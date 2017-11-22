Как проконтролировать работодателя и снизить нагрузку на бизнес

О результатах работы, онлайн-кассах и интернет-сервисах «Псковской правде» рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области, государственный советник Российской Федерации 3 класса Сергей Токарев. Разговор состоялся в преддверии Дня работника налоговых органов, отмечаемого 21 ноября.



— Какие результаты сложились в регионе по сбору налогов за последние 10 месяцев?



— За 10 месяцев 2017 года в бюджеты всех уровней мобилизовано 15 млрд рублей налоговых платежей, что составляет 109% к аналогичному периоду 2016 года. В текущем году в федеральный бюджет поступило 3 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем за 10 месяцев 2016 года.



В консолидированный бюджет Псковской области собрано 12 млрд рублей, что на 4%, или на 442 млн рублей, больше, чем за 10 месяцев 2016 года. Из них в областной бюджет мобилизовано более 9 млрд рублей, а в местные бюджеты — 3 млрд рублей. Причем поступление налогов и сборов в необходимых параметрах обеспечено по всем видам бюджетов.



По результатам контрольных мероприятий налоговыми органами дополнительно предъявлено налогоплательщикам более 660 млн рублей. При этом количество выездных налоговых проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 9%.



Сумма погашенной задолженности в результате применения мер принудительного взыскания составила около 2 млрд рублей, что почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года.



— Приближается срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2016 год. Как псковичи справляются с исполнением своих обязательств?



— Срок уплаты имущественных налогов — 1 декабря, поэтому подводить итоги еще рано. На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц составили 288 млн руб., что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Хочу обратить внимание на то, что гражданам необходимо оперативно обращаться в налоговые органы в случае возникновения вопросов по полученным уведомлениям. Направить заявление можно по почте или обратиться лично.



— Как идет переход на новую контрольно-кассовую технику?



— Новая технология контрольно-кассовой техники позволила конт-ролировать один из наиболее трудно администрируемых секторов экономики — розницу.



Реформа ККТ в России позволила заменить весь парк старых кассовых аппаратов новыми онлайн-кассами. Данная техника позволяет чеки о продаже товара автоматически отправлять в налоговую службу. Таким образом, можно из облака достать электронный чек и посмотреть, что вы купили, кто производитель. Более того, покупатель может пожаловаться, если что-то не так, предприниматель может эффективнее управлять своим бизнесом. Эта реформа делает более прозрачными отношения с налогоплательщиками. И благодаря ей можно постепенно освобождаться от всех форм отчетности, убирать нагрузку на бизнес. Это выгодно всем.



Кроме того, в Государственной Думе во втором, основном чтении принят ряд законопроектов, которые касаются введения онлайн-касс. После окончательного утверждения документа индивидуальные предприниматели, работающие на патенте и ЕНВД, получат право на налоговый вычет в размере не более 18 тысяч рублей за покупку новой кассы.



— Насколько востребованы налогоплательщиками электронные сервисы на вашем сайте?



— На сайте ФНС России размещено 50 интернет-сервисов, которые позволяют всем категориям граждан получать различные услуги в режиме онлайн. Наиболее социально значимыми и многофункциональными являются «Личные кабинеты» для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Федеральный закон закрепил официальный статус «Личного кабинета налогоплательщика», предоставлена возможность налогоплательщикам — физическим лицам использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись. Ее получение бесплатно. С ее помощью можно подать в электронном виде налоговую декларацию 3-НДФЛ с приложениями, а также заявление на зачет/возврат переплаты из бюджета, заявление на предоставление налоговой льготы и другие документы.



Каждый работник теперь имеет возможность проконтролировать своего работодателя: в сервисе отражаются сведения о полученных доходах, о сумме исчисленного и удержанного работодателем НДФЛ, справка формы 2-НДФЛ, а также сведения о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.



— В канун профессионального праздника что бы вы пожелали сотрудникам?



— Коллектив — это команда профессионалов, которая занимает достойное место в ряду важнейших структур, обеспечивающих жизнедеятельность области. Я благодарю коллег за службу, профессия у нас интересная и необходимая государству. А пожелать хочу непреходящих ценностей: здоровья, добрых отношений в семье и удовлетворения от своей работы.



Татьяна Батракова