояния.



- Хорошо, что программа развивается. Есть противники этого, я знаю. У сосудистой программы тоже были противники, и сейчас они есть. Но статистика штука упрямая: за эти годы что существует сосудистая программа, тысячи жизней спасено, - напоминает врач. - Также и с вертолетом будет. Люди не должны умирать. Это самое главное. Для этого мы и работаем.

Город подумал ученья идут

Используется санавиация и в случае, когда нужно установить точный диагноз.



- У нашего пациента было подозрение на повторное нарушение мозгового кровообращения. Надо было срочно доставить в Великие Луки на МРТ, а после проведения обследования установить диагноз и решить вопрос о дальнейшем лечении, - рассказывает главный врач Бежаницкой районной больницы Аслан Адамов. Больного транспортировали на санавиации в Великие Луки. Но к счастью, результаты томографии исключили инсульт. Это были последствия ранее перенесенного заболевания.





По словам главврача, при подозрении на нарушение мозгового кровообращения без МРТ не обойтись, поскольку необходимо определить вид инсульта. От этого зависит тактика лечения. И чем быстрее проводится обследование – тем лучше.



- Но самое интересное, что многие жители района, увидев вертолет возле больницы, подумали, что у нас проходят учения. Еще были слухи, что прилетели какие-то высокопоставленные гости. Нет, говорю, вертолет прилетал к обычным гражданам - жителям нашего района.

Опыт соседей

У наших соседей по Северо-Западу полеты санавиции тоже возобновились сравнительно недавно. Но благодаря ей, уже улучшились показатели общей смертности. Служба санитарной авиации в Коми за 2016 год спасла 248 человек с острыми формами сердечно-сосудистых заболеваний, а также 30 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Количество вылетов санитарной авиации за 9 месяцев 2017 года возросло в сравнении с 2016 годом в 1,5 раза (со 127 до 201), а количество транспортированных в лечебно-профилактические учреждениях пациентов - с 150 до 321.



В Карелии с начала 2017 года санитарная авиация доставила в Петрозаводск из разных районов республики 69 пациентов, включая 15 детей, которые нуждались в экстренной медицинской помощи при ситуациях, угрожающих жизни. Всего за текущий период авиацией были эвакуированы из районов в стационары около 90 человек в сопровождении медицинских работников.



Есть регионы в России, где санитарная авиация не прекращала своей работы с 30-х годов прошлого века. Например, «воздушная скорая помощь» Красноярского края в этом году свой отмечает 78-й день рождения. За эти годы медики пересели с самолетов По-2 на современные американские Cessna и делают около 2 тысяч вылетов ежегодно, спасая жизни более чем 4 тысяч жителей края. Санавиция базируется в Красноярской краевой больнице. Практически ежедневно на вертолетах и самолетах сюда привозят больных со всех районов края. Выездные бригады формируются из врачей всех специальностей — реаниматологов, хирургов, неврологов, нейрохирургов, кардиологов.



В Псковской области полёты санавиации были возобновлены благодаря участию региона в федеральном проекте по организации оказания экстренной медицинской помощи. Федеральный бюджет профинансировал программу на 21 млн рублей, ещё 3 млн рублей составляет областное софинансирование. Цифры сами по себе не очень большие в масштабах общих затрат на здравоохранение. А когда речь идет о спасении конкретных человеческих жизней, говорить о дороговизне полетов вертолета просто неуместно. Санборты для многих жителей области оказались спасением в буквальном смысле.

Статистика

К 23 ноября, общее количество вызовов санбортов в Псковской области – 142, выполнено – 38, эвакуировано - 37 человек, в том числе 1 ребенок. Основная патология, которая перевозится санбортами: кардиологическая (инфаркты и острые коронарные синдромы) – 24, неврологическая (инсульты) - 15 случаев, травмы – 7 , беременные и дети – 4, прочие общехирургические - 11 случаев.

Максимальное количество заявок поступило из Великих Лук – 43.



