Катрин Канарик: Псков открыл для меня много приятного и неожиданного
Накануне 99-летия Дня Эстонии руководитель эстонского консульства дала свое первое интервью на занимаемой должности
На минувшей неделе в Пскове состоялся традиционный прием по случаю Дня Эстонии. Мероприятие прошло в конференц-зале РГК «Двор Подзноева». На торжественный вечер были приглашены представители власти, общественные деятели, дипломаты. Гостей приветствовала директор Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Катрин Канарик. О перспективах развития отношений нашего региона и Эстонии в самых разных сферах, совместных проектах и предстоящих мероприятиях, а также о своем впечатлении от Пскова и Псковской области г-жа Канарик рассказала в эксклюзивном интервью «Псковской правде».
– 24 февраля Эстония отметила государственный праздник – День Эстонии. Как традиционно отмечают этот праздник?
– Эстонцы отмечают этот праздник и дома в семейном кругу, и в рабочем коллективе, и большими публичными празднованиями. Традиционно президент, спикер парламента и премьер-министр выступают с речами, за которыми внимательно следят. За день до годовщины, 23 февраля, возлагаются венки к могилам высокопоставленных государственных деятелей Эстонии на кладбище Метсакалмисту и президент Эстонии вручает государственные награды. Утром в сам праздник происходит торжественное поднятие государственного флага на башне Длинный Герман и возложение венков к подножию памятника победы, затем церковное богослужение в Домском соборе. Традиционно проводится военный парад на площади Вабадузе (Победы) и торжественный концерт, а также прием президента в концертном зале театра «Эстония».
– Какие мероприятия в этом году в сфере культуры, образования и т.д. планируется провести в Пскове при участии консульства Эстонии?
– Из регулярных совместных мероприятий, например, можно отметить недавно состоявшееся знакомство с эстонскими высшими учебными заведениями и с возможностью обучения в них. Пару недель назад состоялся семинар по приграничному сотрудничеству Эстония – Россия. Регулярно проводятся семинары, учебные мастерские и студии, выставки в Печорском бизнес-инкубаторе.
В этом году в Пскове были представлены выставки художниц Тийу Вильясаар и Вийве Ноор, и в ближайшее время откроем выставку Вийве Ноор в Печорах. Вскоре состоятся уже ежегодные Дни эстонского кино в Пскове. И также недолго до традиционных дней сету в Сигово, в августе.
– В отношениях регионов Эстонии и России что должно быть на первом месте – политика, экономика или что-то другое?
– Общение между Эстонией и Россией на политическом уровне не очень простое. Но взаимоуважительные и дружеские отношения между соседями очень важны. Жители приграничных районов Эстонии и России привыкли общаться и сотрудничать столетиями. У нас много общих понятий, убеждений и обычаев, и это следует ценить и способствовать продолжению человеческого общения.
– В каких сферах сотрудничество между нашими странами наиболее перспективно?
– У нас очень хорошие связи в сфере образования, культуры, трансграничного сотрудничества. Проводятся политические консультации между МИДом Эстонии и МИДом России, последние проводились в ноябре 2016 в Москве. Эстония и Россия сотрудничают на дипломатическом и ведомственном уровне для разрешения практических вопросов.
Мы очень рады российским туристам в Эстонии, количество туристов из России опять растет. Tоварообмен между нашими странами уменьшился, но Россия – важный торговый партнер для Эстонии, по объему товарооборота на 6-м месте среди наших партнеров.
– Эстония – это самый близкий нам сосед, и псковичи часто посещают вашу страну. Не снизился ли из-за экономических проблем и скачков курса евро турпоток из Псковской области в Эстонию?
– По данным консульства, в предыдущие два года количество визовых ходатайств – по которым мы судим о количестве посещений – уменьшилось, хотя в прошлом году стало все-таки расти.
Количество российских туристов, останавливавшихся в отелях Эстонии в 2016 году, по сравнению с 2015 годом выросло на 8%, число туристов из Псковской области выросло еще больше, так как многие посещающие Эстонию туристы из Пскова не останавливаются в отелях, а едут на один день или ночуют у друзей или родственников. В 2016 году из двух миллионов иностранных туристов, останавливающихся в отелях Эстонии, число российских туристов составило 10%.
– Какие города Эстонии псковичи посещают чаще всего? И что вы бы посоветовали туристам посетить в Эстонии?
– Конечно же, для туристов из Пскова, да и из России в целом, а также для туристов из других стран более привлекательной является столица Эстонии Таллин со своими сохранившимися достопримечательностями XIV века. Псковичи посещают также часто наш университетский город Тарту и находящиеся недалеко от границы оздоровительные центры, например Вярска.
Если же есть больше интереса и времени, тогда я посоветовала бы посетить летом наш курортный город Пярну, Хаапсалу и Курессааре на Сааремаа, а зимой – наши лыжные центры в окрестностях Отепя и Пюхаярве. В мире все больше набирает популярность природный, сельский и оздоровительный туризм, туризм для получения наслаждения от новых впечатлений. Почему бы все эти возможности не комбинировать в Эстонии и не ездить слишком далеко от дома, тратя много времени, а провести несколько дней или недель вдали от будничных забот?
C обеих сторон мы можем сделать еще больше для того, чтобы лучше познакомить с Эстонией псковичей, а также эстонских туристов с Псковской областью.
– Сколько заявлений на получение визы выдано в прошлом году?
– Несмотря на то что мы выдаем здесь, в Пскове, все больше долгосрочных виз в Эстонию, в Schengen (Шенген), количество поданных в консульство заявлений растет. В прошлом году в консульство было подано более 11 тысяч визовых заявлений.
– Облегчило ли работу консульства открытие визового центра в Пскове?
– Открытие визовых центров очень помогает работе консульства, но в первую очередь облегчает оформление и подачу визовых ходатайств заявителям. Мы очень довольны их работой.
Напрямую в консульство подавать документы по предварительной записи может только определенная категория граждан. Для туристов с 2017 года такой возможности нет.
– В каких случаях можно получить визу через канцелярию консульства?
– Напрямую в консульство могут подавать по предварительной записи документы на визу следующие категории граждан: члены семей граждан Эстонии и Евросоюза, для посещения близких родственников, захоронений, по культурному обмену, для участия в международных спортивных соревнованиях.
– На какой срок выдаются визы? Бывают ли случаи отказа в выдаче визы?
– Визы выдаются в соответствии с целью поездки на очень разные сроки, в зависимости от ее обоснования и того, как были использованы предыдущие визы. Также бывают и отказы, но очень редко.
– В последнее время некоторым псковичам визы были аннулированы из-за того, что их маршрут после пересечения границы отличался от заявленного. С чем это связано?
– В визовом заявлении должны быть представлены достоверные факты как о самом заявителе, так и о цели поездки, это ходатайствующий заверяет своей подписью. Если в нем содержатся малейшие неточности, возможно исправить ситуацию предоставлением дополнительной информации. Если подтвердится, что ходатайствующий предоставил ложные данные, к сожалению, виза будет не выдана или аннулирована на пограничном пункте.
– Много ли наших граждан получают рабочие и учебные визы?
– Количество заявлений на рабочие и учебные визы незначительное в сравнении с общим количеством всех заявлений на визу.
– Поскольку это наше первое интервью с вами, расскажите, пожалуйста, немного о своей дипломатической биографии.
– Работаю в Mинистерстве иностранных дел Эстонской Республики с 1995 года, на следующей неделе исполнится ровно 22 года, как начала работу в министерстве. На протяжении этого долгого периода времени занимала разные посты и занималась различными интересными вопросами. Сейчас я назначена от Министерства иностранных дел уже в четвертую длительную заграничную командировку. Ранее в заграничных командировках я возглавляла посольство в Афинах, Генеральное консульство в Сиднее и посольство в Канберре, также была заместителем посла в Стокгольме. В Министерстве иностранных дел в Таллине работала директором бюро регионального сотрудничества, Западного и Южно-Европейского и Североамериканского бюро, российского бюро и бюро развития и гуманитарной помощи.
– Какие задачи вы ставите перед собой в ранге директора канцелярии консульства Эстонской Республики в Пскове?
– Самая главная задача Псковской канцелярии, конечно, обеспечение хорошего обслуживания клиентов консульства. Также, прибыв на новое рабочее место, я бы желала для улучшения консульской работы наравне с традиционными внедрять новые инновационные методы работы.
В дополнение к успешной консульской работе, конечно, очень важно сохранять и развивать уже хорошие связи между жителями Эстонии и Псковской области – и в приграничном сотрудничестве, и в сферах экономики, туризма, культуры и образования.
– Вы работаете в Пскове не так давно. Нравится вам наш город? Есть ли любимые места в Пскове?
– Приехала сюда на работу в августе прошлого года, напрямую из Канберры. Псков открыл для меня много приятного и неожиданного. Я не устаю восхищаться Кремлем, который виден издалека при въезде в город со стороны Эстонии. Особенно нравится мне старая часть Пскова, где восхищаюсь историческими, еще не отреставрированными и уже отреставрированными зданиями и церквями. Также в Пскове и в области очень интересные музеи. Недавно посетила Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и его ценные выставки.
Город Печоры, и особенно монастырь со своей особенной атмосферой, мне очень дорог еще с предыдущих времен. Одним интересным открытием для меня явился Старый Изборск, который я посетила впервые только в этом году: целый маленький город – как музей! Мимо Пушкинских Гор была только проездом, но связанные с Пушкиным места хочу обязательно посетить.
В общем, на меня произвели глубокое впечатление дружелюбие людей, с которыми я познакомилась, их большая преданность своему городу и работе.
– 24 февраля Эстония отметила государственный праздник – День Эстонии. Как традиционно отмечают этот праздник?
– Эстонцы отмечают этот праздник и дома в семейном кругу, и в рабочем коллективе, и большими публичными празднованиями. Традиционно президент, спикер парламента и премьер-министр выступают с речами, за которыми внимательно следят. За день до годовщины, 23 февраля, возлагаются венки к могилам высокопоставленных государственных деятелей Эстонии на кладбище Метсакалмисту и президент Эстонии вручает государственные награды. Утром в сам праздник происходит торжественное поднятие государственного флага на башне Длинный Герман и возложение венков к подножию памятника победы, затем церковное богослужение в Домском соборе. Традиционно проводится военный парад на площади Вабадузе (Победы) и торжественный концерт, а также прием президента в концертном зале театра «Эстония».
«Взаимоуважительные и дружеские отношения между соседями очень важны».
– Какие мероприятия в этом году в сфере культуры, образования и т.д. планируется провести в Пскове при участии консульства Эстонии?
– Из регулярных совместных мероприятий, например, можно отметить недавно состоявшееся знакомство с эстонскими высшими учебными заведениями и с возможностью обучения в них. Пару недель назад состоялся семинар по приграничному сотрудничеству Эстония – Россия. Регулярно проводятся семинары, учебные мастерские и студии, выставки в Печорском бизнес-инкубаторе.
В этом году в Пскове были представлены выставки художниц Тийу Вильясаар и Вийве Ноор, и в ближайшее время откроем выставку Вийве Ноор в Печорах. Вскоре состоятся уже ежегодные Дни эстонского кино в Пскове. И также недолго до традиционных дней сету в Сигово, в августе.
– В отношениях регионов Эстонии и России что должно быть на первом месте – политика, экономика или что-то другое?
– Общение между Эстонией и Россией на политическом уровне не очень простое. Но взаимоуважительные и дружеские отношения между соседями очень важны. Жители приграничных районов Эстонии и России привыкли общаться и сотрудничать столетиями. У нас много общих понятий, убеждений и обычаев, и это следует ценить и способствовать продолжению человеческого общения.
– В каких сферах сотрудничество между нашими странами наиболее перспективно?
– У нас очень хорошие связи в сфере образования, культуры, трансграничного сотрудничества. Проводятся политические консультации между МИДом Эстонии и МИДом России, последние проводились в ноябре 2016 в Москве. Эстония и Россия сотрудничают на дипломатическом и ведомственном уровне для разрешения практических вопросов.
Мы очень рады российским туристам в Эстонии, количество туристов из России опять растет. Tоварообмен между нашими странами уменьшился, но Россия – важный торговый партнер для Эстонии, по объему товарооборота на 6-м месте среди наших партнеров.
«Мы можем сделать еще больше для того, чтобы лучше познакомить с Эстонией псковичей, а также эстонских туристов с Псковской областью».
– Эстония – это самый близкий нам сосед, и псковичи часто посещают вашу страну. Не снизился ли из-за экономических проблем и скачков курса евро турпоток из Псковской области в Эстонию?
– По данным консульства, в предыдущие два года количество визовых ходатайств – по которым мы судим о количестве посещений – уменьшилось, хотя в прошлом году стало все-таки расти.
Количество российских туристов, останавливавшихся в отелях Эстонии в 2016 году, по сравнению с 2015 годом выросло на 8%, число туристов из Псковской области выросло еще больше, так как многие посещающие Эстонию туристы из Пскова не останавливаются в отелях, а едут на один день или ночуют у друзей или родственников. В 2016 году из двух миллионов иностранных туристов, останавливающихся в отелях Эстонии, число российских туристов составило 10%.
– Какие города Эстонии псковичи посещают чаще всего? И что вы бы посоветовали туристам посетить в Эстонии?
– Конечно же, для туристов из Пскова, да и из России в целом, а также для туристов из других стран более привлекательной является столица Эстонии Таллин со своими сохранившимися достопримечательностями XIV века. Псковичи посещают также часто наш университетский город Тарту и находящиеся недалеко от границы оздоровительные центры, например Вярска.
Если же есть больше интереса и времени, тогда я посоветовала бы посетить летом наш курортный город Пярну, Хаапсалу и Курессааре на Сааремаа, а зимой – наши лыжные центры в окрестностях Отепя и Пюхаярве. В мире все больше набирает популярность природный, сельский и оздоровительный туризм, туризм для получения наслаждения от новых впечатлений. Почему бы все эти возможности не комбинировать в Эстонии и не ездить слишком далеко от дома, тратя много времени, а провести несколько дней или недель вдали от будничных забот?
C обеих сторон мы можем сделать еще больше для того, чтобы лучше познакомить с Эстонией псковичей, а также эстонских туристов с Псковской областью.
– Сколько заявлений на получение визы выдано в прошлом году?
– Несмотря на то что мы выдаем здесь, в Пскове, все больше долгосрочных виз в Эстонию, в Schengen (Шенген), количество поданных в консульство заявлений растет. В прошлом году в консульство было подано более 11 тысяч визовых заявлений.
– Облегчило ли работу консульства открытие визового центра в Пскове?
– Открытие визовых центров очень помогает работе консульства, но в первую очередь облегчает оформление и подачу визовых ходатайств заявителям. Мы очень довольны их работой.
Напрямую в консульство подавать документы по предварительной записи может только определенная категория граждан. Для туристов с 2017 года такой возможности нет.
– В каких случаях можно получить визу через канцелярию консульства?
– Напрямую в консульство могут подавать по предварительной записи документы на визу следующие категории граждан: члены семей граждан Эстонии и Евросоюза, для посещения близких родственников, захоронений, по культурному обмену, для участия в международных спортивных соревнованиях.
«В прошлом году в консульство было подано более 11 тысяч визовых заявлений».
– На какой срок выдаются визы? Бывают ли случаи отказа в выдаче визы?
– Визы выдаются в соответствии с целью поездки на очень разные сроки, в зависимости от ее обоснования и того, как были использованы предыдущие визы. Также бывают и отказы, но очень редко.
– В последнее время некоторым псковичам визы были аннулированы из-за того, что их маршрут после пересечения границы отличался от заявленного. С чем это связано?
– В визовом заявлении должны быть представлены достоверные факты как о самом заявителе, так и о цели поездки, это ходатайствующий заверяет своей подписью. Если в нем содержатся малейшие неточности, возможно исправить ситуацию предоставлением дополнительной информации. Если подтвердится, что ходатайствующий предоставил ложные данные, к сожалению, виза будет не выдана или аннулирована на пограничном пункте.
– Много ли наших граждан получают рабочие и учебные визы?
– Количество заявлений на рабочие и учебные визы незначительное в сравнении с общим количеством всех заявлений на визу.
– Поскольку это наше первое интервью с вами, расскажите, пожалуйста, немного о своей дипломатической биографии.
– Работаю в Mинистерстве иностранных дел Эстонской Республики с 1995 года, на следующей неделе исполнится ровно 22 года, как начала работу в министерстве. На протяжении этого долгого периода времени занимала разные посты и занималась различными интересными вопросами. Сейчас я назначена от Министерства иностранных дел уже в четвертую длительную заграничную командировку. Ранее в заграничных командировках я возглавляла посольство в Афинах, Генеральное консульство в Сиднее и посольство в Канберре, также была заместителем посла в Стокгольме. В Министерстве иностранных дел в Таллине работала директором бюро регионального сотрудничества, Западного и Южно-Европейского и Североамериканского бюро, российского бюро и бюро развития и гуманитарной помощи.
«Очень важно сохранять хорошие связи между жителями Эстонии и Псковской области».
– Какие задачи вы ставите перед собой в ранге директора канцелярии консульства Эстонской Республики в Пскове?
– Самая главная задача Псковской канцелярии, конечно, обеспечение хорошего обслуживания клиентов консульства. Также, прибыв на новое рабочее место, я бы желала для улучшения консульской работы наравне с традиционными внедрять новые инновационные методы работы.
В дополнение к успешной консульской работе, конечно, очень важно сохранять и развивать уже хорошие связи между жителями Эстонии и Псковской области – и в приграничном сотрудничестве, и в сферах экономики, туризма, культуры и образования.
«Открытием для меня стал Старый Изборск, который я посетила впервые только в этом году: целый маленький город – как музей!»
– Вы работаете в Пскове не так давно. Нравится вам наш город? Есть ли любимые места в Пскове?
– Приехала сюда на работу в августе прошлого года, напрямую из Канберры. Псков открыл для меня много приятного и неожиданного. Я не устаю восхищаться Кремлем, который виден издалека при въезде в город со стороны Эстонии. Особенно нравится мне старая часть Пскова, где восхищаюсь историческими, еще не отреставрированными и уже отреставрированными зданиями и церквями. Также в Пскове и в области очень интересные музеи. Недавно посетила Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и его ценные выставки.
Город Печоры, и особенно монастырь со своей особенной атмосферой, мне очень дорог еще с предыдущих времен. Одним интересным открытием для меня явился Старый Изборск, который я посетила впервые только в этом году: целый маленький город – как музей! Мимо Пушкинских Гор была только проездом, но связанные с Пушкиным места хочу обязательно посетить.
В общем, на меня произвели глубокое впечатление дружелюбие людей, с которыми я познакомилась, их большая преданность своему городу и работе.
Наша справкаКатрин Канарик 22 года работает в МИДе Эстонии. Возглавляла посольство в Афинах, Генеральное консульство в Сиднее и посольство в Канберре, также была заместителем посла в Стокгольме. В Министерстве иностранных дел в Таллине работала директором бюро регионального сотрудничества, Западного и Южно-Европейского и Североамериканского бюро, российского бюро и бюро развития и гуманитарной помощи.
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