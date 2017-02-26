Успей подать заявление об использовании льгот по имущественным налогам за 2016

Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств, то налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган.Рекомендуем сделать это до 1 апреля 2017 года для своевременного учета льготы при исчислении имущественных налогов за 2016 год.Напоминаем, что по налогу на имущество физических лиц налоговые льготы для 15 категорий налогоплательщиков предусмотрены статьей 407 Налогового кодекса РФ. На территории Псковской области дополнительные льготы по налогу на имущество установлены:– Решением Собрания депутатов сельского поселения «Логозовская волость» от 20.11.2014 № 117 «О налоге на имущество физических лиц»;– Решением Собрания депутатов сельского поселения «Писковичская волость» от 26.11.2014 № 198 «Об установлении налога на имущество физических лиц».Льготы по транспортному налогу, освобождающие полностью или частично от уплаты налога, на федеральном уровне предусмотрены статьей 361.1 НК РФ для физических лиц – владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы. Законом Псковской области от 12.01.2016 № 1622-ОЗ «О налоговых льготах и ставке налога на прибыль отдельным организациям области на 2016 год» установлены пониженные ставки транспортного налога для отдельных категорий граждан.По земельному налогу льготы для физических лиц установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Псковской области по месту нахождения земельных участков. Кроме того, в соответствии со статьей 391 НК РФ налогоплательщик вправе представить в налоговый орган заявление об уменьшении налоговой базы (кадастровой стоимости земельных участков) на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей или в большем объеме в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».