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Заплатил штраф – работай дальше?

06 Сентября 2017 - 08:53
Главная → Заметки → Общество
Летом вышла статья «Жители Гдовской деревни: «Ходим постоянно с опилками в глазах»
В деревне Полично предприниматель обустроил пилораму рядом с деревенскими домами. В одночасье тишина и покой сменились визжанием пил, летящими во все стороны опилками. Жить в деревне стало просто невозможно.

Инициативные жители просили проверить разные ведомства возможность и законность существования пилорамы в близости от жилых домов. Все, что дали их обращения, – это штраф в размере 10 000 рублей владельцу предприятия за нецелевое использование земли.

- Бумагу о том, что будет взыскан штраф, я получила из администрации Гдовского района, - говорит жительница деревни Нина Чистякова. – Что же это выходит? Мы жить спокойно не может, от шума страдаем, а владелец пилорамы заплатит штраф и будет продолжать свою деятельность?

Мы попросили прокомментировать ситуацию директора Городского юридического бюро Антонину Павлову, которая консультировала жителей по данной ситуации.

- К сожалению, я пока не ознакомилась с ответами на запросы, что посылали в разные инстанции жители деревни. В случае же назначения штрафа владельцу должно было быть выдано и предписание об устранении данного нарушения (речь идет о нецелевом использовании земли), в котором указаны срок и способ его устранения. 

«Псковская правда» отслеживает ситуацию. О том, как власти предлагают владельцу предприятия нарушение устранить, сообщим в ближайших номерах.

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