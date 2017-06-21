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Глобальный климатический кризис накрыл Псковскую область

21 Июня 2017 - 09:37
Главная → Заметки → Общество
Известный ученый объяснил, почему мы мерзнем летом, страдаем от нашествия клещей и почему утки перестали улетать от нас на зимовку

О том, чего нам ждать в ближайшем и отдаленном будущем, нам рассказал проректор по научной работе ПсковГУ, доктор биологических наук Анатолий Истомин. 

– Анатолий Владимирович, те природные явления, которые мы сейчас наблюдаем: снег в мае, необычно холодное начало лета, затяжные дожди, ураганные ветры, укладываются в рамки климатической нормы?

– Все это последствия глобального потепления. И они укладываются в достаточно давно предсказываемые модели. Напомню, существует понятие парникового эффекта. Солнце нас обеспечивает световой энергией, которая проходит через все слои атмосферы, контактирует с земной поверхностью, превращается в тепловую энергию и в норме должна точно так же, с небольшим остатком, покинуть пределы Земли и рассеяться в космическом пространстве. Но есть проблема так называемых парниковых газов и некоторых других частиц, которые поглощают эту отражаемую тепловую энергию и удерживают ее у поверхности Земли. Удерживают несколько избыточно в последнее время, потому что парниковых газов по концентрации стало больше. Поэтому энергии входит больше, чем должно рассеяться в норме. В связи с этим происходит разогрев нижних слоев атмосферы и формируется эффект глобального потепления.

– Глобальное потепление – это следствие деятельности человека?

– Что касается причин, здесь большой знак вопроса и много восклицательных. Абсолютно однозначно, что существует тесная взаимосвязь повышения температуры и концентрации углекислого газа. А вот что является первопричиной – вопрос. Сторонники так называемой однофакторной антропогенной модели парникового эффекта утверждают, что прежде всего во всем виноват человек со своим расширившимся техносферным участием. Речь, в первую очередь, о промышленном производстве, которое обеспечивает избыточное количество двуокиси углерода в атмосфере. А избыток двуокиси углерода привел к тому, что среднеглобальная температура уже сейчас по сравнению с началом 20 века увеличилась приблизительно на 0,8 градуса. И на две трети после 1980 года. 

Это чрезвычайно много. Прогнозируют, что к 2035 году количество двуокиси углерода увеличится вдвое, что приведет к увеличению среднеглобальной температуры на 2,5 градуса. Эта разница в пределах земного шара будет распределена неравномерно. На экваторе будет увеличение температуры на 1-2 градуса, а на полюсах в высоких широтах  – до 10 градусов. Отсюда и будут развиваться основные последствия. Сейчас океан разогревается на 0,1 градуса ежегодно. Это чрезвычайно высокие темпы. Происходит таяние ледников. Прежде всего, тают материковые льды Гренландии и Антарктиды. Уровень мирового океана уже стал выше, чем в середине 20 века. По разным прогнозам, к концу 21 века он поднимется еще на 20 см – 1,5 метра. Многие островные государства и густонаселенные приморские низменности окажутся под водой. Это может привести к дефициту территорий. 
 

Мерзнем мы из-за глобального потепления. И в будущем может стать еще холоднее. 


– Чего еще ждать от глобального потепления? Кто-то окажется в выигрыше?

– Согласно прогнозируемым моделям, с одной стороны, произойдет затопление, а в некоторых регионах климат наоборот будет гораздо более засушливым. Прежде всего, это может коснуться территорий, которые обеспечивают мир продовольствием. Из-за того, что полюса и экватор будут прогреваться по-разному, произойдет выравнивание температур океана. Некоторые течения, которые обеспечивают сейчас привычное комфортное существование цивилизаций на разных континентах, ослабеют, а некоторые наоборот приобретут агрессивную силу. Комфорт Северной и Западной Европе обеспечивает всем известный теплый Гольфстрим. Благодаря тому что Гренландия как мощный щит с многокилометровыми запасами льда теперь теряет свою ледяную шапку, ледник начинает приподниматься кверху, и это поднятие ослабляет Гольфстрим. Поэтому такой парадокс: вроде бы глобальное потепление, а в Северной и Западной Европе становится холоднее. 

В выигрыше из-за глобального потепления будут, скорее всего, Россия и Канада. Это два крупных государства с вечной мерзлотой. Регионы, где вечная мерзлота будет оттаивать, станут в большей степени пригодны для проживания. Но палка всегда о двух концах. И оттаивание вечной мерзлоты тоже таит определенные опасности. В вечной мерзлоте следы былой жизни сохраняются и по сей день. Пролежавшие там десятки тысяч лет микроорганизмы не утратили своей жизнеспособности. Наверняка там есть штаммы вирусов и бактерий, к которым у современных людей, животных и растений нет иммунитета. 
 

Температурные амплитуды со временем будут становиться все меньше

– Что происходит с климатом в Псковской области?

– У нас происходит выравнивание температур всех сезонов года. Псковская область принадлежит к зоне южной тайги. За последние тридцать лет наша среднегодовая температура повысилась на четыре градуса, а среднезимняя – на 4,5 градуса. 

– В перспективе мы зиму не будем отличать от лета?

– Все зависит от того, как далеко могут зайти эти процессы. Зима сейчас довольно часто напоминает позднюю осень. Зато весна и осень более холодные.

– Недавно глава областного Гидрометцентра Тала Нещадимова сказала, что каждое следующее лето будет холоднее и некомфортнее предыдущего.

– Да, это как раз за счет четкой тенденции выравнивания температур календарных сезонов года. Но при этом безморозный период у нас увеличился. Очень изменчивыми по срокам стали и все другие природные характеристики. Если раньше мы знали, когда выпадет снег и когда он растает, когда будет ледоход, то теперь это может произойти когда угодно. Отсюда самые разные последствия, в том числе и экономического характера. К примеру, чтобы восстановить ущерб, нанесенный ураганом, нужны немалые средства. 

В последнее время, действительно, участились явления экстремального характера. К ним можно отнести ураганы. В начале 20 века фиксировали 3,5 разрушительных урагана в год, в последние три десятилетия – восемь с половиной. Во многом их провоцирует другое течение Эль-Ниньо. Количество засух аналогичным образом возросло, с этим связано нарушение гидрологического режима в ряде регионов. 

– Животные тоже реагируют на изменения климата?

– В последнее время в Псковской и соседних областях отмечается гораздо больше клещей, потому что стало больше их основных прокормителей – мелких грызунов. В природной среде их численность существенно возросла, в том числе это связано с потеплением, особенно зимним. Сами клещи гораздо лучше переносят современные зимы, отсюда распространение клещевого энцефалита и боррелиоза и других природно-очаговых инфекций. А у мелких грызунов участились случаи зимнего размножения, что раньше в нашей зоне было редчайшим явлением аномального характера. Сейчас это встречается регулярно. 

Еще примеры. Серебристые чайки теперь остаются зимовать у нас и вьют гнезда на крышах домов. Это тоже последствия глобального потепления, свалка с пищевыми отходами не покрыта снегом и не замерзает. Поэтому чайки прекрасно себя кормят в зимнее время. Утки тоже перестали улетать на зиму, хотя кряквы – перелетный вид. Белая цапля у нас раньше не гнездилась и чрезвычайно редко встречалась, а теперь мы наблюдаем и то и другое. Более теплый климат создает ей комфортные условия существования. Это факты биологической индикации, которые подтверждают наличие климатических изменений.
 

Все нынешние климатические изменения были предсказаны еще несколько десятилетий назад. 


– Почему растет количество метеозависимых людей? Только за последние двадцать лет их стало на 25 % больше. Есть здесь какая-то связь с изменением климата?

– Вряд ли. Люди просто становятся менее здоровыми и менее устойчивыми. Аллергиков тоже раньше не было в таких количествах. Влияет,в том числе снижение общего иммунного статуса населения. А у городского человека иммунитет заведомо ниже, чем у того, кто ближе к природе. Также, думаю, на метеозависимость раньше меньше обращали внимания, а сейчас много об этом говорят. Хотя частые и резкие смены погоды тоже вносят свою лепту.

– Все ли ученые согласны, что исключительно человек виноват в глобальном потеплении?

– В противовес однофакторной антропогенной модели существует так называемая солнечно-земная модель парникового эффекта. Согласно этим представлениям все-таки первопричиной увеличения двуокиси углерода в атмосфере является увеличившаяся светимость солнца. Мы сейчас переживаем очередной термический пик светимости солнца. Естественно, раз содержание двуокиси углерода связано с повышением температуры, оно увеличивается. Безусловно, этому способствует и человек. Одно связано с другим, это никто не оспаривает. Дискуссии возникают вокруг того, что является первопричиной: повышенная светимость в эпоху термического цикла или все-таки человек, увеличивший количество СО2 и других парниковых газов.


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