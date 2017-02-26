До 1 апреля
Успей подать заявление об использовании льгот по имущественным налогам за 2016
Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств, то налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган.
Рекомендуем сделать это до 1 апреля 2017 года для своевременного учета льготы при исчислении имущественных налогов за 2016 год.
Напоминаем, что по налогу на имущество физических лиц налоговые льготы для 15 категорий налогоплательщиков предусмотрены статьей 407 Налогового кодекса РФ. На территории Псковской области дополнительные льготы по налогу на имущество установлены:
– Решением Собрания депутатов сельского поселения «Логозовская волость» от 20.11.2014 № 117 «О налоге на имущество физических лиц»;
– Решением Собрания депутатов сельского поселения «Писковичская волость» от 26.11.2014 № 198 «Об установлении налога на имущество физических лиц».
Льготы по транспортному налогу, освобождающие полностью или частично от уплаты налога, на федеральном уровне предусмотрены статьей 361.1 НК РФ для физических лиц – владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы. Законом Псковской области от 12.01.2016 № 1622-ОЗ «О налоговых льготах и ставке налога на прибыль отдельным организациям области на 2016 год» установлены пониженные ставки транспортного налога для отдельных категорий граждан.
По земельному налогу льготы для физических лиц установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Псковской области по месту нахождения земельных участков. Кроме того, в соответствии со статьей 391 НК РФ налогоплательщик вправе представить в налоговый орган заявление об уменьшении налоговой базы (кадастровой стоимости земельных участков) на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей или в большем объеме в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Рекомендуем сделать это до 1 апреля 2017 года для своевременного учета льготы при исчислении имущественных налогов за 2016 год.
Напоминаем, что по налогу на имущество физических лиц налоговые льготы для 15 категорий налогоплательщиков предусмотрены статьей 407 Налогового кодекса РФ. На территории Псковской области дополнительные льготы по налогу на имущество установлены:
– Решением Собрания депутатов сельского поселения «Логозовская волость» от 20.11.2014 № 117 «О налоге на имущество физических лиц»;
– Решением Собрания депутатов сельского поселения «Писковичская волость» от 26.11.2014 № 198 «Об установлении налога на имущество физических лиц».
Льготы по транспортному налогу, освобождающие полностью или частично от уплаты налога, на федеральном уровне предусмотрены статьей 361.1 НК РФ для физических лиц – владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы. Законом Псковской области от 12.01.2016 № 1622-ОЗ «О налоговых льготах и ставке налога на прибыль отдельным организациям области на 2016 год» установлены пониженные ставки транспортного налога для отдельных категорий граждан.
По земельному налогу льготы для физических лиц установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Псковской области по месту нахождения земельных участков. Кроме того, в соответствии со статьей 391 НК РФ налогоплательщик вправе представить в налоговый орган заявление об уменьшении налоговой базы (кадастровой стоимости земельных участков) на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей или в большем объеме в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Комментарии: 0
Ранее в разделе
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
26 Февраля 2017
- МЧС выпустило инструкцию по сжиганию чучела Масленицы09:12
- В Пскове после трагедии в Твери проверили больницы09:04
- «Гуляй, Масленица!» отправит псковские автобусы в объезд08:51
- Как поставить машину на учет, объяснили жителям Псковской области25.02, 11:01
- Пскович лишился 26 тысяч рублей, покупая автозапчасти25.02, 10:32
- В деревне Орша отопительные приборы проверили на безопасность25.02, 10:10
- Псковские артисты покорили Архангельск25.02, 09:51
- За минуты до беды. В Плюссе из-под поезда вытащили легковушку24.02, 22:30
- Пскович, покупая запчасти, лишился денег24.02, 11:45
- За сутки зарегистрировали 17 преступлений24.02, 11:40
- МЧС запрещает выезжать на лед24.02, 11:20
- Сегодня обещают небольшой мороз24.02, 09:00
- Сегодня и завтра псковский музей приглашает на сборные экскурсии24.02, 08:50
- Как провести выходной день?23.02, 08:54
- До плюс 4 градусов прогреется воздух в Псковской области23.02, 08:51
- В России отмечают День защитника Отечества23.02, 08:48
- 7 идей для псковичей: Как провести праздничные выходные «по-мужски»22.02, 15:59
- Делегация из Пскова побывала на окружном семинаре по ГТО22.02, 13:02
- Ивар Калныньш приедет в Псков22.02, 12:01
- Историю Печерского монастыря покажут в новом музее21.02, 12:01
Лидеры обсуждений
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
- Псковичам расскажут о зарплате и условиях службы по контракту в 2017 году
- Чиновников накажут за ОДН
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Резонанс: Странному поведению бабушки нашлось объяснение
- Семейное образование: Чему не учат в школе
- Инвестор Игорь Лебедев: Дом Бабининых мы расселили за свой счет
Фото
Лучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтономСостоялась первая репетиция «Позвольте вам выйти вон!»Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымФуршет для участников премии «Народное признание»Весь фото архив
Видео
Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаВесь видео архив