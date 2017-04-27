Как псковичам удалось защитить свою землю от соседей
История, о которой наше издание рассказывало полгода назад, получила продолжение
Точку в земельном споре соседей поставил суд. Как сохранить свои сотки в целости и сохранности, выясняла «Псковская правда».
За изменениями в Земельном кодексе Российской Федерации сегодня следят немногие. Возьмем, к примеру, межевание земельного участка. До недавних пор определять границы своего участка было не обязательно. Хочешь – делаешь. Если нет денег или свободного времени для хождения по кабинетам – межевание не проводишь. А знаете ли вы, что с 1 января 2018 года в Российской Федерации отменяется возможность совершения сделок с земельными участками, в отношении которых в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о местоположении границ?
Еще пример. В соответствии с недавней поправкой в Земельный кодекс РФ граждане могут присоединить (перераспределить) к своему земельному участку часть свободной смежной земли. Незнание всего двух этих земельных «новшеств» едва не обернулось для родственников Елены Киселевой (она скончалась еще в 2015 году) потерей 6 соток земли (см. «Псковскую правду» за 2 ноября 2016 года) вместе с теплицей, деревьями и кустами.
При жизни женщина не сделала главного – не провела межевание своего участка. Этим и воспользовались новые соседи. Они официально оформили на себя 6 соток соседской земли, поскольку те значились во всех инстанциях неучтенными.
Родственники Киселевой узнали об этом, уже когда соседи начали хозяйничать на их земле. И тут же обратились к юристу.
Прошло семь судебных заседаний, все – многочасовые. Соседи-захватчики настаивали на том, что закон они не нарушали, поскольку тот позволяет перераспределить свободную землю. В свою очередь родственникам Киселевой пришлось доказывать, что их участок нельзя считать свободной землей. Им удалось доказать, что границы земельного участка существуют в неизменном виде уже более 50 лет (по закону достаточно и 15 лет). Вдоль границы стоит теплица, другие хозяйственные постройки, растут плодовые деревья и ягодные кусты…
В суде выяснилось, что чужие теплицу и посадки видел кадастровый инженер, который выезжал на место, видел и предупредил соседей-захватчиков о возможных последствиях.
Дважды отказывала в согласовании новой схемы администрация Пскова. Но соседи оказались очень упорными. Они обратились в Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям с просьбой о перераспределении земель, не сообщив о том, что приглянувшийся им участок давно не является свободным.
Комитет по имущественным отношениям принял решение о перераспределении земель, и шесть соток были проданы…
24 марта состоялось заключительное судебное заседание. Требования родственников Киселевой были удовлетворены полностью: установлены границы земельного участка, доставшегося им по наследству, признаны недействительными приказ комитета по имущественным отношениям, а также соглашение о перераспределении участков, заключенное между комитетом и соседями-захватчиками.
Пока решение Псковского городского суда в законную силу не вступило.
За изменениями в Земельном кодексе Российской Федерации сегодня следят немногие. Возьмем, к примеру, межевание земельного участка. До недавних пор определять границы своего участка было не обязательно. Хочешь – делаешь. Если нет денег или свободного времени для хождения по кабинетам – межевание не проводишь. А знаете ли вы, что с 1 января 2018 года в Российской Федерации отменяется возможность совершения сделок с земельными участками, в отношении которых в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о местоположении границ?
Еще пример. В соответствии с недавней поправкой в Земельный кодекс РФ граждане могут присоединить (перераспределить) к своему земельному участку часть свободной смежной земли. Незнание всего двух этих земельных «новшеств» едва не обернулось для родственников Елены Киселевой (она скончалась еще в 2015 году) потерей 6 соток земли (см. «Псковскую правду» за 2 ноября 2016 года) вместе с теплицей, деревьями и кустами.
При жизни женщина не сделала главного – не провела межевание своего участка. Этим и воспользовались новые соседи. Они официально оформили на себя 6 соток соседской земли, поскольку те значились во всех инстанциях неучтенными.
Родственники Киселевой узнали об этом, уже когда соседи начали хозяйничать на их земле. И тут же обратились к юристу.
Прошло семь судебных заседаний, все – многочасовые. Соседи-захватчики настаивали на том, что закон они не нарушали, поскольку тот позволяет перераспределить свободную землю. В свою очередь родственникам Киселевой пришлось доказывать, что их участок нельзя считать свободной землей. Им удалось доказать, что границы земельного участка существуют в неизменном виде уже более 50 лет (по закону достаточно и 15 лет). Вдоль границы стоит теплица, другие хозяйственные постройки, растут плодовые деревья и ягодные кусты…
В суде выяснилось, что чужие теплицу и посадки видел кадастровый инженер, который выезжал на место, видел и предупредил соседей-захватчиков о возможных последствиях.
Дважды отказывала в согласовании новой схемы администрация Пскова. Но соседи оказались очень упорными. Они обратились в Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям с просьбой о перераспределении земель, не сообщив о том, что приглянувшийся им участок давно не является свободным.
Комитет по имущественным отношениям принял решение о перераспределении земель, и шесть соток были проданы…
24 марта состоялось заключительное судебное заседание. Требования родственников Киселевой были удовлетворены полностью: установлены границы земельного участка, доставшегося им по наследству, признаны недействительными приказ комитета по имущественным отношениям, а также соглашение о перераспределении участков, заключенное между комитетом и соседями-захватчиками.
Пока решение Псковского городского суда в законную силу не вступило.
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