Сергей Токарев: Онлайн-кассы выгодны всем
О результатах работы, онлайн-кассах и интернет-сервисах «Псковской правде» рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области, государственный советник Российской Федерации 3 класса Сергей Токарев. Разговор состоялся в преддверии Дня работника налоговых органов, отмечаемого 21 ноября.
— Какие результаты сложились в регионе по сбору налогов за последние 10 месяцев?
— За 10 месяцев 2017 года в бюджеты всех уровней мобилизовано 15 млрд рублей налоговых платежей, что составляет 109% к аналогичному периоду 2016 года. В текущем году в федеральный бюджет поступило 3 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем за 10 месяцев 2016 года.
В консолидированный бюджет Псковской области собрано 12 млрд рублей, что на 4%, или на 442 млн рублей, больше, чем за 10 месяцев 2016 года. Из них в областной бюджет мобилизовано более 9 млрд рублей, а в местные бюджеты — 3 млрд рублей. Причем поступление налогов и сборов в необходимых параметрах обеспечено по всем видам бюджетов.
По результатам контрольных мероприятий налоговыми органами дополнительно предъявлено налогоплательщикам более 660 млн рублей. При этом количество выездных налоговых проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 9%.
Сумма погашенной задолженности в результате применения мер принудительного взыскания составила около 2 млрд рублей, что почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года.
— Приближается срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2016 год. Как псковичи справляются с исполнением своих обязательств?
— Срок уплаты имущественных налогов — 1 декабря, поэтому подводить итоги еще рано. На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц составили 288 млн руб., что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Хочу обратить внимание на то, что гражданам необходимо оперативно обращаться в налоговые органы в случае возникновения вопросов по полученным уведомлениям. Направить заявление можно по почте или обратиться лично.
— Как идет переход на новую контрольно-кассовую технику?
— Новая технология контрольно-кассовой техники позволила конт-ролировать один из наиболее трудно администрируемых секторов экономики — розницу.
Реформа ККТ в России позволила заменить весь парк старых кассовых аппаратов новыми онлайн-кассами. Данная техника позволяет чеки о продаже товара автоматически отправлять в налоговую службу. Таким образом, можно из облака достать электронный чек и посмотреть, что вы купили, кто производитель. Более того, покупатель может пожаловаться, если что-то не так, предприниматель может эффективнее управлять своим бизнесом. Эта реформа делает более прозрачными отношения с налогоплательщиками. И благодаря ей можно постепенно освобождаться от всех форм отчетности, убирать нагрузку на бизнес. Это выгодно всем.
Кроме того, в Государственной Думе во втором, основном чтении принят ряд законопроектов, которые касаются введения онлайн-касс. После окончательного утверждения документа индивидуальные предприниматели, работающие на патенте и ЕНВД, получат право на налоговый вычет в размере не более 18 тысяч рублей за покупку новой кассы.
— Насколько востребованы налогоплательщиками электронные сервисы на вашем сайте?
— На сайте ФНС России размещено 50 интернет-сервисов, которые позволяют всем категориям граждан получать различные услуги в режиме онлайн. Наиболее социально значимыми и многофункциональными являются «Личные кабинеты» для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Федеральный закон закрепил официальный статус «Личного кабинета налогоплательщика», предоставлена возможность налогоплательщикам — физическим лицам использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись. Ее получение бесплатно. С ее помощью можно подать в электронном виде налоговую декларацию 3-НДФЛ с приложениями, а также заявление на зачет/возврат переплаты из бюджета, заявление на предоставление налоговой льготы и другие документы.
Каждый работник теперь имеет возможность проконтролировать своего работодателя: в сервисе отражаются сведения о полученных доходах, о сумме исчисленного и удержанного работодателем НДФЛ, справка формы 2-НДФЛ, а также сведения о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
— В канун профессионального праздника что бы вы пожелали сотрудникам?
— Коллектив — это команда профессионалов, которая занимает достойное место в ряду важнейших структур, обеспечивающих жизнедеятельность области. Я благодарю коллег за службу, профессия у нас интересная и необходимая государству. А пожелать хочу непреходящих ценностей: здоровья, добрых отношений в семье и удовлетворения от своей работы.
Татьяна Батракова
Ранее в разделе
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Инна Заверуха: Мыло может быть таким, как я захочу15:54
- Светлана Горшкова: Рукоделие - это возможность держать себя в тонусе13:25
- Внушительная скидка на жильё ждет псковичей на празднике 2 декабря12:36
- Сестры Ильины: Нас вдохновляет, что наши изделия могут принести людям радость и уют12:19
- Самые меткие стрелки учатся в псковской школе №212:11
- Список мастеров спорта России пополнился именами пятерых псковичей12:02
- Михаил Ведерников получил в «Кремлевском рейтинге» пять баллов09:17
- Псковская область попала в октябрьский ТОП-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления21.11, 22:46
- Татьяна Григорьева: Массу идей для творчества приносят заказчики21.11, 17:14
- Людмила Виничук: Всегда было интересно, как создается такая красота!21.11, 17:06
- Елена Лебедева: Красивая открытка никого не оставит равнодушным21.11, 14:12
- Любовь Калита: Известные ювелирные бренды могут рождаться и в глубинке21.11, 12:47
- Мошенники научились воровать деньги с помощью СНИЛСа21.11, 12:41
- Анастасия Макарчук: Идею могу вынашивать в голове полгода21.11, 12:17
- Наталия Дьякова: Хочу сохранить все хрупкое, что может исчезнуть с земли!20.11, 17:28
- Ирина Середа: Декупаж - это любовь с первой кисти!20.11, 17:20
- Юлия Полушкина: К новому году захотелось сделать что-то праздничное и роскошное!20.11, 16:17
- Передвижное почтовое отделение заработало на улице Лепешинского20.11, 16:08
- Гагик Саркисян провел зарядку в центре Пскова20.11, 16:02
- Юлия Григорьева: Ручное кружево уникально20.11, 15:28
Лидеры обсуждений
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- В грязных методах голосования обвиняют друг друга участники «ПервоКЛАССНОЙ баталии»
- Десять чьих-то друзей
- Не стал хоронить бесплатно
- ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт
- Продала квартиру и осталась должна
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- Проект «Машина времени»: 1945 год
- Городской лес превратят в зону отдыха